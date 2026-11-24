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Μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 καλούνται εκατομμύρια φορολογούμενοι να τακτοποιήσουν σημαντικές εκκρεμότητες με την εφορία, καθώς ολοκληρώνεται ακόμη ένας κύκλος πληρωμών και φορολογικών υποχρεώσεων. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η ένατη δόση του ΕΝΦΙΑ και η πέμπτη δόση του φόρου εισοδήματος, ενώ παράλληλα λήγουν προθεσμίες για δηλώσεις ΦΠΑ και άλλες υποχρεώσεις επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που πραγματοποίησαν νέες μισθώσεις, τροποποιήσεις ή λύσεις μισθωτηρίων μέσα στον Οκτώβριο, καθώς πλησιάζει η προθεσμία ηλεκτρονικής δήλωσης των σχετικών μεταβολών.

Η τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου συγκεντρώνει έτσι υποχρεώσεις τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και για επιχειρήσεις, με τους φορολογούμενους να καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως τις οφειλές τους στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η εκπρόθεσμη εξόφληση μπορεί να επιφέρει τόκους, ενώ στις περιπτώσεις δηλώσεων προβλέπονται, ανάλογα με το είδος της υποχρέωσης και τις συνθήκες, πρόσθετες κυρώσεις.

ΕΝΦΙΑ: Μέχρι 30 Νοεμβρίου η ένατη δόση

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία πληρωμής της ένατης δόσης του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Ο φετινός φόρος ακινήτων καταβάλλεται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να έχει λήξει στις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία να προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο 2027.

Επομένως, όσοι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει την τμηματική εξόφληση πρέπει να καταβάλουν την ένατη δόση μέχρι το τέλος του μήνα.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης με συνολικό ΕΝΦΙΑ 600 ευρώ και 12 ισόποσες δόσεις πληρώνει 50 ευρώ κάθε μήνα.

Αντίστοιχα, για ετήσιο φόρο 1.200 ευρώ, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 100 ευρώ.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά, καθώς το ακριβές ύψος κάθε δόσης εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό του φορολογουμένου.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να αναζητούν το εκκαθαριστικό μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Πότε λήγουν οι επόμενες δόσεις του ΕΝΦΙΑ

Μετά την πληρωμή του Νοεμβρίου απομένουν τρεις δόσεις για την ολοκλήρωση της εξόφλησης του φόρου ακινήτων του 2026.

Δόση Ημερομηνία πληρωμής 9η δόση 30 Νοεμβρίου 2026 10η δόση 31 Δεκεμβρίου 2026 11η δόση 29 Ιανουαρίου 2027 12η δόση 26 Φεβρουαρίου 2027

Οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2026 παραμένει ξεχωριστή υποχρέωση από τον φόρο που θα βεβαιωθεί για το 2027.

Αυτό έχει σημασία ιδιαίτερα για όσους αναμένουν νέες φορολογικές απαλλαγές από το επόμενο έτος, όπως η πλήρης απαλλαγή για επιλέξιμες κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς.

Η εφαρμογή μιας νέας απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ του 2027 δεν καταργεί αυτομάτως τις ανεξόφλητες δόσεις του φόρου του 2026.

Φόρος εισοδήματος: Πληρώνεται η πέμπτη δόση

Η δεύτερη σημαντική υποχρέωση αφορά τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία καταβολής της πέμπτης από τις οκτώ προβλεπόμενες μηνιαίες δόσεις για το φορολογικό έτος 2025.

Η εξόφληση του φόρου ξεκίνησε τον Ιούλιο 2026 και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο 2027.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με συνολικό φόρο εισοδήματος 800 ευρώ, που εξοφλεί την οφειλή σε οκτώ ισόποσες δόσεις, καταβάλλει 100 ευρώ κάθε μήνα.

Αντίστοιχα, για φόρο 1.600 ευρώ η μηνιαία δόση ανέρχεται στα 200 ευρώ.

Ο ακριβής αριθμός και το ύψος των ανεξόφλητων δόσεων εμφανίζονται στον προσωπικό λογαριασμό του φορολογουμένου στην ΑΑΔΕ.

Οι ημερομηνίες έως την εξόφληση του φόρου εισοδήματος

Δόση Προθεσμία πληρωμής 5η δόση 30 Νοεμβρίου 2026 6η δόση 31 Δεκεμβρίου 2026 7η δόση 29 Ιανουαρίου 2027 8η δόση 26 Φεβρουαρίου 2027

Το ίδιο χρονοδιάγραμμα μηνιαίων δόσεων ισχύει κατά κανόνα και για τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων με φορολογικό έτος που συμπίπτει με το ημερολογιακό, με την επιφύλαξη ειδικών περιπτώσεων.

Μισθωτήρια: Τι πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες

Μέσα στις επόμενες ημέρες πρέπει να τακτοποιηθούν και οι δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που αφορούν μεταβολές του Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα της ΑΑΔΕ, οι εκμισθωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη ή τροποποίηση της μίσθωσης.

Το ίδιο ισχύει, κατά κανόνα, και για τη δήλωση λύσης μίσθωσης.

Συνεπώς, εάν ένας ιδιοκτήτης νοίκιασε διαμέρισμα στις 15 Οκτωβρίου, η κανονική προθεσμία υποβολής της δήλωσης οδηγεί στις 30 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σημαντικών προθεσμιών της ΑΑΔΕ εμφανίζεται για τις δηλώσεις μισθώσεων Οκτωβρίου η ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2026.

Καθώς οι δύο ενδείξεις διαφέρουν, οι ιδιοκτήτες καλό είναι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 30 Νοεμβρίου, εκτός εάν επιβεβαιωθεί ρητά διαφορετική προθεσμία από τη φορολογική διοίκηση.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του myAADE, στην εφαρμογή «Δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων».

Ποια στοιχεία πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες

Κατά την υποβολή της δήλωσης μίσθωσης απαιτείται η καταχώριση συγκεκριμένων στοιχείων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ο ΑΦΜ του εκμισθωτή και του μισθωτή.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της μίσθωσης.

Το μηνιαίο μίσθωμα.

Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, όπου υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν η μίσθωση έχει λυθεί.

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν δηλώσει τη λύση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η μίσθωση εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ενεργή για τους σκοπούς της σχετικής διαδικασίας.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις φορολογικές διασταυρώσεις και στην αποτύπωση των μισθωμάτων.

ΦΠΑ Οκτωβρίου: Ποιοι επαγγελματίες πρέπει να υποβάλουν δήλωση

Η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου αποτελεί επίσης καταληκτική ημερομηνία για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του Οκτωβρίου 2026.

Η υποχρέωση αφορά επιχειρήσεις και επαγγελματίες που υπάγονται σε μηνιαία περίοδο υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επιχειρήσεις με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και όσες άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε μηνιαία υποβολή βάσει του ισχύοντος καθεστώτος.

Οι υπόχρεοι πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA, καθώς και τα προσυμπληρωμένα ποσά της δήλωσης.

Η οριστική υποβολή πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES» της ΑΑΔΕ.

Εάν από την εκκαθάριση προκύπτει χρεωστικό ποσό, πρέπει να τακτοποιηθεί και η αντίστοιχη πληρωμή σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες.

Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Πέρα από τον ΕΝΦΙΑ, τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ, στο τέλος Νοεμβρίου συγκεντρώνονται και άλλες φορολογικές εκκρεμότητες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πέμπτη δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, η δήλωση φόρου μερισμάτων και ποσοστών για τον Οκτώβριο και ειδικές φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Επίσης, πλησιάζουν οι προθεσμίες απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για πληρωμές του Σεπτεμβρίου 2026, μεταξύ των οποίων ο φόρος μισθωτής εργασίας και οι παρακρατήσεις από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο γενικός κανόνας προβλέπει απόδοση μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή της αμοιβής.

Στο τρέχον ημερολόγιο της ΑΑΔΕ, πάντως, ορισμένες από αυτές τις υποχρεώσεις εμφανίζονται με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασταυρώσουν την ακριβή προθεσμία που ισχύει για τη δική τους δήλωση.

Πώς πληρώνονται οι οφειλές μέσω myAADE

Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους ηλεκτρονικά, χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή:

«Ο Λογαριασμός μου» → «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές» → «Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών».

Μετά τη σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, εμφανίζονται οι διαθέσιμες οφειλές και τα ποσά προς εξόφληση.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κάρτα ή μέσω της υπηρεσίας IRIS, σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιλογές της εφαρμογής.

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης μέσω web banking, χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Οφειλής.

Οι ίδιοι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιηθούν και από την εφαρμογή myAADEapp για κινητές συσκευές.

Τι συμβαίνει αν μια δόση δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα

Η εκπρόθεσμη καταβολή μιας φορολογικής οφειλής μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή τόκων από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.

Επομένως, εάν ένας φορολογούμενος δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τη δόση του ΕΝΦΙΑ ή του φόρου εισοδήματος, το ανεξόφλητο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και επιβαρύνεται σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας.

Διαφορετική αντιμετώπιση προβλέπεται για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, όπου οι κυρώσεις εξαρτώνται από το είδος της δήλωσης, την ιδιότητα του υπόχρεου και τις ειδικές εξαιρέσεις.

Οι φορολογούμενοι που αντιμετωπίζουν αδυναμία πληρωμής μπορούν να εξετάσουν τις διαθέσιμες δυνατότητες ρύθμισης οφειλών μέσω της ΑΑΔΕ, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε κατηγορία χρέους.

Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι πριν από το τέλος του μήνα

Με τις σημαντικότερες φορολογικές προθεσμίες να συγκεντρώνονται στις 30 Νοεμβρίου, το πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος της προσωπικής εικόνας οφειλών στο myAADE.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι έχει πληρωθεί η ένατη δόση ΕΝΦΙΑ και ότι έχουν δηλωθεί σωστά οι μεταβολές των μισθώσεών τους.

Αντίστοιχα, οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό εισοδήματος πρέπει να ελέγξουν την πέμπτη δόση και το ανεξόφλητο υπόλοιπο.

Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και στις υποχρεώσεις παρακράτησης φόρων.

Η έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων μπορεί να αποτρέψει πρόσθετες επιβαρύνσεις και να διατηρήσει ομαλή τη φορολογική εικόνα του πολίτη ή της επιχείρησης.