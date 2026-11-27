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Στην τελική ευθεία για τη δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων εισέρχεται η διαδικασία, καθώς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία Christofferson, Robb & Company CF – Lux (CRC CF Lux), εγκρίνοντας την ομόφωνη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα για την ενεργοποίηση ενός θεσμού που προβλέπεται από τον πτωχευτικό νόμο 4738/2020 και φιλοδοξεί να δώσει διέξοδο σε ευάλωτους οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους.

Η απόφαση, με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2026, αναθέτει στην CRC CF (Lux) τις υπηρεσίες του έργου που αφορούν την παραχώρηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 218 του νόμου 4738/2020. Ωστόσο, η κατακύρωση δεν σημαίνει ότι ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του. Η απόφαση τελεί υπό την αίρεση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ παραμένουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να οριστικοποιηθούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από μια μακρά διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε με τη δημοσίευση της διακήρυξης στις 23 Δεκεμβρίου 2025 και πέρασε από διαδοχικές παρατάσεις, ελέγχους δικαιολογητικών και αλλαγή του προσωρινού αναδόχου. Αρχικά, προσωρινός ανάδοχος είχε αναδειχθεί η Christofferson, Robb & Company LLC, η οποία στη συνέχεια ζήτησε να υποκατασταθεί από συνδεδεμένη εταιρεία της, την Christofferson, Robb & Company CF – Lux. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την αναθέτουσα αρχή τον Σεπτέμβριο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με τη νέα εταιρεία να αναλαμβάνει την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η διαδικασία δεν ήταν τυπική. Η αρμόδια επιτροπή εντόπισε αρχικά ελλείψεις στον φάκελο, κυρίως ως προς τα δικαιολογητικά της αρχικής εταιρείας CRC LLC, η οποία συμμετέχει ως τρίτος φορέας, αλλά και ως προς τα ποινικά μητρώα των διαχειριστριών της εταιρείας που ανέλαβε τον διαγωνισμό. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκαν συμπληρωματικά έγγραφα, ενώ δόθηκε παράταση έως τις 16 Νοεμβρίου 2026 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων.

Η CRC CF (Lux) ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν υπεύθυνες δηλώσεις της CRC LLC, πιστοποιητικά εταιρικής κατάστασης, στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους, καθώς και ποινικά μητρώα των μελών της διοίκησης. Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, αποδεχόμενη ότι ακόμη και ορισμένες τυπικές ελλείψεις δεν έχουν ουσιώδη χαρακτήρα.

Με βάση το πρακτικό της 26ης Νοεμβρίου, η επιτροπή εισηγήθηκε ομόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισμού στην CRC CF (Lux), καθώς και τη συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Το υπουργείο ενέκρινε τη γνωμοδότηση και προχώρησε στην ανάθεση του έργου.

Δείτε εδώ την απόφαση του ΥΠΕΘΟ

Το κρίσιμο ζήτημα των τραπεζών και τα 100 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, το σκέλος των συμβατικών εγγράφων και ειδικότερα οι προβλέψεις που διευκολύνουν τη συμμετοχή των συστημικών τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο του παραχωρησιούχου. Όπως προκύπτει από το πρακτικό της επιτροπής, οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο τελικό σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης και στο καταστατικό αφορούν κυρίως τη δυνατότητα συμμετοχής των τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα.

Οι σχετικές τροποποιήσεις κρίθηκαν κατ’ αρχήν συμβατές με τους όρους της διακήρυξης, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν αλλοιώνουν τα βασικά στοιχεία του διαγωνισμού ούτε καθιστούν δυσμενέστερη τη θέση της αναθέτουσας αρχής. Ωστόσο, η επιτροπή διατυπώνει ρητές επιφυλάξεις ως προς την οριστικοποίηση της συμμετοχής των συστημικών τραπεζών, για ποσό 100 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία για τη συγκρότηση και τη χρηματοδοτική βάση του νέου φορέα, καθώς η συμμετοχή των τραπεζών αποτελεί μέρος του σχεδιασμού που αποτυπώνεται στα συμβατικά κείμενα. Η επιτροπή επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο σκέλος θα πρέπει να αποκρυσταλλωθεί, ενώ δεν αποκλείει να χρειαστούν διορθώσεις ή τροποποιήσεις στα σχέδια της σύμβασης και του καταστατικού.

Παράλληλα, θέτει δύο ακόμη σημαντικές επιφυλάξεις: τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την πιθανότητα να απαιτηθεί διαδικασία ελέγχου κρατικών ενισχύσεων, με βάση τα άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, παρά την κατακύρωση, το τελικό συμβατικό πλαίσιο δεν θεωρείται ακόμη απολύτως κλειδωμένο.

Πώς θα λειτουργεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία που θεσπίστηκαν με τον νόμο 4738/2020 για την προστασία της κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών. Η βασική φιλοσοφία του είναι να αποτρέψει την οριστική απώλεια της πρώτης κατοικίας για νοικοκυριά που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, χωρίς όμως να ακυρώνει τις απαιτήσεις των πιστωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας θα αποκτά την κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη, ο οποίος πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια, και στη συνέχεια θα του την επαναμισθώνει. Με αυτόν τον τρόπο, ο οφειλέτης θα μπορεί να παραμείνει στο σπίτι του ως μισθωτής, καταβάλλοντας μίσθωμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αντί να βρεθεί αντιμέτωπος με την άμεση απομάκρυνσή του από την κατοικία.

Το μοντέλο προβλέπει, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, τη δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου από τον οφειλέτη μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Παράλληλα, για τους δικαιούχους προβλέπεται κρατική συνεισφορά στο μίσθωμα, μέσω του σχετικού μηχανισμού επιδότησης, ώστε να περιορίζεται η οικονομική επιβάρυνση των ευάλωτων νοικοκυριών.

Η ενεργοποίηση του φορέα έχει καθυστερήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο εργαλείο να παραμένει επί σειρά ετών σε εκκρεμότητα, παρά το γεγονός ότι αποτελεί βασικό πυλώνα του πλαισίου για τη δεύτερη ευκαιρία και την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού στην CRC CF (Lux) συνιστά, συνεπώς, ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση του σχεδιασμού. Δεν αποτελεί, όμως, το τέλος της διαδρομής. Απομένει ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων, η αποσαφήνιση της συμμετοχής των τραπεζών με τα 100 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί μέχρι ο φορέας να περάσει από το στάδιο της θεσμικής και συμβατικής προετοιμασίας στην πραγματική λειτουργία. Για χιλιάδες ευάλωτους δανειολήπτες, η ενεργοποίησή του αποτελεί μια εκκρεμότητα που συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα διατήρησης της κατοικίας τους. Για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, με την πρόκληση να βρίσκεται στην εξισορρόπηση της κοινωνικής προστασίας και της οικονομικής βιωσιμότητας του ίδιου του μηχανισμού.