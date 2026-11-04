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Στο 5,6% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2026, από 5,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, καταγράφοντας νέα επιτάχυνση και παραμένοντας αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στις χώρες του ευρώ αυξήθηκε στο 4% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα, με τις τιμές της ενέργειας να αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα της νέας ανόδου.

Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση του κόστους ζωής, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας συντηρούν τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ ανοδικά κινούνται τόσο οι υπηρεσίες όσο και τα τρόφιμα.

Για την Ελλάδα, η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών διαμορφώνεται 1,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Ελλάδα: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο ο πληθωρισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί στο 4,9% τον Μάιο, πριν υποχωρήσει στο 3,9% τον Ιούνιο και στο 2,7% τον Ιούλιο.

Ωστόσο, στη συνέχεια ακολούθησε νέα επιτάχυνση, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται στο 3,7% τον Αύγουστο και να φτάνει στο 5,1% τον Σεπτέμβριο.

Η άνοδος στο 5,6% τον Οκτώβριο αποτελεί την υψηλότερη επίδοση της συγκεκριμένης περιόδου.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,4%, ενώ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, όταν ο ετήσιος πληθωρισμός βρισκόταν στο 1,6%, η επιτάχυνση είναι ιδιαίτερα έντονη.

Η νέα αύξηση σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις σε σχέση με το σύνολο της ευρωζώνης, με το κόστος ζωής να παραμένει βασική πρόκληση για την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Ευρωζώνη: Στο 4% ο πληθωρισμός με «οδηγό» την ενέργεια

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4% τον Οκτώβριο, έναντι 3,8% τον Σεπτέμβριο και μόλις 2,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Πρόκειται για συνέχιση της ανοδικής πορείας που παρατηρείται από το καλοκαίρι, καθώς ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στο 2,8% τον Ιούνιο, στο 2,9% τον Ιούλιο και στο 3,2% τον Αύγουστο.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,4%.

Η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από την ενέργεια, όπου οι τιμές καταγράφουν ετήσια άνοδο 20,8%, έναντι 18,9% τον Σεπτέμβριο.

Η επιτάχυνση αυτή αποτελεί τον βασικό παράγοντα πίσω από την άνοδο του γενικού δείκτη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ενεργειακού κόστους για την πορεία των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2025 οι τιμές της ενέργειας είχαν καταγράψει ετήσια μείωση 0,9%, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση της φετινής μεταβολής.

Τρόφιμα και υπηρεσίες: Νέα άνοδος των τιμών

Πέρα από την ενέργεια, ανοδικές πιέσεις καταγράφονται και σε άλλες βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος πληθωρισμός στις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 3,3%, από 3,2% τον Σεπτέμβριο, ενώ στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού αυξήθηκε στο 1,6%, έναντι 1,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία των μη επεξεργασμένων τροφίμων, όπου οι αυξήσεις των τιμών επιταχύνθηκαν στο 4,6% από 4%.

Αντίθετα, στα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών παρέμεινε συγκριτικά περιορισμένος, στο 0,5%.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, ο πληθωρισμός αυξήθηκε οριακά στο 1,2%, από 1,1% τον Σεπτέμβριο.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά την κυρίαρχη επίδραση της ενέργειας, οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν διαφορετικές κατηγορίες κατανάλωσης.

Σταθερός στο 2,5% ο δομικός πληθωρισμός

Μια διαφορετική εικόνα παρουσιάζει ο δομικός πληθωρισμός της ευρωζώνης, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού.

Ο συγκεκριμένος δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,5% τον Οκτώβριο, στο ίδιο επίπεδο με τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια διατηρήθηκε στο 2,3%, ενώ ο δείκτης που εξαιρεί την ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα παρέμεινε στο 2,2%.

Το γεγονός ότι ο δομικός πληθωρισμός δεν επιταχύνθηκε, παρά τη νέα άνοδο του γενικού δείκτη, ενισχύει την εικόνα ότι η ενέργεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο νέο κύμα ανατιμήσεων.

Ωστόσο, το επίπεδο του 2,5% εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διατηρώντας στο επίκεντρο την πορεία των πληθωριστικών πιέσεων.

Ελλάδα και Ιταλία στο 5,6% – Ποιες χώρες καταγράφουν τον υψηλότερο πληθωρισμό

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της ευρωζώνης με τις υψηλότερες πληθωριστικές επιδόσεις τον Οκτώβριο.

Στην κορυφή των χωρών που περιλαμβάνονται στα προκαταρκτικά στοιχεία βρίσκεται η Λιθουανία με 6,1%, ενώ ακολουθεί η Βουλγαρία με 6%.

Η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν πληθωρισμό 5,6%, ενώ στην Κύπρο ο δείκτης διαμορφώνεται στο 5,4% και στο Βέλγιο στο 5,2%.

Σημαντική είναι η επιτάχυνση στην Ιταλία, όπου ο πληθωρισμός αυξήθηκε από 4,2% τον Σεπτέμβριο σε 5,6% τον Οκτώβριο, σημειώνοντας άνοδο 1,4 ποσοστιαίας μονάδας μέσα σε έναν μήνα.

Στην Ισπανία, αντίθετα, ο πληθωρισμός υποχώρησε οριακά στο 4,9%, από 5%, ενώ στη Γαλλία αυξήθηκε στο 3,8%, έναντι 3,4% τον Σεπτέμβριο.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,8% από 3,3%, παραμένοντας αισθητά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις περιλαμβάνονται η Μάλτα με 2,3%, η Γερμανία με 2,8% και η Σλοβακία με 2,9%.

Οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών καταδεικνύουν ότι οι αυξήσεις των τιμών δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.