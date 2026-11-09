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Από χακαρισμένα ψυγεία σούπερ μάρκετ και μια κλοπή ρεκόρ στη Binance έως μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ελαττωμάτων σε ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό, οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν ένα κύμα κυβερνοαπειλών που, σύμφωνα με στελέχη, η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει και καθιστά πιο εξελιγμένες.

Η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση εναντίον ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ, η δεύτερη σε τρεις εβδομάδες κατά την οποία οι χάκερ αύξησαν τις θερμοκρασίες των ψυγείων και των καταψυκτών, υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη.

«Είναι ένα ατέρμονο παιχνίδι γάτας και ποντικιού, με πολύ υψηλά διακύβευματα», δήλωσε η Μάρνι Γουίλκινγκ, διευθυντής ασφάλειας στην ταξιδιωτική πλατφόρμα Booking.com.

Σχεδόν 37.000 κενά ασφαλείας σε λογισμικό ή συστήματα υπολογιστών αναφέρθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2026, τριπλασιάζοντας τον αριθμό σε σχέση με ⁠το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον κατάλογο Common Vulnerabilities and Exposures, ένα διεθνές μητρώο γνωστοποιημένων κενών ασφαλείας.

«Παρατηρούμε κάθε εβδομάδα, ή ακόμα και κάθε δύο ημέρες, συμβάντα μεγέθους που παλαιότερα συνέβαιναν με διαφορά μηνών», δήλωσε στο Reuters ο Μάρκους Νόγκα, διευθυντής τεχνολογίας της γερμανικής Ionos.

Η Ionos ανέφερε ότι άλλαξε τις πρακτικές ασφαλείας της μετά την παρατήρηση απότομης αύξησης των ευπαθειών τον Ιούλιο, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό απειλών και χρησιμοποιώντας εργαλεία υποβοηθούμενα από AI για την εγκατάσταση ενημερώσεων στα συστήματά της όλο το 24ωρο.

Η Binance, η οποία υπέστη επίθεση από χάκερ που έκλεψαν κρυπτονομίσματα αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις σε συστήματα ανίχνευσης ενισχυμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Το Λιμάνι του Ρότερνταμ εργάζεται πάνω σε μια «κυβερνοασπίδα» που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η Siemens δοκιμάζει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για αμυντική ασφάλεια.

Η ολλανδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Ahold Delhaize η οποία διαχειρίζεται τις αλυσίδες Stop & Shop και Giant Food στις ΗΠΑ, δέχτηκε δύο επιθέσεις χάκερ τον περασμένο μήνα. Η πρώτη, στα μέσα Οκτωβρίου, οδήγησε σε απώλειες πωλήσεων άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ και προκάλεσε προειδοποίηση για μείωση κερδών.

Η McKinsey προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας που πωλούνται από εξωτερικούς προμηθευτές θα αυξηθεί από 223 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 σε 346 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029.

Οι κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία δείχνουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη ασκεί πίεση στις εταιρείες να επιδιορθώνουν γρήγορα τα συστήματά τους μόλις εντοπιστεί μια ευπάθεια, δήλωσε ο Σον Ταφτς, της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Claroty. Η Claroty δημοσίευσε έρευνα τον Αύγουστο, μήνες πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις, στην οποία περιγράφονταν οι αδυναμίες στους ελεγκτές ψύξης.

Αφού ένα πρώτο κύμα επιθέσεων έπληξε καταστήματα στη Γαλλία στις 11 Οκτωβρίου, οι ερευνητές της Claroty χρησιμοποίησαν ευρέως διαθέσιμα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αναπαράγουν τα ελαττώματα και να αναλάβουν τον έλεγχο μιας δοκιμαστικής συσκευής, επισημαίνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω επιθέσεων.

Παράλληλα, η αμερικανική εταιρεία υποδομών διαδικτύου Cloudflare ανέφερε ότι οι προσπάθειες εκμετάλλευσης των ευπαθειών στο PHP της αυξήθηκαν από χιλιάδες σε εκατομμύρια μέσα σε λίγες ώρες από την αποκάλυψή τους. Τα σφάλματα που εντοπίστηκαν με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περισσότερες διαταραχές στο μέλλον, ανέφερε η εταιρεία στο Reuters.