Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με τους ενδιαφερομένους να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση τόσο διαδικτυακά όσο και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία του δικαιούχου.

Κατά το προηγούμενο έτος, το συγκεκριμένο βοήθημα καταβλήθηκε σε περίπου 80.000 εργαζομένους, οι οποίοι πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγησή του είναι οι ενδιαφερόμενοι να μη θεμελιώνουν δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν παράλληλα τόσο το εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η αίτηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στην υπηρεσία Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν τη σχετική υπηρεσία ακολουθώντας τη διαδρομή gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ. Εναλλακτικά, παρέχεται δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το βοήθημα

Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα απευθύνεται σε εργαζομένους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες και υποδηματεργάτες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επίσης μουσικοί που είναι μέλη των αντίστοιχων επαγγελματικών σωματείων, μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, καθώς και χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών και γεωτρητικών μηχανημάτων.

Στους δικαιούχους εντάσσονται ακόμη ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές και ταμίες κινηματογράφων και θεάτρων, καθώς και εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση.

Το βοήθημα καλύπτει επίσης σμυριδεργάτες, ταξιθέτες κινηματογράφων και θεάτρων, χορευτές που συμμετέχουν στα οικεία κλαδικά ή ομοιοεπαγγελματικά σωματεία, αλλά και τεχνικούς ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων, εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική ιδιότητα και συμμετοχή σε αντίστοιχα σωματεία.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται και ασφαλισμένοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις τουρισμού και επισιτισμού μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η απασχόληση στον αντίστοιχο κλάδο πρέπει να προκύπτει από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης, ενώ απαιτείται να πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι χορήγησης.

Πότε λήγει η προθεσμία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να επισκεφθούν αυτοπροσώπως τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ.

Η απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης είναι διαθέσιμη μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις επαγγελματικές κατηγορίες, τα ποσά που αντιστοιχούν στους δικαιούχους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Ακολουθεί ο πίνακας με το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2026 ανά επάγγελμα