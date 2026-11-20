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Την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου και τις δυνατότητες διεύρυνσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας των δύο χωρών συζήτησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Οικονομικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Ahmed Kouchouk, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαιρέτισε την ξεκάθαρη στάση της Αιγύπτου απέναντι στο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, το οποίο χαρακτήρισε άκυρο και παράνομο, καθώς στερείται οποιασδήποτε νομικής βάσης. Υπογράμμισε την κοινή προσήλωση των δύο χωρών στο διεθνές δίκαιο, καθώς και τη σημασία της στρατηγικής τους συνεργασίας για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο στρατηγικής σημασίας έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY), δυναμικότητας 3 GW, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη. Ο Υπουργός Ανάπτυξης επανέλαβε την πλήρη στήριξη της ελληνικής πλευράς στο έργο και επισήμανε ότι καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την προώθηση της υλοποίησής του.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς των παραγωγικών επενδύσεων, της βιομηχανίας και της μεταποίησης, του εμπορίου, της ενέργειας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της έρευνας και της καινοτομίας. Παράλληλα, αναδείχθηκε η μακροχρόνια και ισχυρή παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στην Αίγυπτο, σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων, την ενίσχυση της βιομηχανίας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και της επιτάχυνσης της αδειοδότησης των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ενίσχυση των αιγυπτιακών επενδύσεων στην πατρίδα μας.

Ο Υπουργός Οικονομικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Ahmed Kouchouk αναφέρθηκε στις εξαίρετες σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, εκφράζοντας ισχυρή βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου, της βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ρόλο των επιχειρήσεων και ειδικότερα στη σημασία ανάληψης συνεργιών από τους επιχειρηματικούς φορείς των δύο χωρών. Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY, όχι μόνο για τις δύο χώρες αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.