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Πρόσκληση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 7 εκατ. ευρώ, για την εκπαίδευση οδηγών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών μέσω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η δράση αφορά περίπου 3.200 εργαζόμενους της Ο.ΣΥ. στον τομέα της κίνησης, κυρίως οδηγούς, ελιγμοδηγούς και συναφείς ειδικότητες, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών, στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, στην πολιτική ετοιμότητα, στη διαχείριση περιστατικών κρίσης και στην υποστήριξη των επιβατών σε έκτακτες ανάγκες. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σώμα εκπαιδευμένων εργαζομένων πρώτης γραμμής, ικανών να αναγνωρίζουν έγκαιρα επείγοντα περιστατικά, να ενεργοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες (112, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Κέντρο Ελέγχου) και να παρέχουν ασφαλή αρχική υποστήριξη μέχρι την άφιξη των εξειδικευμένων δυνάμεων.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί αρχικά με εργαστήρια πεδίου και προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας σε λεωφορεία, αμαξοστάσια και σημεία του δικτύου, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με εικονικές προσομοιώσεις και για τα 20 σενάρια. Θα εκπαιδευτούν επίσης, εσωτερικοί εκπαιδευτές της Ο.ΣΥ., ενώ θα υλοποιηθεί πρόγραμμα διοίκησης συμβάντος για τους επόπτες και τα στελέχη του Κέντρου Ελέγχου.

Επιπλέον, θα αναπτυχθεί βιβλιοθήκη 20 εκπαιδευτικών σεναρίων, κανονισμών λειτουργίας και πρωτοκόλλων απόκρισης για κακοκαιρία και πλημμύρες, πυρκαγιά σε όχημα, πολιτική άμυνα, σεισμό, επείγοντα περιστατικά υγείας και διαχείριση κρίσεων εντός λεωφορείου. Οι εργαζόμενοι θα παρακολουθήσουν πιστοποιημένες επιμορφώσεις σε δύο πυλώνες: πρώτες βοήθειες, Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση / CPR (ΚΑΡΠΑ), Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτής (ΑΕΑ) και αντιμετώπιση πνιγμονής, καθώς και κανονισμούς λειτουργίας σε κρίσεις, και θα λάβουν πιστοποιητικό ισχύος τριών ετών.

Στο πλαίσιο της δράσης θα προμηθευτούν 940 αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές με βάσεις οχήματος, ενώ θα αναπτυχθεί πλατφόρμα διαχείρισης της επιμόρφωσης, με δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης λεωφορείου και απινιδωτή και διαλειτουργικότητα με τον Εθνικό Χάρτη / Μητρώο Απινιδωτών.

Με την ολοκλήρωση της δράσης, οι επιβάτες των αστικών οδικών συγκοινωνιών της Αττικής, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αναπηρία και ασθενείς, θα εξυπηρετούνται από προσωπικό εκπαιδευμένο να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται έγκαιρα επείγοντα περιστατικά.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + και δυνητικός δικαιούχος της πρόσκλησης είναι οι Οδικές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.).