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Η μεγάλη υπόσχεση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας ήταν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένας προσωπικός επιταχυντής καριέρας: ένας νέος εργαζόμενος, χωρίς πολυετή εμπειρία, θα είχε στα χέρια του εργαλεία που μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμα μόνο σε επαγγελματίες με χρόνια εξειδίκευσης.

Η πραγματικότητα, όμως, αποδεικνύεται περισσότερο σύνθετη. Η χρήση της AI μπορεί πράγματι να κάνει έναν εργαζόμενο ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον κάνει αυτομάτως καλύτερο επαγγελματία. Αντίθετα, όταν η τεχνολογία αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της διαδικασίας, υπάρχει ο κίνδυνος ο χρήστης να ολοκληρώνει σωστά μια εργασία χωρίς να έχει κατανοήσει σε βάθος πώς και γιατί αυτή έγινε.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας, καθώς τα πρώτα χρόνια εργασίας είναι εκείνα στα οποία χτίζεται η εμπειρία, καλλιεργείται η κρίση και αποκτώνται τα νοητικά εργαλεία που απαιτούνται για την εξέλιξη σε πιο σύνθετους ρόλους. Επικολλημένο κείμενο

Το πείραμα που αλλάζει τη συζήτηση για την AI

Ένα τρίμηνο πείραμα με 133 δικηγόρους ειδικευμένους σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας προσφέρει μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εικόνα για το πώς λειτουργεί η AI σε διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας.

Οι συμμετέχοντες εργάζονταν σε έντεκα αμερικανικά δικηγορικά γραφεία πνευματικής ιδιοκτησίας και απέκτησαν πρόσβαση σε έναν ειδικά προσαρμοσμένο βοηθό σύνταξης με Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την απόδοσή τους κατά τη χρήση του εργαλείου, αλλά και την επαγγελματική τους κρίση όταν κλήθηκαν στη συνέχεια να εργαστούν χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Το αποτέλεσμα ήταν σαφές: η AI βελτίωσε την ποιότητα των προσχεδίων σε όλες τις ομάδες. Μετά από 90 ημέρες χρήσης, οι βαθμολογίες στη σύνταξη πατεντών αυξήθηκαν κατά περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε όταν οι δικηγόροι έπρεπε να αποδείξουν τι είχαν πραγματικά μάθει.

Οι πιο έμπειροι επαγγελματίες που είχαν χρησιμοποιήσει το εργαλείο εμφάνισαν βελτίωση στην ανεξάρτητη αξιολόγηση και στον εντοπισμό λαθών. Οι νεότεροι, αντίθετα, δεν εμφάνισαν αντίστοιχο κέρδος στις βασικές δεξιότητές τους.

Το εύρημα δημιουργεί ένα κρίσιμο παράδοξο: η AI μπορεί να λειτουργεί ως ισοσταθμιστής απόδοσης, αλλά όχι κατ’ ανάγκη ως ισοσταθμιστής δεξιοτήτων. Δηλαδή, μπορεί να φέρνει έναν λιγότερο έμπειρο εργαζόμενο πιο κοντά στο αποτέλεσμα ενός έμπειρου συναδέλφου, χωρίς όμως να τον οδηγεί στο ίδιο επίπεδο γνώσης και επαγγελματικής κρίσης. Επικολλημένο κείμενο

Από το «σοκ της Κίνας» στο «σοκ» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η συζήτηση παραπέμπει σε έναν άλλο μεγάλο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας: το λεγόμενο «σοκ της Κίνας».

Ο οικονομολόγος Ντέιβιντ Οτορ, ο οποίος έχει συνδέσει την έρευνά του με τις επιπτώσεις του κινεζικού ανταγωνισμού στην αμερικανική βιομηχανία, έχει επισημάνει ότι η παγκοσμιοποίηση δεν οδήγησε όλους τους εργαζομένους σε ομαλή μετάβαση σε νέες θέσεις. Σε περιοχές που εκτέθηκαν έντονα στις εισαγωγές από την Κίνα, οι μισθοί και η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό παρέμειναν χαμηλοί, ενώ η ανεργία διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα για χρόνια.

Σήμερα, η ανησυχία μεταφέρεται από τα εργοστάσια στα γραφεία και τα επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αναμένεται απαραίτητα να καταργήσει μαζικά θέσεις εργασίας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να βρίσκεται αλλού: στην εξαφάνιση ορισμένων επαγγελματικών διαδρομών που λειτουργούσαν ως σκαλοπάτι προς την απόκτηση εμπειρίας.

Αν μια επιχείρηση αυτοματοποιήσει τις εργασίες που παραδοσιακά αναλάμβαναν οι νέοι εργαζόμενοι, εκείνοι μπορεί να στερηθούν την πρακτική εκπαίδευση που απαιτείται για να εξελιχθούν αργότερα σε ανώτερα στελέχη.

Έτσι, η τεχνολογία μπορεί να δημιουργεί νέους ρόλους, αλλά οι εργαζόμενοι που χάνουν τις παλιές διαδρομές εξέλιξης δεν είναι δεδομένο ότι θα διαθέτουν τις δεξιότητες για να περάσουν στους νέους ρόλους. Επικολλημένο κείμενο

Η «ψευδαίσθηση της ικανότητας»

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας.

Οι νεότεροι δικηγόροι εμφανίστηκαν περισσότερο διχασμένοι μετά τη χρήση της AI. Αυξήθηκαν τόσο οι πολύ καλές όσο και οι πολύ κακές επιδόσεις, ενώ δεν υπήρξε ουσιαστική βελτίωση στην κορυφή της κατανομής.

Με άλλα λόγια, το εργαλείο βοήθησε ορισμένους να ξεπεράσουν γρήγορα τα πρώτα εμπόδια, ενώ για άλλους λειτούργησε περισσότερο σαν «μαξιλάρι», καλύπτοντας αδυναμίες που διαφορετικά θα γίνονταν εμφανείς.

Ο τρόπος εργασίας των νεότερων επαγγελματιών έχει σημασία. Αντί να ξεκινούν από τη βασική επιχειρηματολογία και να οικοδομούν σταδιακά τη λύση, συχνά προχωρούν από το γενικό στο ειδικό, βελτιώνοντας πρώτα την επιφάνεια του κειμένου. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντόπιζαν σημαντικά προβλήματα, αλλά τα κατέγραφαν χωρίς να τα διορθώνουν.

Η χρήση της AI μπορούσε έτσι να δημιουργήσει την αίσθηση ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν καλό, ενώ η υποκείμενη γνώση δεν είχε αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό.

Αυτό είναι το φαινόμενο που οι ερευνητές συνδέουν με την «ψευδαίσθηση της ικανότητας»: ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι έχει αποκτήσει μια δεξιότητα επειδή μπορεί να παράγει ένα καλό αποτέλεσμα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ενώ όταν το εργαλείο απομακρύνεται, η πραγματική του ικανότητα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο περιορισμένη. Επικολλημένο κείμενο

Γιατί οι έμπειροι εργαζόμενοι κερδίζουν περισσότερο

Η διαφορά μεταξύ παλαιότερων και νεότερων επαγγελματιών φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με το υπόβαθρο γνώσης που διαθέτει ήδη ο χρήστης.

Οι έμπειροι δικηγόροι δεν αντιμετώπισαν την AI ως μηχανή παραγωγής του τελικού προϊόντος. Τη χρησιμοποίησαν περισσότερο σαν «λογικό ελεγκτή», δηλαδή ως εργαλείο που τους προκαλεί να επανεξετάσουν τη δική τους σκέψη.

Αυτό είναι κρίσιμο. Για να εντοπίσει κάποιος ένα λάθος σε ένα κείμενο που έχει παραχθεί από AI, πρέπει πρώτα να γνωρίζει αρκετά καλά το αντικείμενο ώστε να αντιληφθεί ότι το κείμενο, όσο πειστικό και καλογραμμένο κι αν είναι, περιέχει πρόβλημα.

Η απαλλαγή από τις πιο μηχανικές εργασίες μπορεί τότε να απελευθερώσει χρόνο για στρατηγική σκέψη, σύνθετες αποφάσεις και βαθύτερη ανάλυση.

Οι έμπειροι δικηγόροι που συμμετείχαν στην έρευνα, όταν εξετάστηκαν χωρίς AI, ήταν σε θέση να επανεξετάσουν επιχειρήματα, να περιορίσουν διατυπώσεις που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη νομική προστασία και να συνδέσουν τις αλλαγές τους με τη νομική θεωρία.

Η τεχνολογία, επομένως, δεν τους αντικατέστησε. Ενίσχυσε μια ήδη ανεπτυγμένη επαγγελματική ικανότητα. Επικολλημένο κείμενο

Το δύσκολο μάθημα για τους νέους εργαζομένους

Το συμπέρασμα δεν είναι ότι οι νέοι επαγγελματίες πρέπει να αποφεύγουν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το αντίθετο: η AI μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν υποκαθιστά τη διαδικασία της μάθησης.

Μια πρακτική προσέγγιση είναι ο εργαζόμενος να διαμορφώνει πρώτα τη δική του σκέψη, να καταλήγει σε μια αρχική λύση και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί την AI για να την ελέγξει, να την αμφισβητήσει ή να εντοπίσει αδυναμίες.

Έτσι, η τεχνολογία λειτουργεί ως συνεργάτης και όχι ως υποκατάστατο της κρίσης.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτό απαιτεί αυτοπειθαρχία. Όταν ένα εργαλείο μπορεί να δώσει άμεσα μια έτοιμη απάντηση, είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς τη δυσκολότερη διαδρομή: να προσπαθήσει πρώτα μόνος του.

Για τους νέους εργαζομένους, όμως, αυτή η διαδικασία είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο χτίζεται η επαγγελματική εμπειρία. Επικολλημένο κείμενο

Ο κίνδυνος να χαθεί η «μαθητεία» της αγοράς εργασίας

Η ευρύτερη πρόκληση αφορά πλέον και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Αν η αυτοματοποίηση οδηγήσει τις εταιρείες στο να περιορίσουν δραστικά τις προσλήψεις εργαζομένων αρχικού επιπέδου, μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό στην αλυσίδα παραγωγής στελεχών. Οι εργασίες που σήμερα θεωρούνται απλές ή επαναλαμβανόμενες είναι συχνά εκείνες μέσα από τις οποίες ένας νέος επαγγελματίας μαθαίνει να αναγνωρίζει προβλήματα, να παίρνει αποφάσεις και να αναπτύσσει κρίση.

Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι επομένως να ξεχωρίσουν ποιες εργασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν μόνιμα και ποιες πρέπει να εξακολουθήσουν να εκτελούνται από ανθρώπους, τουλάχιστον σε ένα στάδιο εκπαίδευσης.

Χρειάζονται παράλληλα έλεγχοι δεξιοτήτων, καθοδήγηση και ευκαιρίες για εργασία χωρίς τεχνολογική βοήθεια, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να διαπιστώνουν αν πράγματι εξελίσσονται.

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει περιορισμούς: δεν είχαν καταγραφεί οι δεξιότητες των συμμετεχόντων πριν από την έναρξη, αρκετοί δεν ολοκλήρωσαν την τελική δοκιμασία και υπήρξαν ενδείξεις ότι ορισμένοι μπορεί να χρησιμοποίησαν AI στο τεστ, παρά την απαγόρευση.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα παραμένει: η AI μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι ή απλώς μας βοηθά να φαίνεται ότι είμαστε καλύτεροι;

Η απάντηση πιθανότατα θα κριθεί από τον τρόπο χρήσης της. Για όσους διαθέτουν ήδη ισχυρή γνώση, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ικανοτήτων. Για όσους δεν έχουν ακόμη χτίσει τα θεμέλια, υπάρχει ο κίνδυνος να παρακάμψει ακριβώς τη διαδικασία που χρειάζονται περισσότερο.

Σε βάθος χρόνου, το ζητούμενο δεν είναι η επιλογή ανάμεσα σε ανθρώπινη και μηχανική νοημοσύνη, αλλά η σωστή συμπληρωματική λειτουργία τους. Η AI μπορεί να αναλάβει μέρος της δουλειάς. Η κρίση, η τεχνογνωσία και η ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου, όμως, πρέπει να συνεχίσουν να χτίζονται από τον άνθρωπο.