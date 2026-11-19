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Περισσότερα Watt δεν σημαίνουν απαραίτητα και γρηγορότερη φόρτιση του κινητού. Κι όμως, πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να επιλέγουν τον ισχυρότερο και συχνά ακριβότερο φορτιστή, πιστεύοντας ότι έτσι θα μειώσουν σημαντικά τον χρόνο που χρειάζεται η μπαταρία για να γεμίσει.

Η επιλογή φορτιστή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς οι περισσότερες εταιρείες κατασκευής smartphones δεν περιλαμβάνουν πλέον τον φορτιστή στη συσκευασία των νέων συσκευών. Έτσι, οι χρήστες καλούνται να τον αγοράσουν ξεχωριστά, συχνά χωρίς να γνωρίζουν ποια χαρακτηριστικά έχουν πραγματικά σημασία.

Όπως εξηγεί ο μηχανικός ηλεκτρονικών Άνχελ Ντίαθ, σε δημοσίευμα του ισπανικού περιοδικού El Español, ένας φορτιστής 140 Watt δεν πρόκειται απαραίτητα να φορτίσει ένα κινητό ταχύτερα από έναν φορτιστή 65 Watt.

Ο λόγος είναι απλός: δεν καθορίζει αποκλειστικά ο φορτιστής πόση ενέργεια θα μεταφερθεί στην μπαταρία, αλλά κυρίως η ίδια η συσκευή.

Γιατί ένας φορτιστής 140W δεν είναι πάντα καλύτερος από έναν 65W

Κάθε smartphone έχει συγκεκριμένο όριο ισχύος φόρτισης, το οποίο καθορίζεται από τον κατασκευαστή με βάση την τεχνολογία της μπαταρίας, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Εάν ένα κινητό υποστηρίζει φόρτιση έως 45W, δεν θα φορτίσει ταχύτερα επειδή συνδέθηκε σε φορτιστή 100W ή 140W, εφόσον οι φορτιστές υποστηρίζουν το κατάλληλο πρωτόκολλο φόρτισης.

Όπως επισημαίνει ο Ντίαθ, η συσκευή είναι εκείνη που καθορίζει πόση ισχύ χρειάζεται, ενώ ο φορτιστής την παρέχει εντός των δυνατοτήτων του.

Αυτό σημαίνει ότι η αγορά ενός ισχυρότερου φορτιστή από εκείνον που μπορεί να αξιοποιήσει το κινητό δεν προσφέρει από μόνη της κάποιο πλεονέκτημα στην ταχύτητα φόρτισης.

Επιπλέον, η πραγματική ισχύς μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ανάλογα με τη θερμοκρασία και το επίπεδο της μπαταρίας.

Γιατί τα 65W μπορούν να καλύψουν τις περισσότερες ανάγκες

Για πολλούς χρήστες, ένας ποιοτικός φορτιστής USB-C ισχύος 65W αποτελεί μια πρακτική επιλογή, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μία συσκευές.

Σύμφωνα με τον ειδικό, ένας τέτοιος φορτιστής είναι συνήθως αρκετός για κινητά τηλέφωνα, tablets, ασύρματα ακουστικά, φορητές κονσόλες και αρκετούς φορητούς υπολογιστές.

Η αγορά ισχυρότερου μοντέλου αποκτά μεγαλύτερο νόημα όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για φορητό υπολογιστή υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων ή όταν ο χρήστης θέλει να φορτίζει ταυτόχρονα πολλές συσκευές.

Ακόμη και τότε, όμως, είναι απαραίτητο να ελέγχεται πώς κατανέμεται η ισχύς στις διαθέσιμες θύρες, καθώς αρκετοί φορτιστές μειώνουν τη μέγιστη παροχή ανά θύρα όταν συνδέονται περισσότερες συσκευές.

Το καλώδιο μπορεί να καθυστερεί τη φόρτιση

Ένας παράγοντας που συχνά υποτιμάται είναι το καλώδιο φόρτισης, το οποίο μπορεί να περιορίσει την απόδοση ακόμη και ενός ισχυρού φορτιστή.

Ο Ντίαθ συνιστά στους καταναλωτές να μην εστιάζουν αποκλειστικά στην ισχύ του φορτιστή, αλλά να επενδύουν και σε ένα καλώδιο με κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές.

Στην περίπτωση της φόρτισης USB-C, για ισχύ πάνω από 60W απαιτείται κατάλληλο καλώδιο με δυνατότητα μεταφοράς υψηλότερου ρεύματος και ηλεκτρονική αναγνώριση (e-marker).

Εάν χρησιμοποιείται ακατάλληλο καλώδιο, η φόρτιση μπορεί να περιοριστεί σε χαμηλότερη ισχύ, ακόμη κι αν ο φορτιστής και η συσκευή υποστηρίζουν μεγαλύτερη.

Εξίσου σημαντική είναι η συμβατότητα με τα πρωτόκολλα φόρτισης που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του κινητού.

Τι είναι οι τεχνολογίες GaN, PD και PPS

Κατά την αγορά φορτιστή αξίζει επίσης να εξετάζονται οι τεχνολογίες που υποστηρίζει.

Η τεχνολογία GaN (νιτρίδιο του γαλλίου) επιτρέπει την κατασκευή μικρότερων και συχνά αποδοτικότερων φορτιστών, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη αύξηση του μεγέθους τους για την παροχή υψηλής ισχύος.

Το USB Power Delivery (PD) είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει στον φορτιστή και τη συσκευή να συμφωνούν σε κατάλληλες παραμέτρους τροφοδοσίας.

Αντίστοιχα, το PPS (Programmable Power Supply) επιτρέπει πιο ευέλικτη προσαρμογή της τάσης και του ρεύματος, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη φόρτιση συμβατών συσκευών.

Η συμβατότητα με τα σωστά πρωτόκολλα μπορεί να είναι σημαντικότερη από τον αριθμό Watt που αναγράφεται στη συσκευασία του φορτιστή.

Γιατί το τελευταίο 20% της μπαταρίας φορτίζει πιο αργά

Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες είναι ότι η ταχύτητα φόρτισης δεν παραμένει σταθερή από το 0% έως το 100%.

Συνήθως, οι μπαταρίες φορτίζονται ταχύτερα στα αρχικά στάδια, ενώ όσο πλησιάζουν στην πλήρη φόρτιση η ισχύς μειώνεται σταδιακά.

Αυτό συμβαίνει για να περιοριστούν η θερμική καταπόνηση και οι ηλεκτροχημικές επιβαρύνσεις της μπαταρίας, προστατεύοντας τη διάρκεια ζωής της.

Έτσι, η φόρτιση από το 80% έως το 100% μπορεί να διαρκέσει δυσανάλογα περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα ποσοστά, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται ένας πολύ ισχυρός φορτιστής.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο ακριβότερος ή ισχυρότερος φορτιστής δεν αποτελεί απαραίτητα την καλύτερη αγορά. Για την ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση, μεγαλύτερη σημασία έχουν η μέγιστη ισχύς που υποστηρίζει το κινητό, η συμβατότητα των πρωτοκόλλων και η ποιότητα του καλωδίου.

Για τους περισσότερους καταναλωτές, η σωστή επιλογή δεν είναι να αγοράσουν όσο το δυνατόν περισσότερα Watt, αλλά έναν αξιόπιστο φορτιστή που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των συσκευών τους.