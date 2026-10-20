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Γενικευμένο τεχνικό πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο αντιμετωπίζει η Revolut με αποτέλεσμα το σύστημα της «να έχει πέσει» για πολλούς χρήστες. Η ίδια εταιρεία επιβεβαίωσε επίσημα τεχνική δυσλειτουργία που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες της.

Ειδικότερα, κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην εφαρμογή, εμφανίζεται το μήνυμα «Something went wrong» («Κάτι πήγε στραβά»), με την προτροπή να δοκιμάσουν ξανά αργότερα.

Τα προβλήματα αφορούν σε: αδυναμία σύνδεσης, προβλήματα στις μεταφορές χρημάτων και απορρίψεις καρτών. Συγκεκριμένα, δεν είναι εφικτή ούτε η αποστολή ούτε η λήψη χρημάτων, ενώ απορρίπτονται οι κάρτες της κατά τη διάρκεια πληρωμών σε καταστήματα.

Ζητείται από τους χρήστες, μάλιστα, να αποφεύγουν τις συνεχείς προσπάθειες μιας και αυτό δυσχεραίνει την αποκατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Σεπτέμβριο του 2026 η Revolut είχε επιβεβαιώσει τη διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η εταιρεία είχα αναφέρει πως επηρεάστηκε περιορισμένος αριθμός λογαριασμών (680-700 πελάτες σύμφωνα με αναφορές) και δεν παραβιάστηκαν τα κύρια χρηματοοιικονομικά της συστήματα ή τα κεφάλαια της τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση η μεγάλη και ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας δημιουργεί, όπως φαίνεται, δυσλειτουργίες στα συστήματά της.

Τι απαντά η Revolut

Με ανακοίνωσή της στο Reddit, η Revolut επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες της.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλές υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες», ανέφερε η εταιρεία.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η τεχνική της ομάδα εργάζεται για την αποκατάσταση της λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

«Η ομάδα μηχανικών μας εργάζεται ενεργά για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση», σημείωσε.

Πάντως, η Revolut δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, αφήνοντας ανοιχτό το πότε οι χρήστες θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά κανονική πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.