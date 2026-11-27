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Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει πλέον το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με την ανάδειξη της Christofferson, Robb & Company CF – Lux (CRC CF Lux) ως οριστικού αναδόχου του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Η σημερινή εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού που φιλοδοξεί να αλλάξει ουσιαστικά τα δεδομένα για τους ευάλωτους δανειολήπτες.

Πρόκειται για τον τελευταίο μεγάλο κρίκο μιας αλυσίδας παρεμβάσεων που ξεκίνησε το 2020 με τον νόμο 4738/2020 και επιχειρεί να συνδυάσει τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους, την απαλλαγή των οφειλετών από μη διαχειρίσιμες υποχρεώσεις και την προστασία της στέγης των οικονομικά ασθενέστερων.

Η ουσιαστική διαφορά που εισάγει ο νέος Φορέας είναι ότι η απώλεια της ιδιοκτησίας της πρώτης κατοικίας δεν θα συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την απώλεια της στέγης. Ο ευάλωτος οφειλέτης θα μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να παραμένει στο σπίτι του ως ενοικιαστής, με κρατική επιδότηση του μισθώματος, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να ανακτήσει την κυριότητα του ακινήτου εφόσον ανακάμψει οικονομικά.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η έναρξη λειτουργίας του Φορέα τοποθετείται στους πρώτους μήνες του 2027, αφού προηγηθούν ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και η κύρωσή της από τη Βουλή.

Το κομμάτι που έλειπε από το πτωχευτικό δίκαιο

Με τον πτωχευτικό νόμο του 2020 η Ελλάδα επιχείρησε να περάσει από ένα κατακερματισμένο σύστημα ρυθμίσεων σε ένα ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα.

Στον πυρήνα του βρίσκεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης χρεών προς τράπεζες, servicers, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και η διαδικασία πτώχευσης και απαλλαγής από τις οφειλές για όσους δεν διαθέτουν πλέον τη δυνατότητα εξυπηρέτησής τους.

Ωστόσο, για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά παρέμενε ένα κρίσιμο ζήτημα: τι συμβαίνει όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια ρύθμισης και η κύρια κατοικία οδηγείται σε ρευστοποίηση;

Σε αυτό ακριβώς το σημείο παρεμβαίνει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Δεν αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο ρύθμισης δανείων, ούτε επαναφέρει ένα οριζόντιο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Λειτουργεί ως μηχανισμός κοινωνικής προστασίας στο τελικό στάδιο της αφερεγγυότητας, όταν η διατήρηση της ιδιοκτησίας δεν είναι πλέον οικονομικά εφικτή.

Η φιλοσοφία του είναι να επιτρέψει την εκκαθάριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του οφειλέτη, χωρίς η διαδικασία αυτή να οδηγεί αναπόφευκτα σε στεγαστικό αποκλεισμό.

Με άλλα λόγια, ο νέος Φορέας έρχεται να προσδώσει ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο στην έννοια της «δεύτερης ευκαιρίας» που εισήγαγε ο πτωχευτικός νόμος.

Από ιδιοκτήτες, ενοικιαστές στο ίδιο τους το σπίτι

Ο μηχανισμός αφορά σε ευάλωτους οφειλέτες οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή αντιμετωπίζουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κύριας κατοικίας τους και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ο Φορέας θα αποκτά την κυριότητα του ακινήτου και στη συνέχεια θα το εκμισθώνει στον πρώην ιδιοκτήτη του για διάστημα έως 12 ετών. Ο τελευταίος θα εξακολουθεί να μένει στο ίδιο σπίτι, αλλά αντί να καταβάλλει τη δόση του στεγαστικού του δανείου, θα πληρώνει μηνιαίο ενοίκιο.

Μέρος του μισθώματος θα καλύπτεται από το Δημόσιο, μέσω στεγαστικού επιδόματος που, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Η επιδότηση θα καταβάλλεται απευθείας στον Φορέα, περιορίζοντας την επιβάρυνση του μισθωτή.

Το ύψος του ενοικίου δεν θα είναι ενιαίο για όλους. Ο νόμος συνδέει τον υπολογισμό του μισθώματος με το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, και προβλέπει αναπροσαρμογή με βάση επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας

Κομβικό στοιχείο του νέου καθεστώτος αποτελεί η δυνατότητα του ευάλωτου οφειλέτη να αποκτήσει εκ νέου την κυριότητα της κατοικίας του, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.

Μάλιστα, με τις νομοθετικές βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο αρχικό πλαίσιο, καταργήθηκε η υποχρέωση καταβολής των υπολειπόμενων μισθωμάτων της δωδεκαετίας σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να ασκήσει νωρίτερα το δικαίωμα επαναγοράς.

Έτσι, ένας οφειλέτης που θα καταφέρει, για παράδειγμα, να ορθοποδήσει οικονομικά έπειτα από πέντε ή έξι χρόνια, δεν θα χρειάζεται να περιμένει τη συμπλήρωση της δωδεκαετίας για να αποκτήσει ξανά το ακίνητό του.

Ωστόσο, η επανάκτηση της κατοικίας δεν είναι αυτόματη. Τα ενοίκια που καταβάλλονται δεν αποτελούν δόσεις εξαγοράς, ενώ η διατήρηση του σχετικού δικαιώματος προϋποθέτει την τήρηση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων του μισθωτή.

Ειδικότερα, σε περίπτωση μη καταβολής τριών μισθωμάτων και εφόσον η οφειλή δεν εξοφληθεί εντός ενός μήνα από τη σχετική όχληση, προβλέπεται καταγγελία της μίσθωσης, με συνέπεια την απώλεια και του δικαιώματος επαναγοράς.

Ποιοι δανειολήπτες καλύπτονται

Ο νέος Φορέας δεν αφορά στο σύνολο των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενες οφειλές, αλλά αποκλειστικά σε όσους εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών, βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και προσαυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος, με ανώτατο όριο τις 21.000 ευρώ και ειδικές προβλέψεις για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Αντίστοιχα, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για ένα άτομο, με προσαύξηση 15.000 ευρώ ανά πρόσθετο μέλος και ανώτατο όριο τις 180.000 ευρώ.

Κριτήρια ευάλωτου οφειλέτη:

Μέλη νοικοκυριού Ετήσιο εισόδημα Ακίνητη περιουσία Όριο καταθέσεων 1 7.000 € 120.000 € 7.000 € 2 10.500 € 135.000 € 10.500 € 3 14.000 € 150.000 € 14.000 € 4 17.500 € 165.000 € 17.500 € 5 και άνω 21.000 € 180.000 € 21.000 €

Αυξημένα όρια προβλέπονται για τους δικαιούχους του ειδικού καθεστώτος για άτομα με αναπηρία, με το ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο να φθάνει τις 42.000 ευρώ και το αντίστοιχο όριο ακίνητης περιουσίας τις 360.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση των εργαλείων προστασίας είναι η έκδοση της Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο ρόλος των τραπεζών και η εκκρεμότητα των 100 εκατ. ευρώ

Παρά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, απομένουν ακόμη κρίσιμα βήματα για την οριστικοποίηση της χρηματοδοτικής και μετοχικής δομής του Φορέα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προβλεπόμενη συμμετοχή των συστημικών τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο του παραχωρησιούχου, με ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Οι σχετικές προβλέψεις έχουν ενσωματωθεί στα σχέδια των συμβατικών κειμένων, ωστόσο η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης έχει διατυπώσει επιφυλάξεις μέχρι να οριστικοποιηθεί η τραπεζική συμμετοχή. Ανοιχτό παραμένει επίσης το ενδεχόμενο να απαιτηθεί διαδικασία ελέγχου βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Για τις τράπεζες και τους servicers, η λειτουργία του Φορέα μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο διευθέτησης υποθέσεων που δεν προσφέρονται για βιώσιμη ρύθμιση, περιορίζοντας παράλληλα τις κοινωνικές επιπτώσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τι ισχύει μέχρι την ενεργοποίηση του Φορέα

Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του νέου σχήματος, η προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών εξακολουθεί να παρέχεται μέσω του Ενδιάμεσου Προγράμματος κρατικής στήριξης της κύριας κατοικίας.

Για τους οφειλέτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα προβλέπεται αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία τους και κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης έως 210 ευρώ.