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Κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση τους απέναντι στις νέες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες άσκησε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, καλώντας παράλληλα την αντιπολίτευση να ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται να υπερψηφίσει τα όρια και τα πρόστιμα που προβλέπονται για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες για όσο διάστημα χρειαστεί, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα έχει χτίσει δυνατότητες» που της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις.

Ερωτηθείς γιατί αποκάλεσε «Λαφαζάνη» τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Οικονομικών είπε στον ΣΚΑΪ «κάποιες από τις προτάσεις του είναι εξωπραγματικές. Λέμε για προστασία α΄ κατοικίας, εμείς φέραμε αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το ΠΑΣΟΚ λέει να γίνει πρώτα πτώχευση του πολίτη. Λέει το το ΠΑΣΟΚ να μπορείς να αγοράζει ο δανειολήπτης όπως ο servicer το δάνειό του σε ένα κλάσμα της τιμής. Αν αυτό ισχύει γιατί κάποιος να ξαναπληρώσει δάνειο στη χώρα μας; Γιατί να δώσει δάνειο η τράπεζα αν ξέρει ότι δεν θα εξυπηρετούνται; Ναι οι τράπεζες πρέπει να δώσουν περισσότερα δάνεια. Το θέμα δεν είναι να είσαι ευχάριστος αλλά να βοηθάς τον κόσμο».

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πιερρακάκης είπε «είναι υποκριτικό να λένε ότι δεν θέλουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο, αναζητούμε τη σωστή τομή».

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Οικονομικών είπε «καταγγέλλει μια διαδικασία που αυτός έφερε. Μπορεί να κάνει rebranding, αλλά δεν μπορεί να λλάξει τα ΦΕΚ της κυβέρνησης του. Είπε ότι ούτε ένα ευρώ δεν πέρασε στα funds, ρώτησα την Τράπεζα της Ελλάδος και μου είπαν 18 δισ. μέχρι το 2019. Μετά εκπρόσωπός του είπε ότι εκχωρήθηκαν δάνει ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα θυμηθούν και τα υπόλοιπα 17,625 δισ. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή για να νομίζουν ότι μπορούν να παραγράψουν την ιστορία».

«Πρέπει να μπουν κανόνες στους servicers και όποιος δεν τηρήσει τους κανόνες θα υποστεί το σύνολο των συνεπειών που είναι πολλές» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πιερρακάκης εξηγώντας ότι ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία γιατί «για ένα νομοσχέδιο που το 100% πάει να βάλει κανόνες στους servicers και δικαιώματα στον κόσμο, η αντιπολίτευση πήγε να στήσει παιχνίδι και να κάνει το άσπρο-μαύρο».