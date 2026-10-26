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Από τα πρατήρια καυσίμων και το λαθρεμπόριο τσιγάρων μέχρι τις εφορίες, τις πολεοδομίες και τις φυλακές, η αποκάλυψη δύο μεγάλων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής φέρνει στο προσκήνιο έναν απολογισμό που εκτείνεται σε χιλιάδες υποθέσεις και ελέγχους.

Συνολικά 1.510 υποθέσεις έχει χειριστεί από την ίδρυσή της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις έρευνες να φτάνουν σε οργανώσεις που χρησιμοποιούσαν παράνομο λογισμικό σε πρατήρια καυσίμων, δίκτυα λαθρεμπορίας τσιγάρων, αλλά και κυκλώματα με δράση σε δημόσιες υπηρεσίες και τη δημοτική αστυνομία.

«Η εφαρμογή του νόμου δεν είναι διαπραγματεύσιμη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι το μέγεθος ή η ισχύς όσων παρανομούν δεν τους εξασφαλίζει διαφορετική μεταχείριση.

Πάνω από 160.000 φορολογικοί έλεγχοι σε δύο χρόνια

Στη διετία 2024-2025, η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε περισσότερους από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα άνω των 5,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, διενήργησε πάνω από 100.000 επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις.

Οι περισσότεροι από 160.000 έλεγχοι αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες και όχι κατ’ ανάγκη ισάριθμες επιχειρήσεις. Την τελευταία τριετία, εξάλλου, επιβλήθηκαν περισσότερα από 2.600 λουκέτα για φορολογικές παραβάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι σε κάθε υπόθεση «τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη», καθώς η απόδοση κατηγοριών δεν προδικάζει την ενοχή των εμπλεκομένων.

Ένα δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο

Το οικονομικό όφελος από την περιστολή της φοροδιαφυγής υπολογίζεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Παύλος Μαρινάκης, σε τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ πρόσθετων δημόσιων εσόδων ετησίως.

Σε αντίθεση με τα 5,2 δισ. ευρώ, που αφορούν βεβαιωμένους φόρους και πρόστιμα και όχι κατ’ ανάγκη εισπράξεις, το ποσό αυτό αποτυπώνει την εκτίμηση για τα χρήματα που εισρέουν επιπλέον κάθε χρόνο στα δημόσια ταμεία χάρη στη μείωση της φοροδιαφυγής.