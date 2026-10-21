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Η ελληνική εμπειρία στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και η σημασία της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και φορολογουμένων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, σε διεθνές εργαστήριο που διοργάνωσαν η κυβέρνηση του Πακιστάν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Η εκδήλωση, με τίτλο «Reforms for a Modern and Growth-Friendly Tax System in Pakistan», πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2026 στο Ισλαμαμπάντ, με τον επικεφαλής της ελληνικής φορολογικής διοίκησης να συμμετέχει διαδικτυακά και να παρουσιάζει τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, η ενίσχυση της συμμόρφωσης και η δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου συστήματος φορολογικής διοίκησης. Τη σχετική θεματική ενότητα συντόνισε ο επικεφαλής της φορολογικής αρχής του Πακιστάν (Federal Board of Revenue – FBR), Rashid Mahmood Langrial.

Από την ίδρυση της ΑΑΔΕ στις ψηφιακές συναλλαγές

Ο Γιώργος Πιτσιλής περιέγραψε τη διαδρομή εκσυγχρονισμού της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ίδρυση της ΑΑΔΕ το 2017. Όπως επισήμανε, η θεσμική ανεξαρτησία, η επαγγελματική διοίκηση και η λογοδοσία αποτέλεσαν βασικές προϋποθέσεις για την προώθηση των αλλαγών που ακολούθησαν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο τεχνολογικός μετασχηματισμός απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ισχυρούς θεσμούς και επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου τα ψηφιακά εργαλεία να παράγουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για πολίτες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε ορισμένες από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα, με αιχμή την πλατφόρμα myDATA, τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS και την εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής.

Τα συγκεκριμένα εργαλεία επιτρέπουν την καλύτερη παρακολούθηση των συναλλαγών, ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ιχνηλασιμότητα των αγαθών, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για απλούστερες φορολογικές διαδικασίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην αυτοματοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ και στη χρήση συστημάτων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία επιτρέπουν στη φορολογική διοίκηση να επικεντρώνει τους ελέγχους σε περιπτώσεις αυξημένης επικινδυνότητας και να εξυπηρετεί ταχύτερα τους συνεπείς φορολογουμένους.

Η μείωση του κενού ΦΠΑ από 24% σε 11,4%

Ένα από τα στοιχεία που ανέδειξε ο διοικητής της ΑΑΔΕ ήταν η σημαντική υποχώρηση του κενού συμμόρφωσης στον ΦΠΑ, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλέστηκε, μειώθηκε στην Ελλάδα από 24% το 2019 σε 11,4% το 2023.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάστηκε ως χαρακτηριστικό δείγμα της προόδου που έχει καταγραφεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού μηχανισμού.

Ωστόσο, ο κ. Πιτσιλής ξεκαθάρισε ότι η συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών δεν αποτελεί από μόνη της επιτυχία, εφόσον δεν συνοδεύεται από αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να συγκεντρώνουμε περισσότερα δεδομένα, αλλά να τα αξιοποιούμε έξυπνα, ώστε να διευκολύνουμε τη συμμόρφωση, να ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να οικοδομούμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους φορολογουμένους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το στοίχημα της εμπιστοσύνης και της λιγότερης γραφειοκρατίας

Πέρα από την αύξηση των δημοσίων εσόδων, ο διοικητής της ΑΑΔΕ έδωσε έμφαση στην ανάγκη αξιολόγησης των φορολογικών διοικήσεων με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν.

Όπως εξήγησε, η αποτελεσματικότητα ενός σύγχρονου φορολογικού μηχανισμού πρέπει να μετριέται και από την ταχύτητα διεκπεραίωσης των επιστροφών φόρου, την απόδοση των ελεγκτικών μηχανισμών, την επίλυση φορολογικών διαφορών και τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η ψηφιοποίηση οφείλει να συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στον περιορισμό του διοικητικού κόστους και στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην οικονομία.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, έστειλε το μήνυμα ότι ο πραγματικός αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων δεν κρίνεται από τον αριθμό των ψηφιακών εφαρμογών, αλλά από τη βελτίωση της καθημερινής σχέσης των φορολογουμένων με το κράτος.

«Το πραγματικό μέτρο επιτυχίας μιας σύγχρονης Φορολογικής Διοίκησης δεν είναι ο αριθμός των ψηφιακών εφαρμογών που διαθέτει, αλλά η αλλαγή που επιφέρει στη σχέση κράτους και φορολογουμένου: λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη δικαιοσύνη και ισχυρότερη εμπιστοσύνη», υπογράμμισε.

Στο διεθνές εργαστήριο συμμετείχαν στελέχη του ΔΝΤ, αξιωματούχοι της κυβέρνησης και της φορολογικής διοίκησης του Πακιστάν, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και ειδικοί σε ζητήματα φορολογικής πολιτικής, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου φορολογικού συστήματος που θα στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη.