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Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η υποβάθμιση των εδαφών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Soil Science, εκτιμά ότι έως και το 40% της χερσαίας έκτασης του πλανήτη βρίσκεται ήδη σε κατάσταση υποβάθμισης.

Οι επιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της γεωργικής δραστηριότητας. Η υποβάθμιση του εδάφους θέτει σε κίνδυνο την παραγωγή τροφίμων, περιορίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης άνθρακα, επηρεάζει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και απειλεί τη βιοποικιλότητα.

Εξίσου ανησυχητικές είναι οι οικονομικές προεκτάσεις του προβλήματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλούνται οι ερευνητές, οικονομική δραστηριότητα ύψους περίπου 44 τρισ. δολαρίων ετησίως βρίσκεται σε κίνδυνο.

Από τη Σαχάρα στον Αμαζόνιο: Μια απρόσμενη σύνδεση

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της αλληλεξάρτησης των οικοσυστημάτων του πλανήτη είναι η σύνδεση ανάμεσα στην έρημο Σαχάρα και το τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Κάθε χρόνο, περίπου 27,7 εκατομμύρια τόνοι αφρικανικής σκόνης διασχίζουν τον Ατλαντικό Ωκεανό, μεταφέροντας στον Αμαζόνιο σχεδόν 22.000 τόνους φωσφόρου.

Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της βλάστησης, καθώς συμβάλλει στην αναπλήρωση των θρεπτικών συστατικών που απομακρύνονται από το έδαφος εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών.

Η συγκεκριμένη φυσική διεργασία αναδεικνύει πόσο στενά συνδεδεμένα είναι τα οικοσυστήματα, ακόμη και όταν χωρίζονται από ολόκληρους ωκεανούς.

Με αντίστοιχο τρόπο, η διάβρωση των εδαφών, η επιβάρυνσή τους από φυτοφάρμακα και η ρύπανση με μικροπλαστικά μπορούν να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται στα γεωγραφικά ή εθνικά σύνορα.

Το μεγάλο κενό στη διεθνή προστασία του εδάφους

Παρά την καθοριστική σημασία του για τη ζωή στον πλανήτη, το έδαφος παραμένει χωρίς ένα ολοκληρωμένο διεθνές πλαίσιο προστασίας, σε αντίθεση με τους ωκεανούς, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα.

Μολονότι έχουν θεσπιστεί επιμέρους συμφωνίες, όπως η Σύμβαση του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, αυτές δεν καλύπτουν το σύνολο των πολύτιμων λειτουργιών που επιτελεί το έδαφος.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Κουέντιν Στάικ και Άλεξ ΜακΜπράτνεϊ, προτείνουν τη θέσπιση μιας παγκόσμιας σύμβασης για την ασφάλεια του εδάφους, με ορίζοντα υιοθέτησης το 2032.

Ένας φυσικός θησαυρός που δεν είναι ανεξάντλητος

Η διατήρηση της υγείας των εδαφών δεν αποτελεί απλώς μια περιβαλλοντική προτεραιότητα. Συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομική ευημερία και την επιβίωση ολόκληρων οικοσυστημάτων.

Κάτω από τα πόδια μας βρίσκεται ένας από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Ένας πόρος από τον οποίο εξαρτάται μεγάλο μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά τον οποίο η ανθρωπότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σαν να ήταν ανεξάντλητος.