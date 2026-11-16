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Από μια χώρα που οι διεθνείς επενδυτές απέφευγαν για χρόνια, η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια αγορά την οποία σύντομα ενδέχεται να μην έχουν την πολυτέλεια να αγνοούν. Αυτή είναι η εντυπωσιακή ανατροπή που περιγράφουν οι Financial Times, χαρακτηρίζοντας την ελληνική οικονομία και το Χρηματιστήριο ένα «απροσδόκητο προπύργιο σταθερότητας» σε μια Ευρώπη που δοκιμάζεται από πολιτική αβεβαιότητα, κοινωνικές αναταράξεις και υψηλά χρέη.

Το βρετανικό δημοσίευμα αναδεικνύει την εκρηκτική ανάκαμψη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με την κεφαλαιοποίηση του δείκτη MSCI Greece να έχει αυξηθεί περισσότερο από 20 φορές σε σχέση με το 2013. Τότε, στη σκιά της οικονομικής κρίσης, στον δείκτη είχαν απομείνει μόλις δύο εταιρείες, συνολικής αξίας μικρότερης των 3 δισ. ευρώ. Σήμερα, η Ελλάδα επιστρέφει στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, με την αναβάθμιση της MSCI να ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τους FT, δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική αποκατάσταση της χώρας. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επενδυτών, καθώς το ελληνικό Χρηματιστήριο, με ισχυρή παρουσία τραπεζών, τηλεπικοινωνιών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, αποκτά χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα άλλων ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών, κυρίως της Ισπανίας.

Ενδεικτικό της αλλαγής κλίματος είναι και το ενδιαφέρον ναυτιλιακών ομίλων, ήδη εισηγμένων στη Νέα Υόρκη, να αποκτήσουν παράλληλη παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προσδοκώντας υψηλότερες αποτιμήσεις.

Οι τράπεζες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Financial Times στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του ελληνικού χρηματιστηριακού δείκτη και συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον από ξένους ομίλους.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στη συμμετοχή της ιταλικής UniCredit στην Alpha Bank, αλλά και στις δηλώσεις της διοίκησης της CrediaBank ότι η τράπεζα θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο εξαγοράς. Επισημαίνει, μάλιστα, πως ακόμη και οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες παραμένουν σχετικά μικρές με ευρωπαϊκά δεδομένα, γεγονός που θα μπορούσε να τις καταστήσει ελκυστικές για ξένους ομίλους που αναζητούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι επιφυλάξεις

Η θετική αποτίμηση δεν συνοδεύεται από άνευ όρων αισιοδοξία. Οι FT σημειώνουν ότι η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές δεν εγγυάται αυτομάτως μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων, καθώς η βαρύτητα της Ελλάδας στους νέους δείκτες θα είναι μικρότερη.

Παράλληλα, καταγράφουν ως κινδύνους την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την άνοδο του πληθωρισμού στο 5,7% τον Οκτώβριο. Αντίβαρο αποτελεί η δημοσιονομική εικόνα της χώρας, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εκτιμά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κλυδωνισμούς.

Το συμπέρασμα του δημοσιεύματος είναι ίσως και το πιο χαρακτηριστικό της μεταστροφής που έχει συντελεστεί. Χάρη στην αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς και την προοπτική νέων διασυνοριακών εξαγορών, ακόμη και οι πιο επιφυλακτικοί Ευρωπαίοι επενδυτές ενδέχεται στο προσεχές μέλλον να μην έχουν άλλη επιλογή από το να αποκτήσουν θέση στην Ελλάδα.