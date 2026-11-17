Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Grand Theft Auto VI (GTA 6) καταγράφει νέο ιστορικό ορόσημο πριν ακόμη κυκλοφορήσει, καθώς αναδείχθηκε στο βιντεοπαιχνίδι με τις περισσότερες προπαραγγελίες στην ιστορία του PlayStation Store, σύμφωνα με τη Sony. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το ρεκόρ, χωρίς πάντως να δημοσιοποιήσει τον ακριβή αριθμό των παραγγελιών.

Μέσα από ανάρτηση στο επίσημο PlayStation Blog, ο Tim Turi, υπεύθυνος επικοινωνίας περιεχομένου της Sony Interactive Entertainment, αναφέρθηκε στην «πρωτοφανή ζήτηση» που καταγράφει ο νέος τίτλος της Rockstar Games.

Οι παίκτες έχουν ήδη τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε προφόρτωση (pre-load) του παιχνιδιού στις κονσόλες τους, ενόψει της προγραμματισμένης κυκλοφορίας στις 19 Νοεμβρίου. Η διάθεσή του θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, από τα μεσάνυχτα κάθε χώρας, σύμφωνα με την τοπική ώρα.

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η Sony επισημαίνει ότι το GTA 6 κατέχει πλέον το ρεκόρ προπαραγγελιών του PlayStation Store.

Με αφορμή το επίτευγμα, η εταιρεία παρουσίασε ειδικό βίντεο που αναδεικνύει την εμπειρία του παιχνιδιού στο PS5, καλώντας παράλληλα τους χρήστες να προετοιμαστούν για την κυκλοφορία του, πραγματοποιώντας από τώρα την προφόρτωση.

Σχεδόν 9,7 εκατομμύρια προπαραγγελίες

Σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας ανάλυσης πωλήσεων Sensor Tower, οι προπαραγγελίες του GTA 6 εκτιμάται ότι έχουν φτάσει τα 9,69 εκατομμύρια αντίτυπα.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ο νέος τίτλος της Rockstar ενδέχεται να κατακτήσει την πρώτη θέση στις προπαραγγελίες βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμη και το Cyberpunk 2077 της CD Projekt.

Από την πλευρά της, η Take-Two Interactive, μητρική εταιρεία της Rockstar, ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η ανταπόκριση των καταναλωτών βρίσκεται πολύ υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της, εκφράζοντας ιδιαίτερη ικανοποίηση για την εμπορική πορεία του παιχνιδιού πριν από την κυκλοφορία του.

Το ενδιαφέρον για το νέο Grand Theft Auto φαίνεται ότι επηρεάζει και τις αγοραστικές αποφάσεις των παικτών.

Όπως ανέφερε η Take-Two, αρκετοί gamers επιλέγουν να εξοικονομήσουν χρήματα για την αγορά του GTA 6, αναβάλλοντας την απόκτηση άλλων πρόσφατων τίτλων.

Η συγκεκριμένη τάση αναδεικνύει τις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες που συνοδεύουν τη νέα κυκλοφορία της Rockstar, η οποία συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον προτού ακόμη φτάσει στα χέρια των παικτών.