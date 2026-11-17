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Μια καθημερινή συνήθεια που έχουν εκατομμύρια καταναλωτές προκαλεί συχνά ερωτήματα για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας: να αφήνουν τον φορτιστή του κινητού μόνιμα στην πρίζα, ακόμη και όταν δεν φορτίζουν κάποια συσκευή.

Με τους σύγχρονους ταχυφορτιστές να προσφέρουν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ, αρκετοί αναρωτιούνται εάν η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές επιβαρύνσεις στον λογαριασμό του ρεύματος.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε έπειτα από δηλώσεις ηλεκτρολόγου στην Ισπανία, τις οποίες παρουσίασε η εφημερίδα El Economista. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ένας φορτιστής υπερταχείας φόρτισης που παραμένει στην πρίζα ενδέχεται να καταναλώνει ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη που απαιτείται για τον φωτισμό ενός σπιτιού επί ένα 24ωρο.

Τα πραγματικά δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν ότι η επιβάρυνση από έναν σύγχρονο φορτιστή χωρίς συνδεδεμένη συσκευή είναι συνήθως εξαιρετικά μικρή.

Το κλειδί βρίσκεται στη διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη ισχύ φόρτισης και στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται.

Τι σημαίνουν τα 100 Watt ενός ταχυφορτιστή

Ένας από τους συνηθέστερους λόγους σύγχυσης είναι η ένδειξη ισχύος που αναγράφεται στους φορτιστές.

Για παράδειγμα, ένας φορτιστής 100 Watt δεν καταναλώνει συνεχώς 100 Watt επειδή βρίσκεται συνδεδεμένος στην πρίζα.

Η συγκεκριμένη ένδειξη αναφέρεται στη μέγιστη ισχύ που μπορεί να παρέχει σε μια συμβατή συσκευή κατά τη φόρτιση, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Όταν δεν έχει συνδεθεί κινητό, tablet ή κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή, η κατανάλωσή του περιορίζεται σημαντικά.

Παρότι δεν μηδενίζεται απαραίτητα, παραμένει συνήθως σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς το εσωτερικό ηλεκτρονικό κύκλωμα χρειάζεται μια μικρή ποσότητα ενέργειας.

Πρόκειται για τη λεγόμενη «κατανάλωση-φάντασμα», δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν συσκευές ακόμη και όταν δεν εκτελούν την κύρια λειτουργία τους.

Πόσο κοστίζει να αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα για 365 ημέρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα εξωτερικά τροφοδοτικά, με στόχο τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 2019/1782 προβλέπει όρια κατανάλωσης χωρίς φορτίο που κυμαίνονται, ανάλογα με την κατηγορία του τροφοδοτικού, από 0,10 έως 0,30 Watt.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ένας φορτιστής παραμένει διαρκώς συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο, η κατανάλωσή του μπορεί να είναι ελάχιστη.

Ας υποθέσουμε ότι ένας φορτιστής καταναλώνει 0,10 Watt όταν δεν χρησιμοποιείται.

Εάν παραμείνει στην πρίζα επί 24 ώρες την ημέρα, για ολόκληρο το έτος, η συνολική κατανάλωση θα διαμορφωθεί περίπου στις 0,876 κιλοβατώρες (kWh).

Με ενδεικτική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,20 ευρώ ανά κιλοβατώρα, το αποτέλεσμα είναι το εξής:

Με άλλα λόγια, ένας σύγχρονος φορτιστής που παραμένει συνεχώς στην πρίζα μπορεί να επιβαρύνει την ετήσια κατανάλωση κατά λιγότερο από μία κιλοβατώρα, εφόσον η ισχύς του χωρίς φορτίο είναι 0,10 Watt.

Ακόμη και στο παράδειγμα των 0,30 Watt, το ετήσιο κόστος της ενέργειας δεν ξεπερνά τα 53 λεπτά.

Συνεπώς, ο ισχυρισμός ότι ένας φορτιστής χωρίς συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να καταναλώνει όσο ο ημερήσιος φωτισμός ενός ολόκληρου σπιτιού δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη λειτουργία των σύγχρονων, συμβατών με τα ευρωπαϊκά πρότυπα φορτιστών.

Ποιες συσκευές ευθύνονται για την «κατανάλωση-φάντασμα»

Παρότι η επιβάρυνση από έναν μεμονωμένο φορτιστή είναι περιορισμένη, η συνολική εικόνα ενός νοικοκυριού μπορεί να είναι διαφορετική.

Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι τηλεοράσεις, οι αποκωδικοποιητές, οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλες συσκευές που παραμένουν συνδεδεμένες στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ορισμένες διατηρούν ενεργές λειτουργίες όπως η σύνδεση στο διαδίκτυο, η δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης ή η λήψη ενημερώσεων.

Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωσή τους σε αναμονή μπορεί να είναι υψηλότερη από εκείνη ενός απλού φορτιστή κινητού.

Η πραγματική επιβάρυνση προκύπτει από το άθροισμα των συσκευών που παραμένουν συνεχώς ενεργές ή σε αναμονή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παλαιότερο εξοπλισμό με χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Αξίζει να βγάζουμε τον φορτιστή από την πρίζα;

Η αποσύνδεση ενός φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται παραμένει μια απλή πρακτική για τον περιορισμό της περιττής κατανάλωσης.

Παράλληλα, η χρήση ποιοτικών, πιστοποιημένων φορτιστών και η αντικατάσταση εξαρτημάτων που παρουσιάζουν φθορά αποτελούν σημαντικά μέτρα ηλεκτρικής ασφάλειας.

Ωστόσο, όποιος επιδιώκει ουσιαστική εξοικονόμηση στον λογαριασμό του ρεύματος θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις πιο ενεργοβόρες συσκευές του σπιτιού.

Η αποδοτική λειτουργία του κλιματισμού, η ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής θέρμανσης και του θερμοσίφωνα, καθώς και η επιλογή ενεργειακά αποδοτικών οικιακών συσκευών μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο.