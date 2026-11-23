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Τη Cyber Monday ως ευκαιρία ουσιαστικής ψηφιακής αναβάθμισης του ελληνικού εμπορίου αναδεικνύει σε άρθρο του ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης.

Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη ημέρα μπορεί να προσφέρει περισσότερα από μια πρόσκαιρη αύξηση των πωλήσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη σχέση τους με τους καταναλωτές.

Προϋποθέσεις αποτελούν η σωστή προετοιμασία, η ασφάλεια των συναλλαγών, η διαφάνεια στις προσφορές και η αξιόπιστη εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη κατάλληλων κινήτρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με διατήρηση του φυσικού καταστήματος και της προσωπικής επαφής, στοιχείων που παραμένουν βασικά πλεονεκτήματα του εγχώριου εμπορίου απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Ακολουθεί το άρθρο του προέδρου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Η “Cyber Monday” έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπληρώνοντας ή ολοκληρώνοντας, τρόπον τινά, τη δυναμική της “Black Friday”. Για τις εμπορικές επιχειρήσεις δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη ημέρα προσφορών, αλλά ένα κίνητρο να ενισχύσουν την ψηφιακή τους παρουσία και να στοχεύσουν σε ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, οικοδομώντας μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.

Η συγκεκριμένη πρακτική ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία αποκλειστικά προσανατολισμένη στις ηλεκτρονικές αγορές. Σήμερα, όμως, τα όρια μεταξύ φυσικού και ψηφιακού καταστήματος έχουν καταστεί λιγότερο ορατά. Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται διαδικτυακά, να συγκρίνει τιμές και χαρακτηριστικά, να ολοκληρώνει την αγορά μέσω κινητού τηλεφώνου και να παραλαμβάνει το προϊόν από το κατάστημα. Η λεγόμενη πολυκαναλική εμπειρία δεν είναι πλέον προνόμιο μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων. Αντίθετα, αναδεικνύεται, σταδιακά, ως βασική προϋπόθεση για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, ακόμη και για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.

Για τον εμπορικό κόσμο, η “Cyber Monday” μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο αύξησης του κύκλου εργασιών, προσέλκυσης νέων πελατών και ορθότερης αξιοποίησης των αποθεμάτων. Παράλληλα, μπορεί να ενημερώνει τις επιχειρήσεις αναφορικά με τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού. Η επιτυχία της, ωστόσο, δεν πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά και μόνο από τον αριθμό των παραγγελιών μιας ημέρας. Η πραγματική αξία εντοπίζεται σε δύο παραμέτρους: α) Στο να κινητοποιήσει τις εμπορικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν ουσιαστικά σύγχρονες τεχνολογίες και β) να παράσχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τον περιστασιακό «ηλεκτρονικό» επισκέπτη σε σταθερό πελάτη.

Η προετοιμασία και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή

Αυτό προϋποθέτει σωστή προετοιμασία: Λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα, ασφαλή διαχείριση των συναλλαγών, προστασία των προσωπικών δεδομένων, έγκαιρη παράδοση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Επιπρόσθετα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης μέσα από διαφανείς όρους και σαφείς κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος προσδιορισμού των τιμών πρέπει να είναι ξεκάθαρος όπως επίσης και οι διαδικασίες επιστροφής προϊόντων, αλλαγών κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι μια γραμμική και ανέφελη προσπάθεια. Απαιτεί την ανάλωση οικονομικών πόρων για την αγορά εμπορευμάτων από τους προμηθευτές, τη διάθεση αποθηκευτικών χώρων και τη σωστή οργάνωση και διαχείρισή τους, τη συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες, γνώσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες κλπ. Εντούτοις, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν έγκειται τόσο στο γεγονός ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις διογκώνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις αλλά στην αλλαγή της νοοτροπίας ενός αξιοσημείωτου μεριδίου εμπόρων. Οι τελευταίοι εμφανίζονται διστακτικοί απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς έχουν επενδύσει στην άμεση, και υψηλής ποιότητας προσωπική εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Έτσι, δυσκολεύονται να αποδεχτούν την απρόσωπη «πώληση του πληκτρολογίου».

Για το λόγο αυτό η ΕΣΕΕ έχει επισημάνει την ανάγκη επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού με τα κατάλληλα κίνητρα, παράλληλα με τη διατήρηση του φυσικού καταστήματος, θέτοντας ως απαράβατο όρο την αξιοπιστία και το σεβασμό προς τον καταναλωτή.

Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές καλούνται να επιλέγουν αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα και να μην παρασύρονται από εξωπραγματικά ελκυστικές προσφορές. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή συνιστάται στις ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες τόσο για την ποιότητα των προϊόντων τους, όσο και για το πραγματικό εύρος της έκπτωσης.

Ένα βιώσιμο ψηφιακό οικοσύστημα

Εν κατακλείδι, η “Cyber Monday” είναι δυνατόν να λειτουργήσει ευεργετικά για τις πωλήσεις, εφόσον εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού. Τελικός στόχος δεν είναι άλλος από ένα σύγχρονο, εξωστρεφές, συνεπές και ανταγωνιστικό εμπόριο, το οποίο όμως δεν θα απεμπολεί την άμεση προσωπική επαφή και την ποιότητα εξυπηρέτησης, βασικά χαρακτηριστικά άλλωστε του εγχώριου επιχειρείν. Για την ΕΣΕΕ, το ζητούμενο δεν είναι απλώς περισσότερες (διαδικτυακές) πωλήσεις, αλλά ένα βιώσιμο ψηφιακό οικοσύστημα, με ίσους όρους ανταγωνισμού, ισχυρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή.