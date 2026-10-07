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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία του America.gov, μιας νέας ψηφιακής πύλης που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο οι πολίτες να βρίσκουν πληροφορίες και να αποκτούν πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται δεκάδες διαφορετικές κυβερνητικές ιστοσελίδες.

Το διάταγμα, με τίτλο «Streamlining access to government services through America.gov», προβλέπει τη σταδιακή ενσωμάτωση στην πλατφόρμα των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που απευθύνονται στους πολίτες, ενώ εντός 90 ημερών το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού θα πρέπει να εκδώσει τις σχετικές οδηγίες εφαρμογής.

«Ο στόχος μας είναι οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεστε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι διαθέσιμο στα ακροδάχτυλά σας», ανέφερε ο Τραμπ κατά την παρουσίαση, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία γίνεται σημαντικά ευκολότερη, ταχύτερη και πιο βολική.

Στον πυρήνα του America.gov βρίσκεται ένα AI chatbot, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνουν απαντήσεις που βασίζονται, σύμφωνα με την πλατφόρμα, σε επίσημες πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης. Ένας χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ή την ανανέωση διαβατηρίου, την κοινωνική ασφάλιση ή ακόμη και την κράτηση θέσης σε κάμπινγκ εθνικού πάρκου.

Στόχος είναι η πλατφόρμα να εξελιχθεί σταδιακά από ένα εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών σε ολοκληρωμένο ψηφιακό σημείο εξυπηρέτησης. Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί προβλέπουν ότι οι πολίτες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν μέσω του America.gov διαδικασίες όπως η ανανέωση διαβατηρίου και η εγγραφή στο Medicare, χωρίς να μεταφέρονται σε διαφορετικές κυβερνητικές ιστοσελίδες.

Στην ανάπτυξη της νέας ψηφιακής πύλης συμμετέχει, μεταξύ άλλων, το National Design Studio, οργανισμός που δημιουργήθηκε με εκτελεστικό διάταγμα τον Αύγουστο του 2025 και έχει ως επικεφαλής τον συνιδρυτή της Airbnb, Τζο Γκέμπια.

Όταν το chatbot δίνει διαφορετικές απαντήσεις από τον Τραμπ

Ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του America.gov, ωστόσο, έγινε εμφανής μία απρόσμενη διάσταση του εγχειρήματος. Οι επίσημες κυβερνητικές πηγές στις οποίες βασίζεται το chatbot δεν οδηγούσαν σε όλες τις περιπτώσεις σε απαντήσεις που συμφωνούσαν με δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του Τραμπ.

Το Associated Press υπέβαλε στο σύστημα σειρά ερωτήσεων. Όταν το chatbot ρωτήθηκε για τις προεδρικές εκλογές του 2020, απάντησε ότι οι επίσημες ομοσπονδιακές πηγές δεν καταγράφουν εκτεταμένη νοθεία ικανή να μεταβάλει το αποτέλεσμα. Ο Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν ήταν αποτέλεσμα νοθείας, ενώ οι έλεγχοι και οι επανακαταμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις εκλογές δεν τεκμηρίωσαν παρατυπίες τέτοιας κλίμακας.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο Τραμπ θα μπορούσε να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία το 2028, το chatbot παρέπεμψε στην 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία προβλέπει ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί στο προεδρικό αξίωμα περισσότερες από δύο φορές.

Παρόμοιες διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν και σε άλλα ζητήματα. Το America.gov αναφέρθηκε στο Πεντάγωνο ως έδρα του Department of Defense, ενώ σε ερώτηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή σημείωσε ότι, σύμφωνα με ομοσπονδιακές επιστημονικές πηγές, η σημερινή υπερθέρμανση του πλανήτη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Οι απαντήσεις που άλλαξαν μέσα σε λίγες ώρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι ορισμένες απαντήσεις του συστήματος άρχισαν να μεταβάλλονται ενώ ακόμη βρισκόταν σε εξέλιξη η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας.

Όταν το Associated Press επανέλαβε κάποιες από τις ερωτήσεις, το America.gov απαντούσε πλέον ότι δεν μπορούσε να απαντήσει σε «πολιτικές ερωτήσεις». Ανάλογη απάντηση έδωσε όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις παραπομπές του Τραμπ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις ποινικές καταδίκες του.

Ο Τραμπ παρουσίασε το America.gov ως παράδειγμα των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά την καθημερινή επαφή των πολιτών με το κράτος. Παράλληλα, κάλεσε τους Αμερικανούς να μην αντιμετωπίζουν με φόβο την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να περιορίσουν την τεχνολογική πρόοδο.

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