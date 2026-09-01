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Μια ακριβή φορολογική παγίδα μπορεί να κρύβουν τα χρήματα που μπαίνουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς από online στοίχημα. Κέρδη που ο παίκτης θεωρεί ότι προέρχονται ξεκάθαρα από στοιχηματική δραστηριότητα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αντιμετωπιστούν από την εφορία ως προσαύξηση περιουσίας και να φορολογηθούν με 33%. Το κρίσιμο είναι από ποια πλατφόρμα προέρχονται και, κυρίως, αν ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει με στοιχεία πόσα χρήματα έπαιξε, πόσα πήρε πίσω και ποιο ήταν τελικά το πραγματικό κέρδος.

Αυτό προκύπτει από την απόφαση 1170/2026 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία εξέτασε υπόθεση φορολογουμένου με συστηματική στοιχηματική δραστηριότητα και σημαντικές πιστώσεις μέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Skrill. Ο έλεγχος κάλυψε την πενταετία 2019-2023 και έφτασε στις κινήσεις ατομικών και κοινών τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και στις συναλλαγές που συνδέονταν με το ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Τα ποσά μόνο αμελητέα δεν ήταν. Οι πιστώσεις μέσω Skrill που παρέμειναν χαρακτηρισμένες ως προσαύξηση περιουσίας ανήλθαν σε 13.474,08 ευρώ το 2019, 184.417 ευρώ το 2020, 172.251,56 ευρώ το 2021, 227.389,34 ευρώ το 2022 και 201.984 ευρώ το 2023.

Ο φορολογούμενος αντέτεινε ότι η προέλευση των χρημάτων ήταν γνωστή: ήταν χρήματα από στοιχηματική δραστηριότητα, την οποία, όπως αναφέρεται στην απόφαση, ασκούσε συστηματικά από το 2011. Επομένως, κατά την επιχειρηματολογία του, δεν μπορούσαν να θεωρηθούν προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή ή αιτία. Παράλληλα υποστήριξε ότι, ακόμη και αν υπήρχε φορολογητέο ποσό, θα έπρεπε προηγουμένως να αφαιρεθεί το κεφάλαιο που είχε διαθέσει για τα πονταρίσματα και να προσδιοριστεί το πραγματικό καθαρό κέρδος.

Εδώ όμως βρίσκεται το πρώτο κρίσιμο σημείο της απόφασης. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η ειδική φορολογική μεταχείριση που προβλέπεται για τα κέρδη από τυχερά παίγνια εφαρμόζεται στα κέρδη που προκύπτουν από παίγνια νομίμως αδειοδοτημένων παρόχων. Δεν μπορεί, σύμφωνα με το σκεπτικό της, να εφαρμοστεί σε πιστώσεις από εταιρείες που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Μάλιστα, η απόφαση κατονομάζει τις πλατφόρμες στις οποίες ο προσφεύγων διατηρούσε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς: sportmarket.com, pinnacle.com, gsrvc.com, 1xbet.com, betinasia.com και starsgroup.com, τις οποίες χαρακτηρίζει μη αδειοδοτημένες. Και εδώ προκύπτει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της υπόθεσης: η ΔΕΔ δέχεται ότι η πηγή των πιστώσεων ήταν γνωστή, αλλά κρίνει ότι φορολογικά θεωρούνται προερχόμενες από άγνωστη αιτία, επειδή προέρχονταν από μη αδειοδοτημένους στην Ελλάδα παρόχους και δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν νομίμως ως στοιχηματικά κέρδη.

Υπήρχε όμως και ένα δεύτερο πρόβλημα για τον φορολογούμενο: η απόδειξη του κέρδους. Σύμφωνα με τη ΔΕΔ, δεν προσκομίστηκαν οι αναλυτικές κινήσεις των λογαριασμών που τηρούσε στις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Ετσι ο έλεγχος δεν μπορούσε να δει τις χρεώσεις, δηλαδή τα κεφάλαια που διοχετεύθηκαν στα πονταρίσματα, και να τις αντιπαραβάλει με τις πιστώσεις και τις αναλήψεις. Χωρίς αυτή την εικόνα ήταν αδύνατο, κατά την απόφαση, να προσδιοριστούν με ασφάλεια τόσο το κεφάλαιο που παίχτηκε όσο και το καθαρό κέρδος που προέκυψε.

Αυτό είναι και το πρακτικό μήνυμα της υπόθεσης για όσους παίζουν online. Δεν αρκεί να φαίνεται ότι ένα ποσό ήρθε από στοιχηματική δραστηριότητα, ούτε αρκεί η κίνηση ενός τραπεζικού λογαριασμού ή ενός ηλεκτρονικού πορτοφολιού όπως το Skrill. Για να μπορεί να υποστηριχθεί το πραγματικό αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχουν οι αναλυτικές κινήσεις της πλατφόρμας, οι καταθέσεις, τα πονταρίσματα και οι αναλήψεις, ώστε να μπορεί να ανασυντεθεί η διαδρομή των χρημάτων και να προκύψει τι ήταν κεφάλαιο και τι πραγματικό κέρδος.

Η ίδια ανάγκη τεκμηρίωσης εμφανίστηκε και σε ένα ακόμη ενδιαφέρον κομμάτι της υπόθεσης, αυτό των κρυπτονομισμάτων. Ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι η ρευστοποίησή τους δεν αποτελούσε ξεχωριστή πηγή πλουτισμού, αλλά ότι τα χρήματα κατευθύνονταν στη συνέχεια στο στοίχημα. Η ΔΕΔ δεν δέχθηκε τον ισχυρισμό, καθώς δεν είχαν προσκομιστεί κινήσεις λογαριασμών, αποδείξεις μετατροπής των κρυπτονομισμάτων, στοιχεία πλατφορμών ή άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν αυτή τη διαδρομή.

Κάπου εδώ έρχεται και ο λογαριασμός της εφορίας. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ότι προσαύξηση περιουσίας από παράνομη, αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία αντιμετωπίζεται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%. Ο καταλογισμός μπορεί να ανατραπεί όταν ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή των χρημάτων και ότι αυτά έχουν φορολογηθεί νόμιμα ή απαλλάσσονται από τον φόρο.

Η προσφυγή έγινε τελικά μερικώς δεκτή, αλλά για άλλο λόγο. Η ΔΕΔ δεν ανέτρεψε την κρίση για τις επίμαχες στοιχηματικές πιστώσεις. Η μερική δικαίωση αφορούσε ποσά που είχαν εντοπιστεί σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκεί κρίθηκε ότι, όταν ούτε ο έλεγχος ούτε ο φορολογούμενος μπορούν να αποδείξουν ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος, εφαρμόζεται η ισόποση κατανομή μεταξύ των συνδικαιούχων.

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