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Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μπαίνει η συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης με τις τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου προσωπικής υγιεινής για τη μείωση των τιμών στα προϊόντα περιόδου και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων κατά περίπου 9% από την 1η Ιανουαρίου 2027, οπότε και μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ από το 24% στο 13%.

Η Αρχή αξιοποιεί για τον σκοπό αυτό την ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, μέσω της οποίας θα παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των τιμών των συγκεκριμένων προϊόντων σε όλες τις συνεργαζόμενες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Μάλιστα, η καταγραφή έχει ήδη ξεκινήσει, περισσότερο από έναν μήνα πριν από την εφαρμογή του μέτρου, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα των τιμών που ισχύουν σήμερα και να διαπιστωθεί εάν το όφελος της φορολογικής ελάφρυνσης θα φτάσει ακέραιο στους καταναλωτές ή εάν μέρος του θα εξανεμιστεί μέσω ανατιμήσεων.

«Το όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ πρέπει να φτάσει στον καταναλωτή», σημειώνει η διοικήτρια της Αρχής, κα. Δέσποινα Τσαγγάρη. «Με το PosoKanei μπορούμε πια να παρακολουθούμε αν αυτό συμβαίνει στην πράξη, προϊόν προς προϊόν και αλυσίδα προς αλυσίδα. Η διαφάνεια δίνει σε κάθε Έλληνα πολίτη τη δυνατότητα να βλέπει τη διαφορά στην τιμή που πληρώνει».

Η συμφωνία με τις επιχειρήσεις

Στις 19 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με εκπροσώπους των τεσσάρων μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά προϊόντων προσωπικής υγιεινής, παρουσία και της κας Τσαγγάρη.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα του υπουργού να μην υπάρξουν ανατιμήσεις που θα υπονόμευαν τη μείωση του ΦΠΑ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των τελικών τιμών κατά περίπου 9%.

Στην πράξη, η μετάταξη των συγκεκριμένων προϊόντων από τον συντελεστή ΦΠΑ 24% στο 13% συνεπάγεται μείωση της τιμής στο ράφι κατά 8,87%, εφόσον η προ φόρου τιμή παραμείνει αμετάβλητη. Ενδεικτικά, ένα προϊόν που σήμερα πωλείται προς 5 ευρώ θα πρέπει από την Πρωτοχρονιά να κοστίζει περίπου 4,56 ευρώ.

Με την καθημερινή καταγραφή μέσω του PosoKanei, η Αρχή θα έχει πλέον τη δυνατότητα να διαπιστώνει σε επίπεδο μεμονωμένου κωδικού προϊόντος και ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ κατά πόσο τηρείται στην πράξη η συμφωνία.