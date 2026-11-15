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Σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ακόμη και για προϊόντα της ίδιας μάρκας, στην ίδια συσκευασία και ποσότητα, αποκαλύπτει ανάλυση της ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr. Η επιλογή διαφορετικής αλυσίδας μπορεί να αυξήσει τον λογαριασμό στο ταμείο έως και κατά 10%, χωρίς να αλλάξει ούτε ένα προϊόν στο καλάθι του καταναλωτή.

Μάλιστα, όταν η σύγκριση επεκτείνεται στις μέσες τιμές των τελευταίων 30 ημερών, η διαφορά φτάνει το 11,4%, αναδεικνύοντας τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των τιμών και όχι μόνο των προσφορών μιας συγκεκριμένης ημέρας.

Η έρευνα βασίστηκε σε ένα καλάθι 25 επώνυμων προϊόντων, το οποίο συγκρίθηκε σε πέντε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το χαμηλότερο συνολικό κόστος διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ, ενώ το υψηλότερο έφτασε τα 48,78 ευρώ. Πρόκειται για διαφορά 4,54 ευρώ, παρότι οι καταναλωτές θα αγόραζαν ακριβώς τα ίδια προϊόντα.

Πώς έγινε η σύγκριση και τι έδειξαν οι τιμές

Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν αποκλειστικά προϊόντα με ταυτόσημη μάρκα, συσκευασία και ποσότητα σε όλες τις αλυσίδες.

Αντίθετα, εξαιρέθηκαν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στη σύνθεση, την ποιότητα ή άλλα χαρακτηριστικά τους.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Αρχικά εξετάστηκαν οι τιμές μιας συγκεκριμένης ημέρας και στη συνέχεια υπολογίστηκε το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού με βάση τις μέσες τιμές ενός ολόκληρου μήνα.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση: η αλυσίδα που εμφανίζεται φθηνότερη σήμερα δεν είναι απαραίτητα η οικονομικότερη σε βάθος χρόνου.

Συγκεκριμένα, όταν χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των τελευταίων 30 ημερών, η διαφορά μεταξύ του ακριβότερου και του φθηνότερου καλαθιού αυξήθηκε στο 11,4%, ενώ μεταβλήθηκε και η κατάταξη ορισμένων αλυσίδων.

Αυτό σημαίνει ότι οι καθημερινές αναπροσαρμογές των τιμών και οι προσωρινές προσφορές μπορούν να επηρεάζουν σημαντικά την εικόνα που σχηματίζει ο καταναλωτής για το ποιο σούπερ μάρκετ είναι τελικά φθηνότερο.

Γιατί το φθηνότερο σούπερ μάρκετ δεν έχει πάντα τις καλύτερες τιμές

Ένα ακόμη συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι καμία αλυσίδα δεν προσφέρει απαραίτητα τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα προϊόντα.

Για παράδειγμα, ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να διαθέτει φθηνότερο καφέ, ένα δεύτερο να έχει καλύτερη τιμή στα ζυμαρικά και ένα τρίτο να συμφέρει περισσότερο στην αγορά απορρυπαντικών.

Ωστόσο, οι επιμέρους αυτές διαφορές δεν καθορίζουν από μόνες τους ποια αλυσίδα προσφέρει το οικονομικότερο συνολικό καλάθι.

Επομένως, για ένα νοικοκυριό που πραγματοποιεί οργανωμένες αγορές, μεγαλύτερη σημασία έχει το τελικό ποσό της λίστας στο ταμείο και όχι απαραίτητα η χαμηλή τιμή ενός δημοφιλούς προϊόντος.

Πώς μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή υπογραμμίζει ότι η σύγκριση τιμών μπορεί να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο εξοικονόμησης χρημάτων.

Μέσω της πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν τη δική τους λίστα αγορών και να διαπιστώνουν πόσο θα τους κοστίσει σε διαφορετικές αλυσίδες.

Η σύγκριση δεν περιορίζεται στην τρέχουσα τιμή. Το σύστημα διαθέτει επίσης ιστορικό τιμών δύο μηνών, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν πώς μεταβάλλεται το κόστος συγκεκριμένων προϊόντων.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να αξιολογούν καλύτερα εάν μια σημερινή τιμή είναι πραγματικά συμφέρουσα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Πάντως, η Αρχή διευκρινίζει ότι τα ευρήματα αφορούν αποκλειστικά τα 25 προϊόντα της συγκεκριμένης δοκιμής. Δεν αποδεικνύουν ότι μια αλυσίδα είναι σταθερά φθηνότερη από τις υπόλοιπες ούτε ότι κάθε καλάθι παρουσιάζει αντίστοιχες αποκλίσεις.

Δέσποινα Τσαγγάρη: Η σύγκριση τιμών να γίνει καθημερινή συνήθεια

Στη σημασία της ενημέρωσης των καταναλωτών αναφέρεται η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως επισημαίνει, η ανάλυση καταδεικνύει ότι ένα καλάθι με τα ίδια ακριβώς 25 προϊόντα μπορεί να κοστίζει έως 10% περισσότερο ανάλογα με την αλυσίδα, ενώ η απόκλιση φτάνει το 11,4% όταν λαμβάνονται υπόψη οι μέσες τιμές του τελευταίου μήνα.

«Το μήνυμα για τον καταναλωτή είναι απλό: δεν αρκεί να βρίσκουμε ένα προϊόν σε καλή τιμή. Σημασία έχει πόσο πληρώνουμε συνολικά για τα ψώνια μας», τονίζει.

Η ίδια εξηγεί ότι η πλατφόρμα επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν το κόστος των δικών τους αγορών προτού επισκεφθούν ένα κατάστημα, ενώ παράλληλα τους παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών.

«Θέλουμε να κάνουμε τη σύγκριση τιμών καθημερινή συνήθεια όλων μας. Γιατί δεν χρειάζεται πάντα να αλλάξουμε τι αγοράζουμε για να πληρώσουμε λιγότερα. Μερικές φορές αρκεί να γνωρίζουμε πού μας συμφέρει να το αγοράσουμε», υπογραμμίζει.

Όπως προσθέτει, βασική επιδίωξη του PosoKanei είναι να προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε κάθε καταναλωτής να μπορεί να αποφασίζει πώς θα αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τον οικογενειακό του προϋπολογισμό.