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Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών του Google Cloud καταγράφει η Google, έπειτα από το εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε τραπεζικές υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στις 15:07, «παρατηρούμε ανάκαμψη των υπηρεσιών και δίνουμε προτεραιότητα στην αποκατάσταση των ήδη ενεργών εργασιών και εφαρμογών».

Η Google εκτιμά, με επιφύλαξη, ότι η πλήρης αποκατάσταση των υφιστάμενων υπηρεσιών αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει ακριβές χρονοδιάγραμμα

To επίκεντρο του προβλήματος εντοπίζεται στο Λονδίνο, με τη βρετανική ψηφιακή τράπεζα Revolut να αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες, με προβλήματα για τους χρήστες να καταγράφονται και στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τη σελίδα ενημέρωσης για την κατάσταση των υπηρεσιών της Revolut, οι περισσότερες ήταν είτε εκτός λειτουργίας είτε λειτουργούσαν μερικώς. Μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται οι πληρωμές με κάρτες και οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Revolut επιβεβαίωσε το πρόβλημα, επιχειρώντας παράλληλα να καθησυχάσει τους πελάτες της. «Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή», ανέφερε η εταιρεία.

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

Από την πλευρά της, η Google αποδίδει σε ηλεκτρική βλάβη τις διαταραχές σε ορισμένες υπηρεσίες του cloud που αντιμετώπισαν «υψηλά ποσοστά σφαλμάτων» και «περιστασιακές διακοπές λειτουργίας του δικτύου» στο ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων της εταιρείας στο Λονδίνο. Σημείωσε ακόμα, ότι η ομάδα μηχανικών της διερευνά το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει το κέντρο δεδομένων europe-west2, που βρίσκεται στο Λονδίνο.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφηκαν και στη Γερμανία, με την ING Germany να ανακοινώνει ότι οι πελάτες της αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύνδεση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και την εφαρμογή της τράπεζας για κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με την ING, τα προβλήματα οφείλονται σε τεχνική δυσλειτουργία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν συνδέονται με τη διακοπή των υπηρεσιών του Google Cloud.

Σύμφωνα με το Sky News, στη Βρετανία έχουν επηρεαστεί επίσης υπηρεσίες του βρετανικού συστήματος υγείας (NHS England) αλλά και πλατφόρμες ενοικίασης ποδηλάτων και ζωντανές μεταδόσεις δικαστικών διαδικασιών.

Προβλήματα σε επιμέρους διαδικτυακές υπηρεσίες αναγνώρισε και η Lloyds Bank, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βασική τραπεζική εφαρμογή της παραμένει διαθέσιμη. «Η εφαρμογή μας λειτουργεί και οι πελάτες μπορούν να συνδεθούν κανονικά, αν και γνωρίζουμε ότι ορισμένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες σήμερα το πρωί», ανέφερε η τράπεζα.

Η Lloyds πρόσθεσε ότι έχει ενημερωθεί για αντίστοιχες δυσλειτουργίες και σε άλλους οργανισμούς, τονίζοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Lloyds Bank’s online banking is reportedly down for some customers currently. Are you one of them? #lloydsbank #lloydsbankdown https://t.co/pTImIvbjXA — Status Is DOWN (@statusisdown) October 20, 2026

Από την πλευρά της, η Halifax ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εφαρμογή και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή και τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ζητούμε συγγνώμη και εργαζόμαστε εντατικά για την αποκατάστασή τους», ανέφερε.

@Keith02 We’re aware some customers are having issues with our app and online. We’re sorry about this and are working hard to fix it. If you need to you can still call us. We’ll let you know as soon as it’s back to normal. You can find our numbers here: https://t.co/yWa4FuZJAX ^Dhanraj — Halifax (@HalifaxBank) October 20, 2026

Η τράπεζα διευκρίνισε ότι οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά εφόσον χρειάζονται εξυπηρέτηση, ενώ δεσμεύτηκε να ενημερώσει μόλις επανέλθει η κανονική λειτουργία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος χρόνος πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών, με τις εμπλεκόμενες εταιρείες να συνεχίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των τεχνικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Downdetector, προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στις υπηρεσίες της HSBC και της Royal Bank of Scotland (RBS), η οποία αποτελεί θυγατρική του ομίλου NatWest Group.

Παράλληλα, η εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού προϋπολογισμού Emma τέθηκε εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες, αποδίδοντας τη διακοπή σε προβλήματα της Google.

Αναφορές προβλημάτων αφορούν επίσης την υπηρεσία παράδοσης δεμάτων DPD, τη Royal Mail, την ιστοσελίδα ακινήτων Rightmove και την αλυσίδα Screwfix.