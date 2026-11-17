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Σε παγκόσμια επέκταση του συστήματος εκτίμησης ηλικίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης προχωρά η Meta, επιχειρώντας να εντοπίσει ανήλικους που δηλώνουν μεγαλύτερη ηλικία από την πραγματική, προκειμένου να παρακάμπτουν τους περιορισμούς των κοινωνικών δικτύων.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ήδη εφαρμοστεί στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία και πλέον επεκτείνεται σε περισσότερες χώρες. Αναλύοντας στοιχεία και μοτίβα δραστηριότητας, το σύστημα επιχειρεί να εκτιμήσει την πραγματική ηλικιακή κατηγορία των χρηστών, χωρίς η εταιρεία να έχει αποκαλύψει αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένας λογαριασμός πιθανότατα ανήκει σε άτομο ηλικίας 13 έως 17 ετών, μπορεί να μεταφέρεται αυτομάτως στην κατηγορία Teen Accounts, εφόσον η χρήση της πλατφόρμας επιτρέπεται στη συγκεκριμένη ηλικία.

Οι λογαριασμοί αυτοί διαθέτουν αυξημένες δικλίδες προστασίας, όπως ιδιωτικές ρυθμίσεις, περιορισμούς στην επικοινωνία με αγνώστους, φίλτρα για προσβλητικά σχόλια και αυστηρότερο έλεγχο του περιεχομένου.

Πώς αλλάζουν οι περιορισμοί ανά ηλικία

Οι δυνατότητες των εφήβων διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία τους. Για τους 13χρονους έως 15χρονους, η αλλαγή βασικών ρυθμίσεων ασφαλείας προϋποθέτει γονική συναίνεση.

Στην ηλικιακή ομάδα 16-17 ετών παρέχεται μεγαλύτερη ελευθερία διαχείρισης, αν και ορισμένοι περιορισμοί, ιδιαίτερα όσοι σχετίζονται με το περιεχόμενο, εξακολουθούν να απαιτούν έγκριση από γονέα.

Η νέα λειτουργία επεκτείνεται στο Instagram εντός Νοεμβρίου, ενώ η Meta ενισχύει αντίστοιχους ελέγχους στο Facebook και σχεδιάζει την εφαρμογή τους στο Threads μέχρι το τέλος του 2026.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ οι γονείς θα ενημερώνονται μέσω ειδικού βίντεο στο Instagram για τον τρόπο εντοπισμού λογαριασμών που ανήκουν σε εφήβους.

Πώς εντοπίζονται τα παιδιά κάτω των 13 ετών

Το όριο ηλικίας των 13 ετών συνδέεται με τον αμερικανικό νόμο COPPA, ο οποίος θεσπίστηκε το 1998 και προβλέπει, κατά κανόνα, γονική συναίνεση για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών μικρότερης ηλικίας.

Η Meta χρησιμοποιεί πρόσθετους μηχανισμούς για την αναγνώριση παιδιών που έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς δηλώνοντας ψευδή στοιχεία. Το σύστημα εξετάζει αναφορές σε γενέθλια, σχολικές τάξεις, δημοσιεύσεις και σχόλια, καθώς και ορισμένα οπτικά χαρακτηριστικά φωτογραφιών ή βίντεο.

Η εταιρεία διευκρίνισε στο Engadget ότι η ανάλυση των εικόνων δεν βασίζεται σε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου.

Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας, ο λογαριασμός απενεργοποιείται και ζητείται επιβεβαίωση ηλικίας, προκειμένου να αποφευχθεί η οριστική διαγραφή του.

Τι ισχύει στην Ελλάδα από το 2027

Τα ηλικιακά όρια πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Στην Αυστραλία, από τις 10 Δεκεμβρίου 2025, οι πλατφόρμες υποχρεούνται να εμποδίζουν τη διατήρηση λογαριασμών από παιδιά κάτω των 16 ετών. Η Meta έχει ήδη περιορίσει την πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμούς, αξιοποιώντας πλέον και πρόσθετες ηλικιακές πληροφορίες από την Apple.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον νόμο 5350/2026, που ψηφίστηκε στις 23 Οκτωβρίου, προβλέπεται απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η επαλήθευση ηλικίας θα αποτελεί ευθύνη των πλατφορμών, με δυνατότητα αξιοποίησης του Gov.gr Wallet και του Kids Wallet. Προς το παρόν, η Meta δεν έχει εξηγήσει πώς θα προσαρμόσει την τεχνολογία της στις διαφορετικές νομοθεσίες και ειδικότερα στο νέο ελληνικό όριο.

Η δικαστική συμφωνία των 18 δισ. δολαρίων

Η ενίσχυση των ελέγχων ακολουθεί τον δικαστικό συμβιβασμό του Αυγούστου ανάμεσα στη Meta και 52 γενικούς εισαγγελείς αμερικανικών πολιτειών και άλλων δικαιοδοσιών.

Η συμφωνία, με δυνητικό κόστος έως 18 δισ. δολάρια, διευθέτησε αγωγές που αφορούσαν στις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στους ανηλίκους, στις εθιστικές πρακτικές και στην ανεπαρκή επαλήθευση ηλικίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανέλαβε δεσμεύσεις για αποτελεσματικότερους ελέγχους.

Ωστόσο, η τεχνολογία δεν εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια. Όπως επισημαίνει ο Λάρι Μάτζιντ, επικεφαλής της ConnectSafely, κανένα σύστημα δεν μπορεί να αναγνωρίζει σωστά την ηλικία κάθε χρήστη.

Η Meta υπογραμμίζει τη σημασία της δήλωσης πραγματικών στοιχείων και καλεί πλέον TikTok και YouTube να εφαρμόσουν αντίστοιχες πολιτικές προστασίας ανηλίκων.