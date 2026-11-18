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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, το έργο «Κατασκευή Κολυμβητηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Δήμο Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ.

Η πράξη αφορά στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός σύγχρονου, ενεργειακά αποδοτικού κολυμβητηρίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες άθλησης και αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Παράλληλα, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κολυμβητηρίου θα μετατρέψει το οικόπεδο, εντός του οποίου υφίστανται και λειτουργούν σχολικά συγκροτήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε έναν ενιαίο, λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο χώρο δραστηριοτήτων.

Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, η Μεγαλόπολη θα αποκτήσει μια σύγχρονη αθλητική υποδομή που θα παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης κολύμβησης σε παιδιά, μαθητές και ενήλικες, ενώ ταυτόχρονα θα είναι ανοιχτή στο κοινό λειτουργώντας ως χώρος μαζικού αθλητισμού, αλλά και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων. Συνολικά, η πράξη θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ο προϋπολογισμός του έργου καλύπτει τόσο το κόστος κατασκευής όσο και τη μελετητική του ωρίμανση.