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Από το σπίτι μιας περιπτερούχου στην εφορία ταξίδεψε η υπόθεση των 710.000 ευρώ που βρέθηκαν στοιβαγμένα σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Η αφετηρία ήταν η κατ’ οίκον έρευνα της ασφάλειας Ηρακλείου. Το έγγραφο της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Ηρακλείου, η οποία συνέταξε πληροφοριακή έκθεση και την προώθησε στη φορολογική αρχή. Ακολούθησε ο έλεγχος για το φορολογικό έτος 2020.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ζευγάρι μπορούσε να έχει αποταμιεύσει το ποσό. Η φορολογική αρχή εξέτασε τις τραπεζικές κινήσεις και τα στοιχεία προηγούμενων ελέγχων για την περίοδο 2015 έως 2019. Από αυτά αναγνώρισε ότι 240.879,67 ευρώ προέρχονταν από την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιπτερούχου.

Για τα υπόλοιπα 469.120,33 ευρώ, όμως, δεν τεκμηριώθηκε η προέλευσή τους. Το ποσό επιμερίστηκε στους δύο συζύγους και στη γυναίκα αναλογούσαν 234.560,17 ευρώ ως προσαύξηση περιουσίας.

Το κρίσιμο δεν ήταν απλώς ότι υπήρχαν μετρητά στο σπίτι. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ζήτησε να υπολογιστούν τα πραγματικά εισοδήματα και οι πραγματικές δαπάνες της οικογένειας, μαζί με τα τραπεζικά υπόλοιπα. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν είχαν πράγματι περισσέψει χρήματα που μπορούσαν να διατηρούνται εκτός τραπεζών.

Ο επανυπολογισμός έδειξε ότι στο τέλος του 2019 το διαθέσιμο πραγματικό κεφάλαιο ήταν αρνητικό κατά 234.540,71 ευρώ. Σύμφωνα με την ελεγκτική αρχή, τα εισοδήματα είχαν αναλωθεί από τις δαπάνες και τα ζημιογόνα αποτελέσματα που καταγράφονταν για συνεχόμενα χρόνια. Η ΔΕΔ δεν δέχθηκε, επομένως, ότι τα στοιχεία δικαιολογούσαν τη διακράτηση τόσο μεγάλου ποσού ως αποταμίευσης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος κρατά χρήματα στο σπίτι φορολογείται αυτομάτως. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το φορολογικό πρόβλημα ήταν ότι δεν τεκμηριώθηκαν ούτε η προέλευση όλου του ποσού ούτε η δυνατότητα να έχει συγκεντρωθεί και παραμείνει αδιάθετο. Για να στηρίξει κανείς ότι ένα μεγάλο κομπόδεμα προέρχεται από παλιές αποταμιεύσεις, χρειάζεται να μπορεί να συνδέσει τα χρήματα με εισοδήματα ή άλλες πηγές και να δείξει ότι δεν αναλώθηκαν αργότερα. Φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικά παραστατικά, συμβόλαια πώλησης, έγγραφα κληρονομιάς ή δωρεάς και στοιχεία δανείου μπορούν να βοηθήσουν στην τεκμηρίωση. Μια ανάληψη από τράπεζα δείχνει ότι τα χρήματα σηκώθηκαν, όχι από μόνη της ότι παρέμειναν στο σπίτι.

Η φορολογούμενη αμφισβήτησε τη διάρκεια και τη διαδικασία του ελέγχου, υποστήριξε ότι έπρεπε να έχει συνταχθεί έκθεση κατάσχεσης και έκανε λόγο για εσφαλμένο εξωλογιστικό προσδιορισμό κερδών. Η ΔΕΔ απέρριψε τους ισχυρισμούς, κρίνοντας ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο, ότι δεν αποδείχθηκε υποχρέωση σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης ή συγκεκριμένη βλάβη και ότι δεν έγινε εξωλογιστικός προσδιορισμός. Απέρριψε και τον ισχυρισμό περί παραβίασης της αναλογικότητας, σημειώνοντας ότι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ανήκει στα δικαστήρια.

Η προσφυγή απορρίφθηκε. Στη φορολογούμενη καταλογίστηκαν 77.404,86 ευρώ ως διαφορά φόρου και 38.702,43 ευρώ ως πρόσθετος φόρος ανακρίβειας, συνολικά 116.107,29 ευρώ.