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Οι επενδύσεις στην ενέργεια, την άμυνα, την υψηλή τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την ώρα που οι εξελίξεις κινούνται πλέον με ρυθμό εβδομάδας. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι η χώρα πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα για να προλάβει τις αλλαγές. Στην ανάγκη επιτάχυνσης συμφώνησε και ο υπουργός Επενδύσεων των ΗΑΕ, Μοχάμεντ Χ. Αλ Σουγουάιντι.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν στο Investopia Mediterranean – Athens, στο πάνελ «Connecting Markets in a Time of Global Change», που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο Conrad Athens The Ilisian.

Ο Αλ Σουγουάιντι περιέγραψε μια αναδιάταξη των κεφαλαίων και των επενδυτικών κατευθύνσεων λόγω των διεθνών εξελίξεων. Παρουσίασε την Ελλάδα ως σημαντικό εταίρο και γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τα ΗΑΕ, χάρη στη γεωγραφική της θέση και τη σύνδεσή της με τις εμπορικές διαδρομές προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Όπως ανέφερε, ευρωπαϊκά προϊόντα μπορούν να φτάνουν στα Εμιράτα μέσω της Ελλάδας, ενώ η χώρα μπορεί να λειτουργήσει και ως δίοδος προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Στο επενδυτικό ενδιαφέρον των ΗΑΕ περιλαμβάνονται η ενέργεια, οι κατασκευές, η άμυνα και η υψηλή τεχνολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία ο Αλ Σουγουάιντι ανέδειξε ως βασικό πεδίο των αλλαγών. Στη συζήτηση αναφέρθηκαν επίσης η υγεία και ο τουρισμός ως τομείς που μπορούν να λειτουργήσουν ως πύλες συνεργασίας ανάμεσα στις δύο αγορές, ενώ η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ενισχύει τον ρόλο της στο εμπόριο και τις μεταφορές.

Ο Πιερρακάκης στάθηκε στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, παρά τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και το υψηλότερο κόστος δανεισμού, τις ενεργειακές ανάγκες, τις αμυντικές δαπάνες και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Αναφέρθηκε στη μείωση του δημόσιου χρέους και στα δημοσιονομικά πλεονάσματα, καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και στις δυνατότητες του τραπεζικού συστήματος και του Χρηματιστηρίου να στηρίξουν την προσέλκυση επενδύσεων.

Στη συζήτηση τέθηκαν και τα εμπόδια που καθυστερούν την υλοποίηση επενδύσεων, με αναφορές στη γραφειοκρατία και στις καθυστερήσεις σε περιβαλλοντικές διαδικασίες. Κρίσιμος παράγοντας για να προχωρήσουν οι συνεργασίες είναι ο ιδιωτικός τομέας, αλλά και η ταχύτερη μετατροπή του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένα έργα.