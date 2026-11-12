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Την αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας, το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και την ποιότητα της καινοτομίας που αναπτύσσεται στη χώρα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, εξήρε ο Αγκοστίνο Σαντόνι, ανώτερος αντιπρόεδρος Πωλήσεων για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) της Cisco, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο Cisco Connect Greece 2026, με κεντρικό θέμα «Accelerating the AI-Powered Future» που ξεκίνησε στην Αθήνα. Παράλληλα, παρουσίασε τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, με την τεχνητή νοημοσύνη να μετασχηματίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και να δημιουργεί πρωτοφανείς απαιτήσεις για τα εταιρικά δίκτυα, την κυβερνοασφάλεια και τις ψηφιακές υποδομές.

Ο Αγκοστίνο Σαντόνι αφιέρωσε μέρος της ομιλίας του στην Ελλάδα, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τις επιδόσεις της χώρας, τον ρυθμό ανάπτυξης και την ποιότητα της καινοτομίας που διαπιστώνει σε κυβερνητικούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανθεκτικότητα και στις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία της Cisco με οργανισμούς και επιχειρηματικούς ηγέτες που καινοτομούν και επιτυγχάνουν αποτελέσματα συμβάλλει στην ανάπτυξη ολόκληρης της εταιρείας. Όπως σημείωσε, η Cisco στην Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής.

Στάθηκε επίσης στις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται για στελέχη τα οποία αναπτύχθηκαν επαγγελματικά στην Ελλάδα και στη συνέχεια ανέλαβαν σημαντικές αρμοδιότητες σε διεθνές επίπεδο. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Οδυσσέα, ο οποίος, όπως είπε, διαχειρίζεται πλέον ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα της Cisco παγκοσμίως για την ανάπτυξη των πωλήσεων, καθώς και στον Θωμά, ο οποίος προήχθη σε νέο ρόλο.

Στο τεχνολογικό σκέλος της ομιλίας του, ο Αγκοστίνο Σαντόνι παρουσίασε το όραμα της Cisco να αποτελέσει τη βασική κρίσιμη υποδομή για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως υπογράμμισε, οι επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία να επανασχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και διαχειρίζονται τα δίκτυά τους, αξιοποιώντας τεχνολογικές δυνατότητες που δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν. Η μετάβαση αυτή οδηγεί προς μια νέα γενιά αυτόνομων δικτύων, ικανών να υποστηρίζουν προληπτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθώς και λειτουργίες πρόβλεψης. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών, να επιταχύνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των οργανισμών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η ενοποίηση των δικτύων με την κυβερνοασφάλεια, καθώς και η δυνατότητα ολοκληρωμένης παρακολούθησης της λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών. Όπως εξήγησε, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκτούν μεγαλύτερη ορατότητα, να εντοπίζουν προβλήματα και να προσαρμόζουν ταχύτερα τις λειτουργίες τους.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα που παρουσίασε αφορούσε τη χρήση των AI agents και τις επιπτώσεις τους στις απαιτήσεις των εταιρικών δικτύων. Όπως ανέφερε, η εισαγωγή προσωπικών ψηφιακών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) δημιουργεί ουσιαστικά έναν νέο πληθυσμό χρηστών, πέρα από τους εργαζομένους μιας επιχείρησης. Παράλληλα, περιέγραψε πώς αξιοποιεί ο ίδιος την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή εργασία του. Το βασικό μήνυμά του ήταν ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει ήδη την καθημερινή εργασία και την ανταγωνιστικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των επαγγελματιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Cisco Silicon One, το οποίο παρουσίασε ως βασικό στοιχείο της τεχνολογικής στρατηγικής της εταιρείας. Στο πλαίσιο της παρουσίασής του αναφέρθηκε σε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 90%, συνδέοντας την τεχνολογική πρόοδο με την ανάγκη για μεγαλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υποδομών. Όπως σημείωσε, η Cisco επέλεξε να επενδύσει σε βάθος στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των επεξεργαστών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ιδιαίτερα ισχυρές λύσεις για τις ανάγκες των σύγχρονων δικτύων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Silicon One προορίζεται να αποτελέσει κοινό τεχνολογικό παρονομαστή στο χαρτοφυλάκιο της Cisco, υποστηρίζοντας την ενοποίηση διαφορετικών τεχνολογιών σε μια ενιαία προσέγγιση βασισμένη σε πλατφόρμες. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί, όπως εξήγησε, η τεχνογνωσία και ο όγκος δεδομένων που έχει συγκεντρώσει η Cisco στη διάρκεια περισσότερων από 40 ετών δραστηριότητας. Τα δεδομένα αυτά, που προέρχονται από τη λειτουργία των δικτύων και τις τεχνολογίες που έχουν ενσωματωθεί στην εταιρεία, αξιοποιούνται πλέον με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των εξαγορών για την ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης της Cisco, κάνοντας ειδική μνεία στην Exablaze. Όπως υπογράμμισε, ο συνδυασμός εσωτερικής καινοτομίας, εξαγορών και τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει την ταχύτερη αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης και την ενσωμάτωσή της σε νέες λύσεις.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις δυνατότητες μιας ενιαίας προσέγγισης διαχείρισης των ψηφιακών υποδομών, δίνοντας έμφαση στην απλότητα, στην ταχύτητα και στην πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Όπως εξήγησε, οι διαχειριστές δικτύων μπορούν να έχουν άμεση εικόνα για την ηλικία του τεχνολογικού εξοπλισμού, τις εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων και το ιστορικό απόδοσης των συστημάτων τους. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών σε ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δικτύων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες επιχειρησιακές πλατφόρμες, όπως το ServiceNow, μέσω ενός ανοιχτού οικοσυστήματος. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι οι επαγγελματίες που ασχολούνται καθημερινά με τη διαχείριση δικτύων δεν χρειάζεται πλέον να βασίζονται σε αρχεία Excel ή να αναζητούν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Μέσω της διασύνδεσης των συστημάτων μπορούν να έχουν άμεσα διαθέσιμα ουσιαστικά δεδομένα για την αξιολόγηση της κατάστασης των υποδομών.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ψηφιακή κυριαρχία, επισημαίνοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξης κρίσιμων υποδομών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, η Cisco αναπτύσσει υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες οργανισμών οι οποίοι επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο και αυτονομία στη διαχείριση των τεχνολογικών τους συστημάτων. Παρουσίασε επίσης το Cloud Control, μια νέα προσέγγιση ενοποιημένης διαχείρισης του τεχνολογικού χαρτοφυλακίου της Cisco. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στόχος είναι το σύνολο των τεχνολογιών της εταιρείας, παλαιότερων και νεότερων, να μπορεί να διαχειρίζεται μέσω ενός ενιαίου συστήματος. Με την αξιοποίηση AI agents, η διαχείριση των δικτύων θα μπορεί να γίνεται με περισσότερο αυτοματοποιημένο τρόπο, ακόμη και μέσω διαλόγου με το σύστημα.

Κλείνοντας, επανήλθε στην ελληνική αγορά, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία της Cisco με πελάτες και συνεργάτες στη χώρα και για τις δυνατότητες που δημιουργεί η ελληνική τεχνολογική κοινότητα. Με αναφορά και στην προσωπική του αγάπη για το τρέξιμο, ευχαρίστησε το κοινό και ενθάρρυνε τους συνεργάτες της εταιρείας να συνεχίσουν την προσπάθεια ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και ιδιαίτερα των AI agents, που αναλαμβάνουν εργασίες με αυξανόμενη αυτονομία, δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τα εταιρικά δίκτυα, τα κέντρα δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια. Οι προκλήσεις αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο του Cisco Connect Greece 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο InterContinental Athenaeum Athens, με κεντρικό θέμα «Accelerating the AI-Powered Future».

Το Συνέδριο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή διεθνών στελεχών της Cisco και εκπροσώπων της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας. Εξετάζει πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόσουν τις ψηφιακές υποδομές τους στη νέα πραγματικότητα. Η ασφαλής συνεργασία διαφορετικών συστημάτων, η αποτελεσματική εποπτεία τους και η δυνατότητα υποστήριξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα αποτελούν βασικά ζητήματα της συζήτησης.