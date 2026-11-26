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Αύξηση κατά 0,7% παρουσίασε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ΄ τρίμηνο του 2026 και διαμορφώθηκε στα 23.085 εκατ. ευρώ, έναντι 22.926 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 183 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 16.312 εκατ. ευρώ, έναντι 16.495 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΤτΕ:

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 159 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 23.085 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2026.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 11 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 543 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2026. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 17 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 380 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 163 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,4% το γ΄ τρίμηνο του 2026.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε στα 10.300 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2026, έναντι 10.626 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων των ομολόγων του εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 44,6% το γ΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 46,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 8.639 εκατ. ευρώ, έναντι 8.276 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και σε άνοδο των αποτιμήσεων μεριδίων, κυρίως του εσωτερικού. Tο ποσοστό των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 37,4% το γ΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 36,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 1.194 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 1.084 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων μετοχών του εσωτερικού και του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από καθαρές πωλήσεις μετοχών κυρίως του εσωτερικού. Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 5,2% το γ΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 4,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 4.249 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2026, έναντι 4.161 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 183 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 16.312 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά 190 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.711 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.601 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 77,9% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.