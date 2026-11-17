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Πενήντα χρυσές λίρες, που όπως υποστήριξε είχε συγκεντρώσει από τη βρεφική του ηλικία, πούλησε φορολογούμενος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εισέπραξε 31.248,08 ευρώ. Όταν επικαλέστηκε ανάλωση κεφαλαίου 50.000 ευρώ για να καλύψει τη δαπάνη απόκτησης ακινήτου, η εφορία δεν δέχθηκε το ποσό. Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και έκλεισε με φόρο 8.986,98 ευρώ.

Η ιστορία των λιρών, όπως την περιέγραψε ο φορολογούμενος στην προσφυγή του, απλωνόταν σε δεκαετίες. Άλλες, υποστήριξε, τις είχε αγοράσει ο ίδιος και άλλες τού τις είχαν δώσει συγγενείς. Στην Τράπεζα της Ελλάδος πούλησε επτά λίρες παλαιάς κοπής, 39 με ελαττωματική όψη και τέσσερις λιποβαρείς.

Το έγγραφο της Τράπεζας επιβεβαίωνε την πώληση και το τίμημα. Δεν έδειχνε, όμως, πότε και με ποιον τρόπο είχαν αποκτηθεί τα νομίσματα ούτε πόσο είχαν κοστίσει. Ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι ήταν αντικειμενικά αδύνατο να βρεθούν παραστατικά για λίρες που είχαν συγκεντρωθεί σταδιακά, από τη βρεφική του ηλικία. Η ΔΕΔ δεν δέχθηκε την εξήγηση, καθώς δεν προσκομίστηκε άλλο στοιχείο που να τεκμηριώνει την προέλευσή τους.

Στη δήλωση του φορολογικού έτους 2025 είχε δηλώσει δαπάνη 54.726,78 ευρώ για ακίνητο και 50.000 ευρώ ως ανάλωση κεφαλαίου από προηγούμενα χρόνια. Τα 50.000 ευρώ δεν ήταν το τίμημα από την πώληση των λιρών, που ανήλθε σε 31.248,08 ευρώ. Η φορολογική αρχή δεν συνυπολόγισε την ανάλωση κεφαλαίου και η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή, επικυρώνοντας φόρο 8.986,98 ευρώ.

Η υπόθεση δεν σημαίνει ότι όποιος πουλά λίρες φορολογείται αυτομάτως. Το ζήτημα ήταν αν αποδεικνυόταν το κεφάλαιο που επικαλέστηκε για να καλύψει το τεκμήριο. Η απόδειξη της πώλησης δείχνει πόσα χρήματα εισπράχθηκαν· δεν αποδεικνύει από μόνη της πώς αποκτήθηκαν οι λίρες.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια στη δήλωση που χρειάζεται προσοχή. Οι κωδικοί 781-782 αφορούν, μεταξύ άλλων, ποσά από πώληση ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Οι κωδικοί 787-788 αφορούν ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, το οποίο είχε ήδη φορολογηθεί ή απαλλαγεί νόμιμα. Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου συνυπολογίζονται τα ποσά που μπορούν να τεκμηριωθούν και αφαιρούνται οι σχετικές δαπάνες. Επίσης, για ποσά από περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1988, λαμβάνεται υπόψη και το κόστος απόκτησης, εκτός αν έχει ήδη συνυπολογιστεί.

Για συναλλαγές πώλησης λιρών άνω των 10.000 ευρώ, οι αναρτημένες οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπουν πρόσθετα δικαιολογητικά. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής, μπορεί να ζητηθούν και στοιχεία για την προέλευση των νομισμάτων, όπως αποδείξεις αγοράς ή κληρονομητήριο.