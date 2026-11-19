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Έχετε διαγράψει δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο από το κινητό σας, αλλά η ειδοποίηση για ανεπαρκή αποθηκευτικό χώρο εξακολουθεί να εμφανίζεται; Πρόκειται για ένα συνηθισμένο πρόβλημα, καθώς τα αρχεία που αφαιρείτε από τη συλλογή φωτογραφιών δεν διαγράφονται απαραίτητα οριστικά από τη συσκευή.

Η εξήγηση βρίσκεται συχνά σε έναν φάκελο που πολλοί χρήστες παραβλέπουν, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τα λειτουργικά συστήματα iOS και Android διαχειρίζονται τις φωτογραφίες, τα αντίγραφα ασφαλείας και τα προσωρινά δεδομένα.

Το πρόβλημα γίνεται συνήθως αντιληπτό όταν προσπαθείτε να τραβήξετε μια καινούργια φωτογραφία, να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή να πραγματοποιήσετε μια ενημέρωση λογισμικού. Αντί να ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται στην οθόνη η προειδοποίηση ότι ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί.

Η πρώτη σας κίνηση είναι πιθανότατα να ανοίξετε τη συλλογή φωτογραφιών και να αρχίσετε να αφαιρείτε παλιές εικόνες, διπλότυπα αρχεία, στιγμιότυπα οθόνης και βίντεο που δεν χρειάζεστε πλέον.

Παρότι περιμένετε ότι αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει αρκετό ελεύθερο χώρο, επιστρέφοντας στις ρυθμίσεις μπορεί να διαπιστώσετε ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα της συσκευής παραμένει σχεδόν αμετάβλητη.

Αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη δυσλειτουργίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αρχεία που θεωρείτε διαγραμμένα συνεχίζουν να αποθηκεύονται προσωρινά στο κινητό σας, καταλαμβάνοντας μέρος της μνήμης του.

Ο λόγος σχετίζεται με μια λειτουργία ασφαλείας που υπάρχει στις περισσότερες σύγχρονες συσκευές.

Ο κάδος ανακύκλωσης μπορεί να κρατά γεμάτη τη μνήμη

Όταν διαγράφετε μια φωτογραφία, δεν σημαίνει ότι αυτή απομακρύνεται αμέσως και οριστικά από το κινητό σας. Συνήθως, το αρχείο μεταφέρεται σε έναν ξεχωριστό φάκελο, όπου παραμένει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να το επαναφέρετε εάν το διαγράψατε κατά λάθος.

Η συγκεκριμένη λειτουργία σάς προστατεύει από την απώλεια σημαντικών αρχείων. Ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να εμποδίζει την άμεση απελευθέρωση αποθηκευτικού χώρου.

Στις συσκευές iPhone, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που διαγράφετε μεταφέρονται στο άλμπουμ «Πρόσφατα διαγραμμένα». Εκεί παραμένουν για 30 ημέρες, προτού αφαιρεθούν αυτόματα και οριστικά.

Στην εφαρμογή Google Photos, ο χρόνος παραμονής στον κάδο εξαρτάται από την κατάσταση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί σε αντίγραφο ασφαλείας διατηρούνται συνήθως για 60 ημέρες, ενώ όσα δεν έχουν αποθηκευτεί με αυτόν τον τρόπο παραμένουν για 30 ημέρες, στις περιπτώσεις που υποστηρίζεται αυτή η λειτουργία.

Επομένως, ακόμη και αν έχετε αφαιρέσει μεγάλο αριθμό φωτογραφιών από τη βασική συλλογή, ορισμένες από αυτές ενδέχεται να συνεχίζουν να καταλαμβάνουν χώρο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

Πώς να διαγράψετε οριστικά φωτογραφίες από το iPhone

Αν διαθέτετε iPhone, μπορείτε να ελέγξετε τα διαγραμμένα αρχεία μέσα από την εφαρμογή «Φωτογραφίες». Αναζητήστε το άλμπουμ «Πρόσφατα διαγραμμένα», το οποίο βρίσκεται στην ενότητα με τα βοηθητικά εργαλεία. Η ακριβής διαδρομή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του iOS.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση στον συγκεκριμένο φάκελο μπορεί να απαιτεί επιβεβαίωση ταυτότητας μέσω Face ID, Touch ID ή του κωδικού ξεκλειδώματος της συσκευής σας.

Μόλις ανοίξετε το άλμπουμ, θα εμφανιστούν οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε αφαιρέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών.

Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα αρχεία ή να προχωρήσετε σε οριστική διαγραφή όσων δεν επιθυμείτε να διατηρήσετε.

Χρειάζεται, ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή. Η οριστική διαγραφή διαφέρει από την απλή απομάκρυνση μιας φωτογραφίας από τη συλλογή, καθώς μετά την ολοκλήρωσή της δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε το αρχείο μέσω του άλμπουμ «Πρόσφατα διαγραμμένα».

Επιπλέον, εφόσον χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud, οι αλλαγές που πραγματοποιείτε συγχρονίζονται με τις υπόλοιπες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην ίδια βιβλιοθήκη φωτογραφιών.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ελέγξετε προσεκτικά το περιεχόμενο του φακέλου προτού προχωρήσετε στην οριστική διαγραφή.

Τι ισχύει για τις συσκευές Android

Στα κινητά με λειτουργικό Android, η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για την προβολή των φωτογραφιών σας.

Εάν χρησιμοποιείτε το Google Photos, ανοίξτε την εφαρμογή, μεταβείτε στην ενότητα «Συλλογές» και αναζητήστε τον «Κάδο».

Στον συγκεκριμένο φάκελο θα βρείτε τα αρχεία που έχετε διαγράψει και δεν έχουν ακόμη αφαιρεθεί οριστικά. Μπορείτε είτε να τα επαναφέρετε είτε να επιλέξετε την οριστική διαγραφή τους.

Σε συσκευές Samsung, αλλά και σε κινητά άλλων κατασκευαστών, η προεγκατεστημένη εφαρμογή «Συλλογή» μπορεί να διαθέτει ξεχωριστό κάδο ανακύκλωσης.

Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος μόνο του Google Photos ενδέχεται να μην είναι αρκετός. Ανάλογα με τη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εξετάσετε και τον κάδο της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση των τοπικά αποθηκευμένων φωτογραφιών.

Υπάρχει, πάντως, μια σημαντική διαφοροποίηση. Δεν βρίσκονται υποχρεωτικά όλα τα αρχεία του κάδου στην εσωτερική μνήμη του κινητού σας. Κάποια μπορεί να διατηρούνται αποκλειστικά σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, χωρίς να επηρεάζουν άμεσα τη διαθέσιμη χωρητικότητα της συσκευής.