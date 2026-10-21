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Προς νέο ιστορικό υψηλό οδεύει ο ελληνικός τουρισμός. Με βάση τα πρώτα στοιχεία από το ισοζύγιο πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος για το οκτάμηνο του 2026, οι εισπράξεις άγγιξαν τα 18,2 δισ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική άνοδο της τάξεως του 9,4% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου του 2025.

Μεγάλη ήταν η συνεισφορά του πιο «θερμού» μήνα του καλοκαιριού, αφού οι εισπράξεις του Αυγούστου διαμορφώθηκαν για πρώτη φορά εφέτος σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα των 5 δισ. ευρώ όταν μία διετία πρίν μόλις που ξεπερνούσαν τα 4 δισ. ευρώ. Ειδικότερα για τον εφετινό Αύγουστο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανηλθαν στα 4,87 δισ. ευρώ έναντι των 4,57 δισ. ευρώ του Αυγούστου του 2025.

Μία διετία πρίν, το 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του Αυγούστου είχαν διαμορφωθεί στα 4,09 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 6,5%. Η «ψαλίδα» μεταξύ εισπράξεων- αφίξεων αποτυπώνει και το γεγονός ότι εφέτος ήρθαν περισσότεροι μεν αλλά ξόδεψαν λιγότερα.

Σε επίπεδο εννεαμήνου εφέτος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είναι ήδη υψηλότερες κατά 1,56 δισ. ευρώ, έστω κι αν ένα μέρος της αύξησης οφείλεται -πέραν της αυξημένης τουριστικής κίνησης- και στο κομμάτι του πληθωρισμού: Πέρυσι το διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου το αντίστοιχο νούμερο ήταν στα 16,64 δισ. ευρώ ενώ το 2024 ήταν κάτω του ορίου των 15 δις. ευρώ και συγκεκριμένα στα 14,92 δις. ευρώ. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,4%, ενώ τα αναλυτικότερα στοιχεία από την ΤτΕ αναμένονται αύριο Πέμπτη.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Αύγουστο του 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 533,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 1,7 δισεκ. ευρώ, παρά τη μικρή επιδείνωση που καταγράφηκε στο συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 27,1% (+4,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 18,8% (+6,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 14,8% (+5,7% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4,4% (+2,2% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή αύξηση, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και – σε μικρότερο βαθμό – του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 6,5%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε σημαντικά σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών κυρίως στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 2,4 δισεκ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 8,9 δισεκ. ευρώ. Εντούτοις, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη την αύξηση των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,3% (+4,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 9,3% (+3,1% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,6% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4,1% (+4,2% και +2,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε έως έναν βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10,0% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,4%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε έως έναν βαθμό από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Αύγουστο του 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 48,0 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας την καταγραφή καθαρών εισπράξεων έναντι καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης και παρά τη μείωση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Αύγουστο του 2026, το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 1,8 δισεκ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 8,5 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Αύγουστο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 231,8 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 301,3 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 882,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση κατά 304,9 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων.

Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων οφείλεται στην άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια (κατά 387,0 εκατ. ευρώ), καθώς και σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων (κατά 372,0 εκατ. ευρώ).

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της ανόδου κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 534,0 εκατ. ευρώ), καθώς και της αύξησης κατά 530,7 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων προέρχεται κυρίως από την άνοδο κατά 893,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 534,0 εκατ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε, έως έναν βαθμό, από τη μείωση κατά 440,1 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,4 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 7,9 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά πρωτίστως την άνοδο κατά 9,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 3,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 3,5 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 3,4 δισεκ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων συνδέεται κυρίως με τον περιορισμό κατά 9,5 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, η οποία αντισταθμίστηκε, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από την άνοδο κατά 5,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, από τη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 3,4 δισεκ. ευρώ).

Στο τέλος Αυγούστου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 20,6 δισεκ. ευρώ, έναντι 17,4 δισεκ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου του 2025.