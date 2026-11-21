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Στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης βρέθηκε για ακόμη μία φορά το FBI, με τους χάκερς να παραβιάζουν αυτή τη φορά την εθνική βάση δεδομένων εγκληματικών πληροφοριών, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών διωκτικών αρχών στις ΗΠΑ.

Το FBI διερευνά την υπόθεση, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για την έρευνα και μίλησαν στο CNN, ενώ πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη παραβίαση μέσα σε λίγους μήνες.

Η επίθεση αφορά στο National Crime Information Center (NCIC), την εθνική βάση δεδομένων που χρησιμοποιούν οι διωκτικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εντάλματα σύλληψης και ελέγχους ποινικού μητρώου.

Η νέα παραβίαση εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες της κοινής γνώμης για την κυβερνοασφάλεια των ΗΠΑ, έπειτα από μια σειρά σοβαρών τεχνολογικών προβλημάτων που επηρέασαν τράπεζες, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το FBI δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του CNN για σχολιασμό.

Την Πέμπτη, αφού στελέχη της υπηρεσίας είχαν ενημερωθεί για το νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, εμφανίστηκε στο Fox News, προβάλλοντας το έργο της υπηρεσίας στον τομέα της προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

Κατά την εμφάνισή του, ο Πατέλ αναφέρθηκε σε μια επιχείρηση που είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετούς μήνες, με στόχο να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους και να αποτρέψουν την πρόσβαση χάκερς σε ευαίσθητα δεδομένα.

Ο ίδιος μίλησε για την «Επιχείρηση Winter Shield» (Operation Winter Shield) σαν να βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, ενώ εξήρε την κυβέρνηση για τις αναβαθμίσεις κρίσιμων συστημάτων, που αποσκοπούν στην προστασία των βασικών υποδομών της χώρας.

«Άλλες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιήσει αυτές τις αναβαθμίσεις, αλλά δεν το έκαναν», δήλωσε. «Εμείς παραμένουμε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και καλύπτουμε τον χαμένο χρόνο».

Ανησυχία για την αξιοπιστία των αστυνομικών πληροφοριών

Η βάση δεδομένων NCIC αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διωκτικών αρχών, δήλωσε στο CNN πρώην αξιωματούχος του FBI, ο οποίος είχε ηγηθεί ερευνών για ομάδες κυβερνοεγκληματιών.

«Καθημερινά, αστυνομικοί σε ολόκληρη τη χώρα βασίζονται στο NCIC για να εντοπίζουν καταζητούμενους φυγόδικους, να ελέγχουν την ύπαρξη εκκρεμών ενταλμάτων σύλληψης και να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των πολιτών», ανέφερε.

Ο πρώην αξιωματούχος υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στην πιθανή υποκλοπή εμπιστευτικών δεδομένων.

«Η ανησυχία μου δεν αφορά απλώς στο κατά πόσον οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, αν και αυτό αποτελεί σημαντικό ζήτημα, αλλά και στο κατά πόσον θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την ακρίβεια των στοιχείων στα οποία βασίζονται οι αστυνομικοί», σημείωσε.

Οι προηγούμενες κυβερνοεπιθέσεις στο FBI

Η νέα παραβίαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει τα πληροφοριακά συστήματα του FBI τα τελευταία χρόνια.

Τον Σεπτέμβριο, η ομάδα χάκερς ShinyHunters πραγματοποίησε επίθεση σε ιστότοπο προσλήψεων του FBI, στοχεύοντας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων της υπηρεσίας.

Ένας Καναδός ερευνητής κυβερνοασφάλειας και συγγραφέας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με την παραβίαση από τους ShinyHunters.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, ορισμένοι εργαζόμενοι του FBI εξέφρασαν δυσαρέσκεια, καθώς, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του CNN, δεν είχαν λάβει επαρκή ενημέρωση για το εάν τα προσωπικά τους δεδομένα είχαν κλαπεί. Παράλληλα, θεωρούσαν ανεπαρκή τα μέτρα και τα εργαλεία προστασίας που προσφέρονταν στα θύματα της επίθεσης.

Σε ακόμη παλαιότερο περιστατικό, το 2023, χάκερς είχαν παραβιάσει πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιούσε το γραφείο του FBI στη Νέα Υόρκη για έρευνες σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του CNN, η παραβίαση είχε επηρεάσει και σύστημα αποθήκευσης εικόνων που σχετίζονταν με την έρευνα για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.