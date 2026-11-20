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Από τα δικαστήρια και τα σχολεία μέχρι τους κινηματογράφους και τους δημόσιους χώρους, τα έξυπνα γυαλιά βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα αυξανόμενο κύμα περιορισμών. Η εξάπλωση των συσκευών που ενσωματώνουν κάμερες, μικρόφωνα και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί έντονες ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οδηγώντας κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές σε επανεξέταση των κανόνων χρήσης τους.

Η τεχνολογία, που απέκτησε ευρύτερη αναγνωρισιμότητα μέσα από τα Ray-Ban Meta, επιτρέπει στους χρήστες να φωτογραφίζουν, να βιντεοσκοπούν και να καταγράφουν ήχο χωρίς να χρειάζεται να κρατούν κινητό τηλέφωνο ή άλλη εμφανή συσκευή.

Αυτή ακριβώς η δυνατότητα αποτελεί και την πηγή των μεγαλύτερων προβληματισμών. Σε αντίθεση με ένα smartphone, η παρουσία κάμερας σε ένα ζευγάρι γυαλιά μπορεί να μην γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από τον χρήστη.

Ο κίνδυνος καταγραφής προσώπων, συνομιλιών ή εμπιστευτικών πληροφοριών χωρίς προηγούμενη γνώση ή συναίνεση έχει ανοίξει μια νέα συζήτηση σχετικά με τα όρια της τεχνολογίας στους δημόσιους και επαγγελματικούς χώρους.

Οι αντιδράσεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Ορισμένες αρχές έχουν ήδη επιβάλει απαγορεύσεις σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ άλλες εξετάζουν ευρύτερα περιοριστικά μέτρα ή προειδοποιούν τους καταναλωτές για πιθανούς κινδύνους.

Αυστραλία: Στο τραπέζι η απαγόρευση σε κυβερνητικά κτίρια

Η αυστραλιανή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τη χρήση έξυπνων γυαλιών με ενσωματωμένες κάμερες στους χώρους εργασίας του ομοσπονδιακού δημόσιου τομέα.

Η σχετική πρωτοβουλία ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο, με βασικά επιχειρήματα την ανάγκη προστασίας ευαίσθητων πληροφοριών και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης καταγραφής εικόνας ή ήχου.

Η υπουργός Δημόσιας Υπηρεσίας, Κέιτι Γκάλαχερ, ζήτησε από την αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας να αξιολογήσει κατά πόσο απαιτείται γενική απαγόρευση και να προσδιορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσαν να προβλεφθούν εξαιρέσεις.

Η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στην ασφάλεια των κυβερνητικών εγκαταστάσεων, όπου ακόμη και μια φαινομενικά συνηθισμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει μέσο καταγραφής εμπιστευτικού υλικού.

Βρετανία: Απαγορεύσεις σε δικαστήρια και περιορισμοί στους κινηματογράφους

Στην Αγγλία και την Ουαλία, τα έξυπνα γυαλιά της Meta έχουν απαγορευτεί στις δικαστικές αίθουσες, στο πλαίσιο των ήδη ισχυόντων περιορισμών για τη φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών.

Οι αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν τις συσκευές ως εξοπλισμό καταγραφής, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι εξωτερικά μοιάζουν με συμβατικά γυαλιά.

Αντίστοιχοι προβληματισμοί καταγράφονται και στον κινηματογραφικό κλάδο.

Η Ένωση Κινηματογράφων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι επιχειρήσεις του κλάδου προχωρούν στην υιοθέτηση πολιτικών που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση έξυπνων γυαλιών με κάμερα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ανησυχίες συνδέονται και με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς οι συσκευές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παράνομη καταγραφή κινηματογραφικών προβολών.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Στο μικροσκόπιο η προστασία προσωπικών δεδομένων

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ταχεία διάδοση των έξυπνων γυαλιών έχει κινητοποιήσει τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) έχει αναθέσει την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την κοινωνική αποδοχή των συγκεκριμένων συσκευών, επιχειρώντας να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα και στην ιδιωτική ζωή.

Παράλληλα, η ευρωβουλευτής Βερόνικα Τσιφρόβα Οστριχόνοβα κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο παρέμβασης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που δημιουργεί η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Μέχρι στιγμής, η Κομισιόν δεν έχει παρουσιάσει ειδική νομοθετική πρόταση αποκλειστικά για τα smart glasses.

Ωστόσο, η συζήτηση εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας δεδομένων, καθώς οι δυνατότητες συνεχούς ή διακριτικής καταγραφής δημιουργούν νέα ερωτήματα για τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών και τα δικαιώματα των ανθρώπων που ενδέχεται να καταγράφονται.

Ολλανδία: Σύσταση στους πολίτες να μην αγοράζουν smart glasses

Ακόμη πιο επιφυλακτική στάση έχει υιοθετήσει η ολλανδική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (AP), η οποία συνέστησε στους καταναλωτές να αποφεύγουν την αγορά έξυπνων γυαλιών.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε έπειτα από αξιολόγηση έξι διαφορετικών τύπων συσκευών που διατίθενται στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με την αρχή, οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών ή των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά τους.

Η αξιολόγηση ανέδειξε επίσης ζητήματα κυβερνοασφάλειας και πιθανές ευπάθειες λογισμικού, που ενδέχεται να δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τη διαχείριση των δεδομένων.

Η ολλανδική αρχή δεν διαθέτει τη δυνατότητα να επιβάλει μονομερώς καθολική απαγόρευση πώλησης των προϊόντων. Η δημόσια σύστασή της, ωστόσο, αποτελεί μία από τις πιο αυστηρές προειδοποιήσεις ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής προς τους καταναλωτές.

Νορβηγία: Σχέδιο απαγόρευσης ακόμη και σε πάρκα και παραλίες

Η Νορβηγία εξετάζει ένα από τα ευρύτερα περιοριστικά πλαίσια για τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προτείνει προσωρινή απαγόρευση χρήσης σε χώρους όπου συγκεντρώνεται συστηματικά το κοινό.

Στις περιοχές που θα μπορούσαν να καλύπτονται από το μέτρο περιλαμβάνονται πάρκα, παραλίες, μουσεία, εμπορικά κέντρα και δημόσιες εκδηλώσεις.

Η προτεινόμενη παρέμβαση διευρύνει σημαντικά τη συζήτηση, καθώς δεν περιορίζεται σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας, όπως τα δικαστήρια ή οι κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά επεκτείνεται σε καθημερινές δραστηριότητες.

Ήδη από τον Αύγουστο, ο δήμος του Όσλο έχει απαγορεύσει τη χρήση έξυπνων γυαλιών στα σχολεία, θέτοντας στο επίκεντρο την προστασία των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

ΗΠΑ: Εκτός δικαστηρίων τα έξυπνα γυαλιά στη Νέα Υόρκη

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ενιαίο Δικαστικό Σύστημα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης έχει επιβάλει απαγόρευση χρήσης έξυπνων γυαλιών σε όλες τις δικαστικές εγκαταστάσεις του, με ισχύ από τις 20 Ιουλίου.

Ο κανονισμός καλύπτει τόσο γυαλιά με συμβατικούς ή διορθωτικούς φακούς όσο και άλλες συσκευές που φοριούνται στο κεφάλι και διαθέτουν κάμερα, μικρόφωνο ή τεχνολογία ικανή να καταγράφει εικόνα και ήχο.

Οι επισκέπτες που προσέρχονται με τέτοιες συσκευές υποχρεούνται να τις παραδίδουν στο προσωπικό ασφαλείας πριν εισέλθουν στις εγκαταστάσεις, ώστε να φυλάσσονται κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο δικαστήριο.

Η απαγόρευση εντάσσεται στην προσπάθεια διασφάλισης της εμπιστευτικότητας και της ομαλής διεξαγωγής των δικαστικών διαδικασιών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογίες καταγραφής ενσωματώνονται σε ολοένα μικρότερες και λιγότερο εμφανείς συσκευές.