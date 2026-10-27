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Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία, υποχωρώντας τον Οκτώβριο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών, καθώς τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με αλλεπάλληλους κραδασμούς, από την αναταραχή στην αγορά ομολόγων μέχρι τις μαζικές διαδηλώσεις που εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η γαλλική στατιστική υπηρεσία Insee, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κατά πέντε μονάδες, στις 80, καθώς οι πολίτες εμφανίζονται ολοένα περισσότερο ανήσυχοι για την οικονομική τους κατάσταση, το βιοτικό επίπεδο και τις προοπτικές της απασχόλησης.

Η επίδοση ήταν αισθητά χειρότερη από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, καθώς η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg τοποθετούσε τον δείκτη στις 85 μονάδες. Μάλιστα, το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε χαμηλότερα ακόμη και από την πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης παραμένει κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο των 100 μονάδων εδώ και πέντε χρόνια, αντανακλώντας τις επαναλαμβανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και τη συνεχιζόμενη πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Bloomberg, το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Η κυβέρνηση μειοψηφίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη πολιτική αναμέτρηση για τα μέτρα λιτότητας, την ώρα που οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων εκτοξεύονται λόγω των μαζικών πωλήσεων από επενδυτές, ενώ οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται.

Η ένταση κορυφώθηκε στις 17 Οκτωβρίου, όταν οι διαδηλώσεις για το αυξημένο κόστος ζωής συνοδεύτηκαν από εκτεταμένα επεισόδια, λεηλασίες σε ολόκληρη τη χώρα και χιλιάδες συλλήψεις.

Πάντως, τα τελευταία στοιχεία της Insee ενδέχεται να μην αποτυπώνουν ακόμη το πλήρες μέγεθος των επιπτώσεων από τις κοινωνικές αναταραχές. Παρότι η περίοδος συλλογής των στοιχείων ολοκληρώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, οι περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώθηκαν στην αρχή της έρευνας, η οποία διήρκεσε τρεις εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, ενισχύονται και οι ανησυχίες για νέα άνοδο των τιμών. Η έρευνα καταγράφει αύξηση του ποσοστού των νοικοκυριών που εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί τους επόμενους 12 μήνες.

Οι προβλέψεις για την πορεία της γαλλικής οικονομίας παραμένουν εξίσου ανησυχητικές. Τα στοιχεία που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Παρασκευή εκτιμάται ότι θα δείξουν επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 3,6% τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, τα στοιχεία για το ΑΕΠ αναμένεται να καταγράψουν οριακή ανάπτυξη μόλις 0,1% το τρίτο τρίμηνο, έπειτα από στασιμότητα το προηγούμενο τρίμηνο και συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην αρχή του έτους.