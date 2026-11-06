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Στα 41,86 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ελληνικές εξαγωγές κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 15,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 41.863,8 εκατ. ευρώ, έναντι 36.132,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 5.731,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανάλυση ΠΣΕ-ΚΕΕΜ, πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση εννεαμήνου που έχει καταγραφεί, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του 2022, όταν οι εξαγωγές είχαν διαμορφωθεί σε περίπου 40,6 δισ. ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 4.763,6 εκατ. ευρώ, έναντι 4.267,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% ή 496 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν ο έβδομος διαδοχικός μήνας διψήφιας αύξησης.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές του Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 11,7%, στα 3.456,1 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία η αύξηση διαμορφώθηκε σε 10%, στα 3.398,5 εκατ. ευρώ.

Στο εννεάμηνο, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε 29.767,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,8%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία διαμορφώθηκαν σε 29.579,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,5%.

Μείωση του εμπορικού ελλείμματος στο εννεάμηνο

Οι εισαγωγές κατά το εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 66.355,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με τα 60.995,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 1,5%, στα 24.492,1 εκατ. ευρώ, έναντι 24.863,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 371,6 εκατ. ευρώ.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 4,5%, στα 20.485,4 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία υποχώρησε κατά 3,6%, στα 20.334,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές διαμορφώθηκε στο 63,1% στο εννεάμηνο, έναντι 59,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή ανήλθε σε 59,2%, από 56,3% πέρυσι.

Αντίθετα, τον Σεπτέμβριο το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 21,7%, φθάνοντας τα 3.317,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2.726,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,5%, στα 8.081,1 εκατ. ευρώ.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,8%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 1,5%.

Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Σε εννέα από τις δέκα κατηγορίες προϊόντων καταγράφηκε αύξηση των εξαγωγών στο εννεάμηνο του 2026.

Τα πετρελαιοειδή και τα καύσιμα σημείωσαν αύξηση 41,9%, με την αξία των εξαγωγών να διαμορφώνεται σε 13.102,6 εκατ. ευρώ, έναντι 9.234,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με την ανάλυση, η συγκεκριμένη κατηγορία εξηγεί περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής αύξησης των εξαγωγών στο εννεάμηνο.

Ακολουθούν οι πρώτες ύλες, με αύξηση 23,2%, στα 1.501,1 εκατ. ευρώ, τα μηχανήματα και το υλικό μεταφορών, με άνοδο 13,4%, στα 4.023,9 εκατ. ευρώ, και τα τρόφιμα και ζώντα ζώα, με αύξηση 10,1%, στα 7.415 εκατ. ευρώ.

Αύξηση παρουσίασαν επίσης τα βιομηχανικά προϊόντα κατά πρώτη ύλη κατά 6,1%, τα χημικά προϊόντα κατά 5,4%, τα διάφορα βιομηχανικά είδη κατά 1,6%, τα ποτά και ο καπνός κατά 0,7% και τα μη ταξινομημένα ή εμπιστευτικά προϊόντα κατά 2,8%.

Μοναδική κατηγορία με αρνητική μεταβολή ήταν τα λάδια και λίπη, με μείωση 20,4% στο εννεάμηνο.

Τον Σεπτέμβριο, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα ποτά και ο καπνός, με 37,2%, και οι πρώτες ύλες, με 25,7%. Τα πετρελαιοειδή και καύσιμα αυξήθηκαν κατά 17%, τα μηχανήματα και το υλικό μεταφορών κατά 16,7% και τα τρόφιμα και ζώντα ζώα κατά 9,7%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασικός προορισμός των εξαγωγών

Αύξηση 23,7% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, φθάνοντας τα 2.913,3 εκατ. ευρώ, έναντι 2.354,2 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 3,3%, στα 1.850,3 εκατ. ευρώ, από 1.913,4 εκατ. ευρώ.

Το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνολικές εξαγωγές του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε σε 61,2%, έναντι 55,2% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 12,9%, ενώ προς τις τρίτες χώρες κατά 9,3%.

Στο εννεάμηνο, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε 24.190,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17%, ενώ προς τις τρίτες χώρες διαμορφώθηκαν σε 17.673,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση 14,3%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 10,1% και προς τις τρίτες χώρες κατά 3,3%.

Αλκ. Καλαμπόκης (ΠΣΕ): Το εννεάμηνο του 2026 γράφει ιστορία για την εξωστρέφεια

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα στοιχεία, δήλωσε: «Το εννεάμηνο του 2026 γράφει ιστορία για την ελληνική εξωστρέφεια. Για πρώτη φορά, οι εξαγωγές εννεαμήνου ξεπέρασαν τα 41,8 δισ. ευρώ, φθάνοντας τα 41,86 δισ. ευρώ (+15,9%, δηλαδή 5,73 δισ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι), με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από εκείνον των εισαγωγών (+8,8%). Ο Σεπτέμβριος, με άνοδο +11,6%, ήταν ο έβδομος διαδοχικός μήνας διψήφιας αύξησης: η δυναμική της χρονιάς δεν είναι συγκυριακή, είναι διατηρήσιμη.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η ανάπτυξη δεν στηρίζεται μόνο στην ενέργεια. Ο μη ενεργειακός πυρήνας των εξαγωγών μας αγγίζει πλέον τα 29,8 δισ. ευρώ (+7,8%, +2,15 δισ. ευρώ), ενώ εννέα στους δέκα κλάδους καταγράφουν σταθερή άνοδο, με πρωταγωνιστές τις Πρώτες Ύλες (+23,2%), τα Μηχανήματα (+13,4%) και τα Τρόφιμα (+10,1%). Η ελληνική παραγωγή κερδίζει έδαφος σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας — αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της δομικής της ενδυνάμωσης.

Ο Σεπτέμβριος ανέδειξε επίσης τη δύναμη της ευρωπαϊκής μας βάσης: οι αποστολές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά +23,7%, ανεβάζοντας το μερίδιό της στο 61,2% των εξαγωγών του μήνα. Την ίδια ώρα, ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές διατηρείται στο υψηλό 63,1% για το εννεάμηνο, από 59,2% πέρυσι, και το εμπορικό έλλειμμα περιορίζεται κατά 371,6 εκατ. ευρώ –κατά 4,5% χωρίς τα πετρελαιοειδή. Η εξωστρέφεια μετατρέπεται σε απτή συμβολή στη μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας.

Μπαίνουμε στο κρίσιμο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς με ισχυρή ορμή, αλλά και με επίγνωση των κινδύνων. Οι γεωοικονομικές πιέσεις, το κόστος ενέργειας και χρηματοδότησης και η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις: ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγέων με ευέλικτα χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά εργαλεία, διατήρηση της ανταγωνιστικότητας με στοχευμένη μείωση του λειτουργικού κόστους και ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που επιβαρύνουν τον εξαγωγέα.

Η προσήλωσή μας στον στόχο του 2030 παραμένει σταθερή: περισσότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις, ευρύτερη γεωγραφική παρουσία και υψηλότερη προστιθέμενη αξία σε κάθε ευρώ που εξάγουμε. Το ρεκόρ του εννεαμήνου δεν είναι το τέλος της διαδρομής· είναι η απόδειξη ότι ο στόχος είναι εφικτός, αρκεί να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην εξωστρέφεια με συνέπεια και σχέδιο».