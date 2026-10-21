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Μια νέα ευκαιρία για μόνιμη εγκατάσταση στην ελληνική περιφέρεια, με κρατική οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ, δημιουργεί η διεύρυνση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το μέτρο απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν να αλλάξουν τόπο κατοικίας και να εγκατασταθούν σε περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές προκλήσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τόσο τη γεωγραφική επέκταση του προγράμματος σε δέκα ακόμη Περιφερειακές Ενότητες όσο και τη δυνατότητα καταβολής μέρους της επιδότησης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, προκειμένου να καλυφθούν οι πρώτες δαπάνες της μετακόμισης.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, στον Έβρο, και πλέον διευρύνεται ώστε να προσελκύσει περισσότερους μόνιμους κατοίκους σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Ηπείρου.

Ο χάρτης της επέκτασης: Ποιες περιοχές εντάσσονται

Η νέα φάση του προγράμματος περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Πρόκειται για περιοχές στις οποίες η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η ανάγκη ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών αποτελούν βασικές προκλήσεις.

Μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, επιδιώκεται να δημιουργηθούν κίνητρα για την προσέλκυση νέων κατοίκων, την εγκατάσταση οικογενειών και τη διατήρηση του πληθυσμού σε περιοχές της περιφέρειας.

Πώς καταβάλλονται τα 10.000 ευρώ – Η νέα δυνατότητα προκαταβολής

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, ανεξάρτητα από το εάν αποτελείται από ένα ή περισσότερα μέλη.

Το ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη βασική διαδικασία, η πρώτη δόση χορηγείται μετά την οριστική έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη καταβάλλεται όταν συμπληρωθεί ένας χρόνος αποδεδειγμένης μόνιμης διαμονής στη νέα περιοχή εγκατάστασης.

Ωστόσο, η νέα ρύθμιση εισάγει μια σημαντική διευκόλυνση για τους ενδιαφερόμενους: τη δυνατότητα προκαταβολής των πρώτων 5.000 ευρώ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα αρχικά έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης.

Όπως διευκρίνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η προκαταβολή μπορεί να δοθεί ακόμη και πριν η αίτηση περάσει στο στάδιο της προέγκρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το πρόγραμμα.

«Δίνουμε σε περισσότερους πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν μια νέα αρχή σε περιοχές της χώρας που θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές και να ενισχύσουμε δημογραφικά. Επεκτείνουμε το Πρόγραμμα σε 10 ακόμη Περιφερειακές Ενότητες και προσφέρουμε 10.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που επιλέγει να μεταφέρει εκεί μόνιμα την κατοικία του. Κάνουμε όμως και ένα ακόμη σημαντικό βήμα: δίνουμε τη δυνατότητα να καταβάλλονται τα πρώτα 5.000 ευρώ προκαταβολικά, πριν ακόμη η αίτηση περάσει στο στάδιο της προέγκρισης, για την κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης. Γιατί ξέρουμε ότι η απόφαση να αλλάξει κάποιος τόπο ζωής χρειάζεται και πρακτική στήριξη», δήλωσε η Υπουργός.

Δικαιούχοι και κατοικία: Τι προβλέπουν οι όροι συμμετοχής

Στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν τόσο μονοπρόσωπα όσο και πολυπρόσωπα νοικοκυριά, υπό την προϋπόθεση ότι θα μεταφέρουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους σε μία από τις επιλέξιμες περιοχές.

Δεν απαιτείται, μάλιστα, η αγορά ακινήτου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η νέα κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενικό πρόσωπο έως δεύτερου βαθμού.

Με αυτόν τον τρόπο, η ενίσχυση δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αγοράς κατοικίας, αλλά καλύπτει και εκείνους που επιλέγουν την ενοικίαση ή τη φιλοξενία σε παραχωρημένο ακίνητο.

Παράλληλα, η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση διευρύνει τις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων πολιτών που διέμεναν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν αποφασίσουν να εγκατασταθούν σε μία από τις περιοχές του προγράμματος.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης νέοι που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν στην περιοχή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποσκοπεί στη συγκράτηση νέων ανθρώπων στην περιφέρεια, προσφέροντας ένα πρόσθετο οικονομικό κίνητρο για τη μόνιμη εγκατάστασή τους.

Η ηλεκτρονική διαδικασία και το όριο των 1.000 νοικοκυριών

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία και να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το πρόγραμμα διαθέτει συγκεκριμένο αριθμητικό όριο δικαιούχων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η ένταξη έως 1.000 νοικοκυριών, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2028.

Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νοικοκυριών.

Στόχος η επιστροφή κατοίκων και η ενίσχυση της περιφέρειας

Η επέκταση του μέτρου εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης των δημογραφικών προβλημάτων που καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η προσέλκυση νέων κατοίκων, η παραμονή των νέων στον τόπο σπουδών τους και η επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό αποτελούν βασικές επιδιώξεις του προγράμματος.

Παράλληλα, η οικονομική στήριξη των νοικοκυριών επιχειρεί να περιορίσει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που συνοδεύουν την απόφαση για μόνιμη μετακόμιση: το αρχικό κόστος εγκατάστασης σε έναν νέο τόπο κατοικίας.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφεται από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά.