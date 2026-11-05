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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη φορολογία, την πράσινη μετάβαση και τις επενδύσεις, με κοινό γνώμονα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τη διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας και την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Αμέσως μετά ακολούθησαν δηλώσεις:

Κυριάκος Πιερρακάκης:

Καλωσορίζω στην Αθήνα τον κ. Χούκστρα, Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη.

Η συνάντησή μας πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς οι πιέσεις στο ενεργειακό κόστος επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κοινή μας επιδίωξη είναι να συνδυάσουμε την επίτευξη των κλιματικών στόχων με προσιτή ενέργεια, ισχυρή ευρωπαϊκή παραγωγή, περισσότερες θέσεις εργασίας και ουσιαστική στήριξη των πολιτών.

Η πολιτική μας πρέπει να συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Να δίνει ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες των νοικοκυριών, να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα προωθεί το Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, ύψους σχεδόν 4,8 δισ. ευρώ, με παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την κοινωνική στέγαση και τις βιώσιμες μεταφορές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών.

Η Ελλάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να συμβαδίζει με ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομία μας συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και επιδιώκουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική, ενισχύοντας τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζουν η φορολογική απλούστευση, η μείωση των διοικητικών βαρών και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα απλούστερο φορολογικό περιβάλλον, που θα διευκολύνει τις επενδύσεις και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς.

Χαιρετίζουμε την έκθεση «Mind the Gap» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον εντοπισμό περιθωρίων βελτίωσης στα κράτη μέλη.

Σε αυτό το πεδίο, η Ελλάδα έχει καταγράψει μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη μείωση του κενού συμμόρφωσης στον ΦΠΑ μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2019–2023. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η συστηματική προσπάθεια για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, το myDATA, τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλάζουμε ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού μας συστήματος, αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους από τα Ταμεία Συνοχής και τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Και η πρόοδος συνεχίζεται. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2024 δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα υποχώρησε, για πρώτη φορά, κάτω από το 10%.

Αυτή η επίδοση σημαίνει μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη, υγιέστερο ανταγωνισμό για τις συνεπείς επιχειρήσεις και περισσότερα δημόσια έσοδα, χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών.

Κάθε ευρώ που ανακτούμε από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ που μπορούμε να επιστρέφουμε στους πολίτες.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβλέπω σε ακόμη στενότερη συνεργασία με τον φίλο Επίτροπο, για κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα προωθούν τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με επίκεντρο την ευημερία των πολιτών.

Βόπκε Χούκστρα:

Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ξανά στην όμορφη Ελλάδα και έχω την ευκαιρία να συναντήσω και πάλι τον Υπουργό στο Υπουργείο. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, επισκέπτομαι την Ελλάδα όλο και συχνότερα, όπως άλλωστε έκανα και με τις προηγούμενες ιδιότητές μου, ως Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Οικονομικών. Κάθε φορά, όμως, χαίρομαι ιδιαίτερα και εκτιμώ βαθύτατα τη συνεργασία και τη φιλία που μας συνδέουν.

Θα ήθελα να επαναλάβω όσα ανέφερα νωρίτερα σήμερα στη Βουλή: Θαυμάζουμε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται την οικονομία, προωθεί την καινοτομία και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης του δημόσιου χρέους. Πιστεύω ότι όλα αυτά αντανακλούν τον επαγγελματισμό και τη διορατικότητα της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργείου. Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τη δική της ανταγωνιστικότητα.

Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, και το οποίο συζητήσαμε επίσης σήμερα, είναι η κλιματική πολιτική. Από τη σκοπιά των αρμοδιοτήτων μου, θεωρώ απαραίτητο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να συνδέσουμε στενότερα την κλιματική δράση με την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα αποκομίσουν οικονομικά οφέλη από την πράσινη μετάβαση και ότι οι αναγκαίες δράσεις για το κλίμα θα είναι ταυτόχρονα οικονομικά και επιχειρηματικά βιώσιμες.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που θεωρώ εξαιρετικά εντυπωσιακό, την πρόοδο, δηλαδή, που έχει σημειώσει η Ελλάδα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το γεγονός ότι είναι πλέον καθαρός εξαγωγέας ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Πρόκειται για ένα πραγματικά εξαιρετικό επίτευγμα.

Πέρα από τα γενικότερα οικονομικά ζητήματα, είχαμε επίσης μια διεξοδική συζήτηση για τη φορολογία. Και εδώ υπάρχουν εξελίξεις στην Ελλάδα τις οποίες θεωρώ πραγματικά εντυπωσιακές.

Η πρώτη αφορά ένα ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως και ο Υπουργός και το οποίο εξετάζεται επίσης στην έκθεσή μας «Mind the Gap» (Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζει το φορολογικό κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των φόρων που θα έπρεπε να εισπράττονται και εκείνων που τελικά εισπράττονται). Δυστυχώς, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και σε κάθε χώρα του κόσμου, υπάρχει το λεγόμενο φορολογικό κενό, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των φορολογικών εσόδων που δικαιούται να εισπράξει το κράτος και εκείνων που τελικά εισπράττει.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο στη μείωση αυτού του κενού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκουμε όλοι να σημειώσουμε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς πρόκειται για έσοδα που το κράτος δικαιούται να εισπράξει και στη συνέχεια να διαθέσει για την κάλυψη των αναγκών του.

Το δεύτερο ζήτημα, που επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας στην Ευρώπη και γνωρίζω ότι απασχολεί ιδιαίτερα και τον Υπουργό, είναι η απλούστευση των διαδικασιών. Αυτό ισχύει στον τομέα της φορολογίας, αλλά, ειλικρινά, αφορά το σύνολο της οικονομίας και, θα έλεγα, και της κοινωνίας μας.

Αν ρωτήσετε έναν μέσο Ευρωπαίο εκπαιδευτικό, επιχειρηματία ή νοσηλευτή κατά πόσον κάναμε τη ζωή του ευκολότερη ή δυσκολότερη τα τελευταία δέκα ή δεκαπέντε χρόνια, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ποια θα είναι η απάντηση.

Γι’ αυτό και η απλούστευση είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ένα ακόμη θέμα που συζητούμε συστηματικά, και για το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα την ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό, λόγω της βαθιάς γνώσης και της διορατικότητάς του σε αυτό, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η καινοτομία. Ειδικότερα, συζητούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη φορολογική πολιτική και το κανονιστικό πλαίσιο ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη.

Αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος του διαρκούς διαλόγου μας και ασφαλώς αποτέλεσε βασικό αντικείμενο και της σημερινής μας συνάντησης.

Σας ευχαριστώ θερμά. Όπως ανέφερα, είναι πραγματικά υπέροχο που βρίσκομαι ξανά εδώ και που είχαμε την ευκαιρία για αυτή τη συζήτηση. Είμαι βέβαιος ότι θα τη συνεχίσουμε».