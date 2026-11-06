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Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές των τροφίμων τον Οκτώβριο, καθώς η εξασθένηση της εισαγωγικής ζήτησης συνέβαλε στη μηνιαία μείωση των τιμών στα σιτηρά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας. Ωστόσο, οι τιμές παρέμειναν σχεδόν 6% υψηλότερες σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές των διεθνών τιμών ενός καλαθιού βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 133,9 μονάδες τον Οκτώβριο, έναντι των αναθεωρημένων 135,6 μονάδων του Σεπτεμβρίου.

Παρά τη μηνιαία αποκλιμάκωση, ο δείκτης παρέμεινε 5,9% υψηλότερα σε ετήσια βάση, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται 16,4% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Μαρτίου 2022.

Σημαντική πτώση στις τιμές των σιτηρών

Ο δείκτης τιμών των σιτηρών του FAO υποχώρησε κατά 4,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και κατά 12,6% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, καθώς μειώθηκαν οι διεθνείς τιμές του σιταριού και του καλαμποκιού. Οι τιμές του σιταριού υποχώρησαν λόγω της περιορισμένης εισαγωγικής ζήτησης και των βελτιωμένων προοπτικών παραγωγής, ιδιαίτερα στην Αργεντινή.

«Οι προσδοκίες για χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγικές ροές μέσω της Μαύρης Θάλασσας άσκησαν πρόσθετες καθοδικές πιέσεις στις τιμές, αν και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής περιόρισαν την έκταση της πτώσης», ανέφερε ο FAO σε ανακοίνωσή του.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι τιμές του καλαμποκιού, αφού είχαν φτάσει σε υψηλό τριετίας τον Σεπτέμβριο.

Στην αποκλιμάκωσή τους συνέβαλαν η συγκομιδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προσδοκίες για άφθονη προσφορά από τη Νότια Αμερική, καθώς και η αναζωπύρωση των ελπίδων για υποχώρηση των εντάσεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Άνοδος 6,6% στη ζάχαρη – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2024

Αντίθετη εικόνα παρουσίασαν τα φυτικά έλαια, οι τιμές των οποίων ενισχύθηκαν οριακά κατά 0,3%. Η άνοδος των τιμών του σογιέλαιου και του ηλιέλαιου υπεραντιστάθμισε την υποχώρηση των τιμών του κραμβέλαιου.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις τιμές της ζάχαρης, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 6,6%, καταγράφοντας τον τέταρτο διαδοχικό μήνα αύξησης. Ο σχετικός δείκτης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στη συγκομιδή στη Βραζιλία.

Πλέον, οι διεθνείς τιμές της ζάχαρης βρίσκονται 28,8% υψηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Μειώσεις σε γαλακτοκομικά και κρέας

Ο δείκτης τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων υποχώρησε κατά 1,1% τον Οκτώβριο. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές του βουτύρου και των τυριών, οι οποίες συνδέονται με την άφθονη προσφορά και την υποτονική ζήτηση.

Οι εξελίξεις αυτές υπεραντιστάθμισαν τις αυξήσεις που καταγράφηκαν στις τιμές του γάλακτος σε σκόνη. Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης τιμών του κρέατος, καταγράφοντας μηνιαία μείωση 1,2%, αν και παρέμεινε ελαφρώς υψηλότερα από τα επίπεδα του αντίστοιχου μήνα του 2025.

Η υποχώρηση προήλθε από τις χαμηλότερες διεθνείς τιμές στο χοιρινό, το πρόβειο και το βοδινό κρέας.