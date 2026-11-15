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Ένα καλό ενοίκιο στα χαρτιά μπορεί να καταλήξει σε απλήρωτους λογαριασμούς και ακριβές εκκρεμότητες για τον ιδιοκτήτη. Αρκεί η παροχή ρεύματος να παραμείνει στο όνομά του, τα κοινόχρηστα να συσσωρεύονται χωρίς ενημέρωση ή το μισθωτήριο να αφήνει ανοιχτούς βασικούς όρους της συμφωνίας.

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες μιας νέας μίσθωσης και τι χρειάζεται να προσέξει ο ιδιοκτήτης; Οι οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ και της ΑΑΔΕ καλύπτουν όλη τη διαδρομή, από την επιλογή του ενοικιαστή και τους όρους του συμφωνητικού μέχρι την ηλεκτρονική δήλωση, την αλλαγή ονόματος στην παροχή ρεύματος και την παράδοση των κλειδιών.

Η επιλογή ενοικιαστή και το πραγματικό έσοδο

Η υψηλότερη προσφορά δεν εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση. Ένα μίσθωμα που καταβάλλεται σταθερά μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη επιλογή από ένα υψηλότερο ποσό που μένει ανείσπρακτο.

Πριν από τη συμφωνία χρειάζεται προσωπική συζήτηση με τον υποψήφιο μισθωτή, εξακρίβωση των στοιχείων του και σαφής ενημέρωση για τις οικονομικές υποχρεώσεις. Σε συμφωνίες με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο μπορεί να ζητηθεί αξιόχρεος εγγυητής που θα συνυπογράψει. Η επιλογή πρέπει να γίνεται χωρίς απαγορευμένες διακρίσεις.

Τι πρέπει να ξεκαθαρίζει το μισθωτήριο

Το έγγραφο συμφωνητικό είναι το σημείο στο οποίο αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών. Χρειάζεται να περιλαμβάνει:

• Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων και τους ΑΦΜ.

• Το ακίνητο και τη συμφωνημένη χρήση του.

• Ολόκληρο το πραγματικό μηνιαίο μίσθωμα.

• Τη διάρκεια και τους όρους αναπροσαρμογής.

• Την εγγύηση και τους όρους επιστροφής της.

Η ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΑΔΕ καταγράφει τα πληροφοριακά στοιχεία της μίσθωσης και δεν υποκαθιστά ένα αναλυτικό ιδιωτικό συμφωνητικό. Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά επίσης να προηγείται η υπογραφή πριν εισπραχθεί προκαταβολή ενοικίου ή εγγύηση.

Το ετήσιο συμβόλαιο δεν καταργεί την τριετία

Στη μίσθωση κύριας κατοικίας ισχύει ελάχιστη νόμιμη διάρκεια τριών ετών, ακόμη και όταν το συμφωνητικό αναφέρει ένα ή δύο χρόνια. Η δέσμευση αφορά και τις δύο πλευρές.

Διαφορετικό καθεστώς ισχύει για δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία και προσωρινή διαμονή. Γι’ αυτό έχει σημασία να προσδιορίζεται η πραγματική χρήση του ακινήτου.

Οι προθεσμίες στην ΑΑΔΕ

Ο εκμισθωτής υποβάλλει τη δήλωση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη ή την τροποποίηση της μίσθωσης. Για παράδειγμα, μίσθωση που αρχίζει τον Οκτώβριο δηλώνεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Στην εφαρμογή καταχωρίζονται, μεταξύ άλλων, οι ΑΦΜ, το μίσθωμα, οι ημερομηνίες, ο ΑΤΑΚ και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Όπου απαιτείται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, συμπληρώνονται και τα στοιχεία του.

Ο ενοικιαστής και οι λοιποί συνιδιοκτήτες έχουν 30 ημέρες από την ειδοποίηση για να αποδεχθούν ή να απορρίψουν ψηφιακά τη δήλωση. Αν η προθεσμία περάσει χωρίς ενέργεια, θεωρείται αποδεκτή. Σε περίπτωση απόρριψης καταγράφεται ο σχετικός λόγος.

Πρώτα το ρεύμα, μετά τα κλειδιά

Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά να προηγείται η σύμβαση ηλεκτροδότησης του νέου ενοικιαστή πριν από την εγκατάστασή του. Αντίστοιχα, χρειάζεται τακτοποίηση των ενεργών συνδέσεων φυσικού αερίου και τηλεφώνου που παραμένουν στο όνομα του ιδιοκτήτη. Πρόκειται για πρακτική προφύλαξη απέναντι σε εκκρεμότητες από τη χρήση του ακινήτου.

Ο έλεγχος συνεχίζεται μετά την εγκατάσταση

Η τακτική ενημέρωση από τον διαχειριστή για τα κοινόχρηστα και η παρακολούθηση των λογαριασμών νερού περιορίζουν τον κίνδυνο να αποκαλυφθούν συσσωρευμένες οφειλές όταν αποχωρήσει ο ενοικιαστής. Χρήσιμο είναι να αναγράφονται στο συμφωνητικό ο αριθμός παροχής και ο μετρητής ύδρευσης.

Πριν από τη μίσθωση χρειάζεται επίσης έλεγχος ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, κουφωμάτων και μπαλκονιών. Η ασφαλιστική κάλυψη για φωτιά, πλημμύρα και σεισμό αποτελεί πρόσθετη προστασία της περιουσίας, καθώς μια σοβαρή ζημιά μπορεί να συνοδευτεί και από απώλεια ενοικίων.