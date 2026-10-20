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Το ψυγείο μπορεί να αλλάξει θερμοκρασία χωρίς να το αγγίξουμε, η κάμερα ασφαλείας να μετατραπεί σε εργαλείο παρακολούθησης και το οικιακό Wi-Fi να αποτελέσει την πύλη εισόδου για μια κυβερνοεπίθεση. Οι συσκευές που κάνουν την καθημερινότητά μας ευκολότερη μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να μετατραπούν σε αδύναμους κρίκους της ψηφιακής μας ασφάλειας.

Η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις δυνατότητες των κυβερνοεγκληματιών να παρεμβαίνουν στη λειτουργία συστημάτων που ελέγχονται μέσω Διαδικτύου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να παραβιάσουν συστήματα ψύξης καταστημάτων, προκαλώντας καταστροφή τροφίμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πυρκαγιές.

Το περιστατικό επαναφέρει ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο ασφαλείς είναι οι έξυπνες συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο σπίτι μας;

Ψυγεία, πλυντήρια, φούρνοι, θερμοστάτες, κάμερες, ηλεκτρονικές κλειδαριές και συναγερμοί διαθέτουν πλέον δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου. Ωστόσο, κάθε νέα σύνδεση στο Διαδίκτυο δημιουργεί και ένα επιπλέον πιθανό σημείο πρόσβασης για τους χάκερ.

Από το ψυγείο στο Wi-Fi: Πώς ξεκινά μια κυβερνοεπίθεση

Μια συσκευή δεν χρειάζεται να διαθέτει προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες για να αποτελέσει στόχο κυβερνοεγκληματιών. Αρκεί να επικοινωνεί με το Διαδίκτυο, είτε απευθείας είτε μέσω εφαρμογής, υπηρεσίας cloud ή του οικιακού ασύρματου δικτύου.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα έξυπνο ψυγείο μπορεί να παραβιαστεί, εφόσον διαθέτει ευπάθειες στο λογισμικό του ή χρησιμοποιεί ανεπαρκείς μηχανισμούς προστασίας.

Η δυνατότητα αυτή δεν αποτελεί πρόσφατη ανακάλυψη.

Ήδη από το 2015, ερευνητές κυβερνοασφάλειας παρουσίασαν σε συνέδριο χάκερ στο Λας Βέγκας τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να εκμεταλλευτούν κενό ασφαλείας σε έξυπνο ψυγείο της Samsung και να υποκλέψουν μέρος της διαδικτυακής επικοινωνίας του.

Στην πραγματικότητα, οι κυβερνοεγκληματίες δεν ενδιαφέρονται απαραίτητα να αλλάξουν τη θερμοκρασία ενός ψυγείου ή να διακόψουν τη λειτουργία του.

Πολύ συχνά, ο πραγματικός τους στόχος είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, η απόκτηση πρόσβασης σε άλλες συσκευές ή η παραβίαση ολόκληρου του οικιακού δικτύου.

Ένα προϊόν με ανεπαρκή προστασία μπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος σταθμός για μια μεγαλύτερη επίθεση, ιδιαίτερα όταν όλες οι συσκευές του σπιτιού επικοινωνούν μέσω του ίδιου δικτύου.

Οι συσκευές που αποτελούν στόχο – Γιατί τα routers βρίσκονται στην πρώτη γραμμή

Οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στις μεγάλες οικιακές συσκευές.

Κάμερες ασφαλείας, έξυπνα κουδούνια, ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα συναγερμού και θερμοστάτες μπορούν επίσης να αποτελέσουν στόχο, εφόσον παρουσιάζουν αδυναμίες στην προστασία τους.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται συνδεδεμένοι φούρνοι, πλυντήρια και άλλες συσκευές καθημερινής χρήσης. Ακόμη και ορισμένες ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες διαθέτουν πλέον δυνατότητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους δρομολογητές, τα γνωστά routers, που συνδέουν τις συσκευές του σπιτιού με το Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας κυβερνοασφάλειας που επικαλείται το Reuters, περισσότερο από το 75% των επιθέσεων σε συνδεδεμένες συσκευές αφορά routers.

Ο λόγος είναι ότι αποτελούν κεντρικό σημείο επικοινωνίας του οικιακού δικτύου. Εάν ένας επιτιθέμενος καταφέρει να αποκτήσει τον έλεγχό τους, μπορεί, ανάλογα με την ευπάθεια και τις δικλίδες ασφαλείας, να επιχειρήσει την παρακολούθηση επικοινωνιών ή την πρόσβαση σε άλλες συνδεδεμένες συσκευές.

Γι’ αυτό και η προστασία του router θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ασφάλεια ενός σύγχρονου σπιτιού.

Τι μπορεί να συμβεί όταν ένας χάκερ αποκτήσει πρόσβαση

Οι συνέπειες μιας παραβίασης εξαρτώνται από το είδος της συσκευής και τα δικαιώματα που έχει καταφέρει να αποκτήσει ο κυβερνοεγκληματίας.

Σε μια κάμερα ασφαλείας, για παράδειγμα, η παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εικόνες από το εσωτερικό της κατοικίας.

Αντίστοιχα, μια συσκευή που διαθέτει μικρόφωνο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την υποκλοπή ήχου, εφόσον ο επιτιθέμενος αποκτήσει τον απαραίτητο έλεγχο.

Στην περίπτωση ενός έξυπνου θερμοστάτη, οι χάκερ θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις θέρμανσης ή ψύξης, επηρεάζοντας τη θερμοκρασία του σπιτιού.

Σε ένα συνδεδεμένο ψυγείο ή καταψύκτη, μια επίθεση ενδέχεται να επιτρέψει την αλλαγή της θερμοκρασίας, εφόσον η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.

Οι επιτιθέμενοι μπορούν επίσης, ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης, να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν λειτουργίες και να αποκλείουν τον νόμιμο χρήστη από τον λογαριασμό του.

Ο σημαντικότερος κίνδυνος, ωστόσο, είναι ότι μια παραβιασμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για επιθέσεις σε άλλα συστήματα και για την υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών.

Από τα σπίτια στα αυτοκίνητα: Οι επιθέσεις που αποκάλυψαν τα κενά ασφαλείας

Οι δυνατότητες απομακρυσμένης παραβίασης δεν περιορίζονται στις οικιακές συσκευές.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρά περιστατικά που ανέδειξαν τις ευπάθειες των συνδεδεμένων οχημάτων.

Το 2015, ερευνητές κατάφεραν να αποκτήσουν εξ αποστάσεως έλεγχο σε ένα κινούμενο Jeep, αξιοποιώντας κενό ασφαλείας στο διαδικτυακά συνδεδεμένο σύστημα ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου.

Η αποκάλυψη οδήγησε σε ανάκληση περίπου 1,4 εκατομμυρίου οχημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη ευπάθεια.

Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, ερευνητές εντόπισαν ένα διαφορετικό πρόβλημα ασφαλείας σε ορισμένα οχήματα της Kia.

Η ευπάθεια επέτρεπε, σύμφωνα με τα ευρήματά τους, τον εντοπισμό, το ξεκλείδωμα και την εκκίνηση συγκεκριμένων αυτοκινήτων, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους.

Η εταιρεία ενημερώθηκε για το πρόβλημα και προχώρησε στη διόρθωσή του μέσα σε λίγους μήνες. Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το κενό είχε αξιοποιηθεί σε πραγματικές κυβερνοεπιθέσεις.

Τα περιστατικά αυτά δείχνουν ότι η αυξανόμενη συνδεσιμότητα των αυτοκινήτων δημιουργεί νέες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας, ιδιαίτερα όταν οι ψηφιακές λειτουργίες συνδέονται με κρίσιμα συστήματα του οχήματος.

Γιατί οι κρίσιμες υποδομές προστατεύονται διαφορετικά

Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να στοχεύσουν και μεγαλύτερα συστήματα, όπως εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και βιομηχανικής παραγωγής.

Ωστόσο, οι κρίσιμες υποδομές διαθέτουν συνήθως περισσότερα επίπεδα προστασίας, εξειδικευμένους μηχανισμούς παρακολούθησης και αυστηρότερες κανονιστικές απαιτήσεις σε σύγκριση με τις περισσότερες οικιακές συσκευές.

Οι πρόσθετες αυτές δικλίδες δεν εξαλείφουν πλήρως τον κίνδυνο, αλλά μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά την πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης επίθεσης.

Αντίθετα, πολλές οικιακές συσκευές εγκαθίστανται και λειτουργούν για χρόνια χωρίς συστηματική συντήρηση του λογισμικού τους, γεγονός που μπορεί να αφήσει γνωστά κενά ασφαλείας χωρίς διόρθωση.

Έξι κινήσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι

Η προστασία των συνδεδεμένων συσκευών δεν απαιτεί απαραίτητα εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Ορισμένες βασικές ενέργειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις.

1. Αλλάξτε τους εργοστασιακούς κωδικούς πρόσβασης. Ιδιαίτερα σε routers, κάμερες και έξυπνες συσκευές, χρησιμοποιήστε ισχυρούς και διαφορετικούς κωδικούς.

2. Ενεργοποιήστε την ταυτοποίηση δύο παραγόντων. Όπου υποστηρίζεται, προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας στους λογαριασμούς των συσκευών.

3. Εγκαθιστάτε τις ενημερώσεις ασφαλείας. Οι αναβαθμίσεις λογισμικού διορθώνουν συχνά ευπάθειες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι χάκερ.

4. Αντικαταστήστε παλιές συσκευές που δεν υποστηρίζονται. Προϊόντα για τα οποία ο κατασκευαστής έχει σταματήσει να παρέχει ενημερώσεις ενδέχεται να παραμένουν εκτεθειμένα σε γνωστούς κινδύνους.

5. Απενεργοποιήστε περιττές διαδικτυακές λειτουργίες. Εάν μια συσκευή δεν χρειάζεται απομακρυσμένη πρόσβαση, περιορίστε τη σύνδεσή της στο Διαδίκτυο.

6. Δημιουργήστε ξεχωριστό δίκτυο για τις έξυπνες συσκευές. Όπου το router το επιτρέπει, ο διαχωρισμός των συσκευών IoT από τους βασικούς υπολογιστές και τα κινητά μπορεί να περιορίσει την εξάπλωση μιας επίθεσης.

Η συνεχής ανάπτυξη του Internet of Things (IoT) μετατρέπει ολοένα περισσότερα αντικείμενα καθημερινής χρήσης σε συσκευές που επικοινωνούν μέσω Διαδικτύου.

Αυτή η εξέλιξη προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αυτοματοποίησης και ευκολίας, αλλά διευρύνει ταυτόχρονα την επιφάνεια που μπορούν να στοχεύσουν οι κυβερνοεγκληματίες.

Το γεγονός ότι μια συσκευή είναι «έξυπνη» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ασφαλής. Η σωστή παραμετροποίηση, η τακτική ενημέρωση και ο περιορισμός της περιττής συνδεσιμότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία του σύγχρονου ψηφιακού σπιτιού.