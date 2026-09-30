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Ο πληθωρισμός στη Γαλλία επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο στον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο και πλέον ετών, ενισχύοντας τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει την αυστηρή νομισματική πολιτική.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Σεπτέμβριο, έναντι 2,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας Insee.

Η επίδοση ξεπέρασε αισθητά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι σε δημοσκόπηση του Bloomberg ανέμεναν άνοδο του πληθωρισμού στο 3,2%.

Η ενέργεια παραμένει ο βασικός παράγοντας πίεσης

Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως στην άνοδο του ενεργειακού κόστους, καθώς οι αυξημένες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω της επτάμηνης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να μετακυλίονται στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το δίλημμα της ΕΚΤ, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει τις νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ παράλληλα οι κυβερνήσεις επιχειρούν να στηρίξουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το υψηλότερο κόστος ενέργειας.

Η Γαλλία ακολουθεί μια ευρύτερη τάση στην Ευρώπη. Η Ισπανία κατέγραψε την Τρίτη τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών σε περισσότερα από τρία χρόνια, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 5%, επίπεδο υπερδιπλάσιο από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Τα στοιχεία για την Ιταλία και τη Γερμανία, που αναμένονται αργότερα, εκτιμάται ότι θα δείξουν επίσης πληθωρισμό άνω του 3%.

Οι αγορές προεξοφλούν νέες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ

Η Eurostat αναμένεται να ανακοινώσει την Παρασκευή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο σύνολο της Ευρωζώνης των 21 χωρών. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο δείκτης θα έχει ανέλθει σε υψηλό τριετίας, στο 3,7%.

Η ΕΚΤ έχει ήδη αυξήσει δύο φορές το κόστος δανεισμού, φτάνοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, ενώ οι αγορές προεξοφλούν σχεδόν τέσσερις ακόμη αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον επόμενο χρόνο.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ τάχθηκε τη Δευτέρα υπέρ μιας «μετρημένης αντίδρασης» προκειμένου να παραμείνει υπό έλεγχο ο πληθωρισμός.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η διεθνής αναταραχή στην αγορά ομολόγων θα μπορούσε να περιορίσει τόσο τις τιμές όσο και την ανάπτυξη.

Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν πάνω από 20%

Τα στοιχεία της Insee έδειξαν ότι η μεγαλύτερη πίεση εξακολουθεί να προέρχεται από την ενέργεια.

Οι ενεργειακές τιμές στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 21,2% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση στελεχών της ΕΚΤ ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί έντονες δευτερογενείς επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ.

Ωστόσο, οι αυξήσεις επεκτείνονται σταδιακά και σε άλλους τομείς.

Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιταχύνθηκε στο 2,2% από 1,9%, ενώ στις τιμές τροφίμων αυξήθηκε στο 1,5% από 1,1%, λόγω της ανόδου στις τιμές των φρέσκων προϊόντων.

Η Γαλλία παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Παρά τη νέα άνοδο, η Γαλλία εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλότερες αυξήσεις τιμών σε σχέση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Αυτό αποδίδεται εν μέρει στη μεγάλη συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, αλλά και στη γενικότερη αδυναμία της οικονομίας, η οποία έχει επηρεαστεί από τους καύσωνες, την πολιτική αβεβαιότητα και τις ανησυχίες γύρω από τον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, ξεχωριστά στοιχεία της Insee έδειξαν ότι η καταναλωτική δαπάνη στη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,5% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς υποχώρησαν οι δαπάνες για τρόφιμα και ενέργεια.

Οι αναλυτές ανέμεναν στασιμότητα, γεγονός που δείχνει ότι η άνοδος του κόστους ζωής συνεχίζει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των γαλλικών νοικοκυριών.

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