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Μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις που χρειάστηκε να κάνει η Apple για να δημιουργήσει το πρώτο της αναδιπλούμενο smartphone ήταν η απουσία του Face ID, μιας λειτουργίας με την οποία έχουν εξοικειωθεί εδώ και χρόνια οι χρήστες των iPhone. Πλέον, με την αναβάθμιση iOS 27.3, η εταιρεία επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας στο iPhone Duo τη δυνατότητα ξεκλειδώματος μέσω αναγνώρισης προσώπου.

Ωστόσο, η νέα λειτουργία δεν αποτελεί πλήρη αντικατάσταση του Face ID. Παρότι επιτρέπει στον κάτοχο της συσκευής να την ξεκλειδώνει κοιτάζοντας την μπροστινή κάμερα, χρησιμοποιεί διαφορετική τεχνολογία και συνοδεύεται από σημαντικούς περιορισμούς ασφαλείας.

Το αναδιπλούμενο iPhone κυκλοφόρησε με Touch ID, δηλαδή με αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, σε αντίθεση με τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα της Apple που βασίζονται στην αναγνώριση προσώπου.

Η συγκεκριμένη επιλογή αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σημεία κριτικής για τη συσκευή, καθώς πολλοί χρήστες θεωρούσαν δεδομένη την παρουσία του Face ID σε ένα smartphone αυτής της κατηγορίας.

Πώς λειτουργεί το ξεκλείδωμα με την μπροστινή κάμερα

Η νέα δυνατότητα ονομάζεται «Unlock with Front Camera» και επιτρέπει στο iPhone Duo να αναγνωρίζει τον κάτοχό του μέσω της κάμερας που βρίσκεται στην εξωτερική οθόνη.

Έτσι, ο χρήστης μπορεί να ξεκλειδώσει τη συσκευή χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να τοποθετεί το δάχτυλό του στον αισθητήρα ή να πληκτρολογεί τον προσωπικό του κωδικό.

Η ευκολία αυτή, ωστόσο, συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πρώτον, η αναγνώριση προσώπου λειτουργεί αποκλειστικά όταν το iPhone Duo είναι διπλωμένο και χρησιμοποιείται μέσω της εξωτερικής οθόνης.

Δεύτερον, απαιτείται να έχει προηγηθεί πρόσφατη ταυτοποίηση με Touch ID ή κωδικό πρόσβασης. Επομένως, η αναγνώριση προσώπου δεν αποτελεί ανεξάρτητο μηχανισμό ταυτοποίησης, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις υπάρχουσες μεθόδους ασφαλείας.

Επιπλέον, η δυνατότητα ξεκλειδώματος απενεργοποιείται έπειτα από 45 λεπτά αδράνειας. Εάν το τηλέφωνο παραμείνει αχρησιμοποίητο για αυτό το διάστημα, ο κάτοχός του πρέπει να ταυτοποιηθεί ξανά με Touch ID.

Υπάρχουν επίσης περιορισμοί στις συναλλαγές και στην πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Η νέα λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση πληρωμών μέσω Apple Pay ούτε για την πρόσβαση σε αποθηκευμένους κωδικούς. Για αυτές τις ενέργειες εξακολουθεί να απαιτείται αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος.

Κατά την ενεργοποίηση της δυνατότητας, η Apple προειδοποιεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα δεν προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας με το Touch ID ή το Face ID.

Πάντως, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του προσώπου παραμένουν αποθηκευμένα τοπικά στη συσκευή.

Face ID και face unlock: Η σημαντική διαφορά στην ασφάλεια

Αν και οι δύο τεχνολογίες προσφέρουν φαινομενικά την ίδια εμπειρία, ο τρόπος λειτουργίας τους διαφέρει ουσιαστικά.

Το Face ID βασίζεται στο σύστημα TrueDepth, το οποίο ενσωματώνει ειδικούς αισθητήρες στο επάνω μέρος της οθόνης.

Ένας φωτιστής υπερύθρων φωτίζει το πρόσωπο του χρήστη, ενώ ένας ειδικός προβολέας τοποθετεί πάνω του περισσότερες από 30.000 αόρατες υπέρυθρες κουκκίδες.

Αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα, το σύστημα δημιουργεί έναν λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη του προσώπου, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του κατόχου.

Παράλληλα, εξετάζει εάν ο χρήστης κοιτάζει πραγματικά τη συσκευή, ενισχύοντας την προστασία απέναντι σε προσπάθειες εξαπάτησης.

Η τρισδιάστατη αναγνώριση καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την παράκαμψη του Face ID με τη χρήση μιας απλής φωτογραφίας ή άλλης δισδιάστατης απεικόνισης. Επιπλέον, χάρη στην τεχνολογία υπερύθρων, το σύστημα μπορεί να λειτουργεί ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Αντίθετα, το face unlock του iPhone Duo αξιοποιεί μια συμβατική μπροστινή κάμερα, χωρίς ειδικούς αισθητήρες βάθους.

Αυτό σημαίνει ότι βασίζεται στη δισδιάστατη απεικόνιση του προσώπου, χωρίς να δημιουργεί τον ίδιο τρισδιάστατο χάρτη με το TrueDepth.

Η Apple δεν έχει παρουσιάσει αναλυτικά τους μηχανισμούς με τους οποίους η νέα δυνατότητα προστατεύεται από απόπειρες εξαπάτησης.

Ωστόσο, η απόφαση να μην επιτρέπεται η χρήση της για πληρωμές και διαχείριση κωδικών υποδηλώνει ότι η εταιρεία αναγνωρίζει το χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας της συγκεκριμένης μεθόδου.

Στην πράξη, λοιπόν, το Face ID αποτελεί ολοκληρωμένο μηχανισμό βιομετρικής ταυτοποίησης, ενώ η νέα δυνατότητα του Duo σχεδιάστηκε κυρίως για την ευκολότερη πρόσβαση στο τηλέφωνο, αφού ο χρήστης έχει ήδη επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

Γιατί το αναδιπλούμενο iPhone δεν διαθέτει TrueDepth

Η απουσία του παραδοσιακού Face ID συνδέεται με τις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες του iPhone Duo.

Η συσκευή διαθέτει αναδιπλούμενη κατασκευή, με λεπτό προφίλ, μηχανισμό άρθρωσης και πολλαπλές στρώσεις οθόνης, στοιχεία που περιορίζουν σημαντικά τον διαθέσιμο εσωτερικό χώρο.

Η ενσωμάτωση ολόκληρης της συστοιχίας αισθητήρων TrueDepth θα απαιτούσε περισσότερο χώρο και διαφορετικές κατασκευαστικές επιλογές.

Για αυτόν τον λόγο, η Apple επέλεξε το Touch ID ως βασικό μέσο ξεκλειδώματος, ταυτοποίησης και έγκρισης πληρωμών.

Η επιλογή αυτή, παρότι διατηρεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, διαφοροποιεί το αναδιπλούμενο μοντέλο από την εμπειρία χρήσης στην οποία έχουν συνηθίσει οι κάτοχοι των υπόλοιπων σύγχρονων iPhone.

Με το iOS 27.3, η εταιρεία επιχειρεί να προσφέρει μια ενδιάμεση λύση, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του υλικού της συσκευής.

Ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα γρήγορου ξεκλειδώματος με το πρόσωπο, ενώ το Touch ID παραμένει απαραίτητο για τις λειτουργίες που απαιτούν ισχυρότερη ταυτοποίηση.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην Apple να βελτιώσει την καθημερινή εμπειρία χρήσης του αναδιπλούμενου smartphone μέσω μιας αναβάθμισης λογισμικού.

Πάντως, η συγκεκριμένη λύση ενδέχεται να είναι μεταβατική, καθώς η Apple εργάζεται για την ενσωμάτωση κανονικού Face ID σε μελλοντική έκδοση του iPhone Duo, επιχειρώντας να συνδυάσει την αναδιπλούμενη κατασκευή με την προηγμένη βιομετρική τεχνολογία των υπόλοιπων μοντέλων της.