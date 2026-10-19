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Μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να μετατρέψει μέρος του πλούτου της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κοινωνικό όφελος, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ερωτήματα για τη συγκέντρωση οικονομικής ισχύος και τον έλεγχο δισεκατομμυρίων, πυροδοτεί αντιπαράθεση στον τεχνολογικό κόσμο. Η Anthropic ανακοίνωσε ότι θα δεσμεύσει τουλάχιστον το 5% των μετοχών της για τη δημιουργία ταμείου δημόσιου οφέλους, προκαλώντας ένα μείγμα ενθουσιασμού, επιφυλάξεων και ανοιχτής κριτικής από επιχειρηματίες και αναλυτές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή εταιρική οντότητα, στην οποία θα μεταφερθούν οι μετοχές και η οποία θα πραγματοποιεί δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς. Ωστόσο, αρκετές κρίσιμες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του μηχανισμού παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ποιος θα αποφασίζει πού θα κατευθύνονται τα κεφάλαια; Ποιοι θα είναι οι τελικοί αποδέκτες; Και κατά πόσο μια ιδιωτική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης θα πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο διανέμεται ο πλούτος που δημιουργεί η τεχνολογία της;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που έχουν αναδείξει γνωστές προσωπικότητες της τεχνολογικής βιομηχανίας, με τον Έλον Μασκ να παρεμβαίνει στη συζήτηση προαναγγέλλοντας ότι σκοπεύει να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση.

Έλον Μασκ: «Δώστε τις μετοχές απευθείας στο κοινό»

Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της SpaceXAI, ανταγωνιστικής εταιρείας της Anthropic, επέλεξε να σχολιάσει την ανακοίνωση προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο διανομής των οικονομικών ωφελειών.

«Συνιστώ να δοθούν οι μετοχές απευθείας στο κοινό», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Και πρόσθεσε: «Αυτό σκοπεύω να κάνω κι εγώ».

Με την παρέμβασή του, ο Μασκ δεν περιορίστηκε στην κριτική της πρωτοβουλίας, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζει μια δική του μορφή άμεσης συμμετοχής των πολιτών στον πλούτο που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις είναι ο τρόπος διανομής των ωφελειών: η Anthropic σχεδιάζει τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα διαχειρίζεται τις δωρεές, ενώ ο Μασκ τάσσεται υπέρ της απευθείας μεταβίβασης μετοχών στους πολίτες.

Δεν έδωσε, πάντως, περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί το δικό του σχέδιο.

@AnthropicAI I recommend giving the shares directly to the public — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2026

Πάλμερ Λάκι: «Ποιο δημόσιο καλό και για ποιους;»

Πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του Πάλμερ Λάκι, συνιδρυτή της αμερικανικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Anduril Industries.

Ο Λάκι εξέφρασε έντονο προβληματισμό για το πώς ορίζει η Anthropic την έννοια του δημόσιου οφέλους και ποιες κοινωνικές ομάδες ή χώρες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις δωρεές.

«Το πρόβλημα είναι ότι ο δικός τους ορισμός του “δημόσιου καλού” είναι να βοηθούν όλους τους άλλους, όχι το αμερικανικό κοινό», υποστήριξε σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια δέσμευση για την ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών και των Αμερικανών πολιτών θα ήταν διαφορετική υπόθεση.

Αντίθετα, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως κάτι που θυμίζει «USAID 2.0», υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν ακόμη μηχανισμό διοχέτευσης δισεκατομμυρίων εκτός της αμερικανικής οικονομίας.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν μια διαφορετική διάσταση της συζήτησης: κατά πόσο τα οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να κατευθύνονται πρωτίστως στις χώρες όπου δημιουργούνται ή να διανέμονται σε ευρύτερη, διεθνή βάση.

@elonmusk @AnthropicAI The problem is that their definition of “public good” is helping everyone else, not the American public. If they would commit to helping America and Americans, that would be one thing, but this reeks of USAID 2.0, just another way to funnel billions out of our own economy. https://t.co/KUztoBiNiA — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) October 18, 2026

Το σενάριο για ένα παγκόσμιο βασικό εισόδημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του Άντριου Κάραν, γνωστού αναλυτή Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος στάθηκε σε μια συγκεκριμένη αναφορά της ανακοίνωσης της Anthropic.

Η εταιρεία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει «άμεσες διανομές σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες».

Ο Κάραν εκτίμησε ότι η διατύπωση αυτή ενδέχεται να παραπέμπει σε ένα ευρύτερο σχέδιο διανομής εισοδήματος, το οποίο θα μπορούσε να συνδέεται με τις οικονομικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης.

«Μου φαίνεται ότι σχεδιάζουν τη δική τους μορφή ενός παγκόσμιου καθολικού βασικού εισοδήματος, το οποίο θα κατευθύνουν οι ίδιοι», έγραψε στο X.

Το καθολικό βασικό εισόδημα, γνωστό διεθνώς ως Universal Basic Income (UBI), αποτελεί μια πρόταση που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της εργασίας, καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η εκτεταμένη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να μειώσει δραστικά την απασχόληση.

Ο αναλυτής επεσήμανε επίσης μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή της πρωτοβουλίας.

«Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι της Anthropic δωρίζουν επίσης μετοχές τους σε αυτό το ταμείο», ανέφερε.

Κατά την εκτίμησή του, η συμμετοχή αυτή δείχνει ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας προεξοφλούν ένα μέλλον στο οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές.

Η ερμηνεία περί παγκόσμιου βασικού εισοδήματος αποτελεί, πάντως, εκτίμηση του Κάραν και όχι ανακοινωμένο σχέδιο της Anthropic.

@elonmusk @AnthropicAI The problem is that their definition of “public good” is helping everyone else, not the American public. If they would commit to helping America and Americans, that would be one thing, but this reeks of USAID 2.0, just another way to funnel billions out of our own economy. https://t.co/KUztoBiNiA — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) October 18, 2026

Μπραντ Γκέρστνερ: «Ένα εξαιρετικό δώρο», αλλά με κινδύνους

Θετικά αντιμετώπισε την πρωτοβουλία ο Μπραντ Γκέρστνερ, διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας Altimeter Capital.

Ο Γκέρστνερ εξήρε τις «φιλανθρωπικές δεσμεύσεις» της Anthropic, χαρακτηρίζοντας την απόφαση για τη διάθεση μετοχών «ένα εξαιρετικό δώρο».

Παράλληλα, όμως, διατύπωσε επιφυλάξεις για τον κίνδυνο υπερβολικής συγκέντρωσης πλούτου σε ιδρύματα και οργανισμούς που διαχειρίζονται μεγάλα κεφάλαια.

Όπως και ο Μασκ, τάχθηκε υπέρ της απευθείας συμμετοχής των πολιτών στα οικονομικά οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ελπίζω ένα σημαντικό μέρος του πλούτου της AI να διανεμηθεί ως άμεσο μέρισμα», ανέφερε.

Η τοποθέτησή του αποτυπώνει μια ευρύτερη ανησυχία: ακόμη και όταν τεράστια κεφάλαια διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς, η συγκέντρωση της διαχείρισής τους σε λίγους οργανισμούς μπορεί να δημιουργήσει νέα κέντρα οικονομικής ισχύος.

I commend Anthropic on their philanthropic commitments in lieu of a founder equity IPO grant. It is an extraordinary gift – but also understand concerns about foundation wealth concentration. Like Elon – I hope a meaningful portion of AI’s wealth is a direct dividend. 🇺🇸🤍🚀@InvestAmerica24 @TrumpAccounts — Brad Gerstner (@altcap) October 18, 2026

«Η αντίστροφη OpenAI» – Η ειρωνική σύγκριση

Μια διαφορετική προσέγγιση επέλεξε ο Σαμ Χόγκαν Χόιτμακερ, διευθύνων σύμβουλος της Inference, ο οποίος συνέκρινε την πρωτοβουλία της Anthropic με την εταιρική πορεία της OpenAI.

Η OpenAI ξεκίνησε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προτού στραφεί στην εμπορική δραστηριότητα.

Ο Χόιτμακερ υποστήριξε ότι η Anthropic φαίνεται να ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή.

«Αυτό θα γίνει γνωστό ως “η αντίστροφη OpenAI”», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Στη συνέχεια περιέγραψε, με ειρωνικό ύφος, ένα μοντέλο στο οποίο μια εταιρεία ξεκινά ως κερδοσκοπική επιχείρηση, συγκεντρώνει μεγάλα κεφάλαια και, όταν αποκτήσει επιτυχία, δημιουργεί έναν «ανεξάρτητο» μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Σύμφωνα με την κριτική του, μια τέτοια δομή θα μπορούσε να οδηγήσει στη συγκέντρωση σημαντικής οικονομικής αξίας σε έναν νέο οργανισμό, τον οποίο εξακολουθούν να ελέγχουν οι ίδιοι άνθρωποι και οι συνεργάτες τους.

«Είναι ιδιοφυές», κατέληξε ειρωνικά.

Η κριτική του επικεντρώνεται στο ζήτημα της πραγματικής ανεξαρτησίας του υπό δημιουργία οργανισμού και στο κατά πόσο η μεταφορά μετοχών συνεπάγεται ουσιαστική μεταφορά ελέγχου.

This will come to be known as “the reverse OpenAI” > start as C corp, raise lots of money

> once successful, start “independent” non profit

> start concentrating value into this new entity, which you and your homies control — Sam Hogan 🇺🇸 (@samhogan) October 18, 2026

Γκάρι Μάρκους: «Παιχνίδι δημοσίων σχέσεων»

Ακόμη πιο επικριτικός εμφανίστηκε ο Γκάρι Μάρκους, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) και γνωστός για τις παρεμβάσεις του στη δημόσια συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Μάρκους αντιμετώπισε την ανακοίνωση ως μια επικοινωνιακή κίνηση της Anthropic, με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας της.

«Η Anthropic παίζει παιχνίδια εδώ», έγραψε στο X.

Κατά την άποψή του, η εταιρεία επιχειρεί να εξασφαλίσει την εύνοια της κοινής γνώμης, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τον έλεγχο και αποφεύγει την πλήρη δημοσιοποίηση πληροφοριών.

«Το να προσπαθείς να κερδίσεις τη συμπάθεια του κοινού, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο και αντιστεκόμενος στη διαφάνεια, είναι ενοχλητικό. Και αποπνέει απελπισία», υποστήριξε.

Η παρέμβασή του αναδεικνύει το ζήτημα της διαφάνειας, το οποίο παραμένει κεντρικό στην αντιπαράθεση γύρω από την πρωτοβουλία.

Sacks is right. Anthropic is playing games here. Trying to curry public favor while still holding control and resisting disclosure is annoying. And reeks of desperation. — Gary Marcus (@GaryMarcus) October 19, 2026

Πάτρικ Μούρχεντ: Γιατί να μη δοθούν τα χρήματα απευθείας στους πολίτες;

Στο ζήτημα του ελέγχου των κεφαλαίων επικεντρώθηκε και ο Πάτρικ Μούρχεντ, διευθύνων σύμβουλος της Moor Insights and Strategy.

Ο Μούρχεντ αμφισβήτησε τη λογική δημιουργίας ενός νέου μηχανισμού διαχείρισης, εφόσον ο στόχος της Anthropic είναι αποκλειστικά η ενίσχυση του δημόσιου συμφέροντος.

«Αν προορίζεται εξ ολοκλήρου για το δημόσιο όφελος, γιατί δεν το δίνουν απευθείας στο κοινό και στους πολίτες, ώστε να επωφεληθούν άμεσα;», διερωτήθηκε.

Όπως υποστήριξε, οι ίδιοι οι πολίτες πιθανότατα γνωρίζουν καλύτερα πώς να αξιοποιήσουν τα χρήματα σε σχέση με γραφειοκρατικούς οργανισμούς.

Η τοποθέτησή του κινείται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνες του Μασκ και του Γκέρστνερ, οι οποίοι προκρίνουν την απευθείας διανομή μέρους του πλούτου που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

If it’s dedicated entirely the “public benefit” why don’t they just give it to the public and citizens where they can directly benefit? Seems like the public would know what to do with the money better than bureaucratic institutions. — Patrick Moorhead (@PatrickMoorhead) October 18, 2026

Το μεγάλο ερώτημα: Ποιος θα ελέγχει τον πλούτο της AI;

Η ανακοίνωση της Anthropic έχει ανοίξει μια συζήτηση που ξεπερνά το ύψος της δωρεάς και αγγίζει το ζήτημα της κατανομής του πλούτου στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από τη μία πλευρά, η δέσμευση τουλάχιστον του 5% των μετοχών της εταιρείας παρουσιάζεται ως μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς.

Από την άλλη, οι επικριτές της θέτουν ερωτήματα για τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία του νέου οργανισμού, τους τελικούς αποδέκτες των χρημάτων και τη διατήρηση του ελέγχου από την ίδια την εταιρεία.

Η προοπτική της απευθείας διανομής μετοχών ή χρηματικών ποσών στους πολίτες αναδεικνύεται ως μια εναλλακτική προσέγγιση, την οποία υποστηρίζουν αρκετές προσωπικότητες της τεχνολογικής και επενδυτικής κοινότητας.

Την ίδια στιγμή, οι αναφορές σε πιθανό καθολικό βασικό εισόδημα φέρνουν στο προσκήνιο ένα ακόμη ευρύτερο ερώτημα: πώς θα μοιράζεται η οικονομική αξία σε μια κοινωνία όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία.

Το 5% της Anthropic μπορεί να αποτελεί την αφετηρία ενός νέου μοντέλου εταιρικής προσφοράς. Ωστόσο, η συζήτηση που έχει προκαλέσει δείχνει ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο πόσος πλούτος θα διατεθεί για το δημόσιο καλό, αλλά ποιος θα αποφασίζει τελικά τι σημαίνει «δημόσιο καλό» και ποιος θα επωφελείται από αυτό.