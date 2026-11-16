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Από το 2027 πρόκειται να ανοίξει το νέο κεφάλαιο για ένα από τα πιο εμβληματικά βιομηχανικά ακίνητα των Χανίων, με ιστορία που πάει πίσω στο 19ο αιώνα και συνδέεται με το βιομηχανικό παρελθόν της πόλης.

Ο λόγος για το νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων με …γαλλικό αέρα για την αξιοποίηση των ιστορικών εγκαταστάσεων της ΑΒΕΑ -Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία «Ανατολή» στη Νέα Χώρα Χανίων και μία επένδυση συνολικού ύψους περί τα 45 εκατ. ευρώ που βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο όμιλος Περογιάννη, των επιχειρηματιών Νικόλαου και Μιχάλη Περογιάννη, με μακρά παρουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο των Χανίων, ο οποίος προχωρά στην ανάπτυξη της νέας μονάδας σε συνεργασία με την Accor, μέσω συμφωνίας franchise για το brand MGallery Collection.

Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο κατασκευής, θα διαθέτει συνολικά 201 δωμάτια, κατανεμημένα σε δύο κτίρια που θα λειτουργούν ως ενιαία ξενοδοχειακή μονάδα και όπως επισημαίνει στο newmoney.gr o κ. Νικόλαος Περογιάννης, οι εργασίες εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν ακόμη έξι έως οκτώ μήνες, με στόχο το ξενοδοχείο να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του εντός του επόμενου έτους, ενδεχομένως κατά το δεύτερο μισό του 2027.

Η επανάχρηση του βιομηχανικού ακινήτου

Σύμφωνα με τους συντελεστές του, η μεταμόρφωση των ιστορικών εγκαταστάσεων της ΑΒΕΑ σε ξενοδοχείο πολυτελείας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επανάχρησης ενός βιομηχανικού ακινήτου με ιδιαίτερη ιστορική αξία. Στόχος, να συνδεθεί το βιομηχανικό παρελθόν της πόλης με το σύγχρονο τουριστικό της μέλλον, διατηρώντας παράλληλα στοιχεία της αρχιτεκτονικής και ιστορικής ταυτότητας του ακινήτου: Η ΑΒΕΑ, η ιστορική Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία «Ανατολή», ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες της Κρήτης, με δραστηριότητα στην ελαιουργία και τη σαπωνοποιία. Το εργοστάσιο μετεγκαταστάθηκε τη δεκαετία του 1990, αφήνοντας πίσω του εγκαταστάσεις που γνώρισαν διαδοχικές αλλαγές ιδιοκτησίας και σχέδια αξιοποίησης, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει για πολλά χρόνια η ανάπλασή τους, ενώ στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας οι δύο καμινάδες και το εναπομείναν κτιρίου του πρώην εργοστασίου κηρύχθηκαν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη αποκτά ξεχωριστή σημασία για την πόλη, καθώς αφορά ένα ακίνητο άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική και βιομηχανική ιστορία των Χανίων. «Τώρα σώζεται ένα τμήμα του ακινήτου, από το 1890 και το 1900», αναφέρει ο κ. Περογιάννης. Μεταξύ των προηγούμενων ιδιοκτητών ήταν η Αγροτική Τράπεζα, τα Κρητικά Ακίνητα της Τράπεζας Χανίων, ο όμιλος Λεπτού, η Alpha Bank και η DIMAND, από την οποία ο όμιλος Περογιάννη απέκτησε το 2021 το τμήμα της έκτασης (περίπου το 60%) όπου αναπτύσσεται σήμερα η νέα ξενοδοχειακή μονάδα σε οικόπεδο περίπου 6.000 τ.μ. και συνολική δόμηση που προσεγγίζει τα 12.000 τ.μ..

«Πρόκειται για ένα οικόπεδο με ιστορία, ένα τοπόσημο για την πόλη και ουσιαστικά το τελευταίο μεγάλο οικόπεδο στο παραλιακό μέτωπο των Χανίων», επισημαίνει ο κ. Περογιάννης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διατήρηση και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς. Τμήμα των διατηρητέων εγκαταστάσεων, που χρονολογείται από την περίοδο 1890-1900, διασώζεται και ενσωματώνεται στη νέα ανάπτυξη, μαζί με τις δύο χαρακτηριστικές καμινάδες του εργοστασίου. Σύμφωνα με τον επενδυτή, ο διατηρητέος χώρος θα αποκτήσει και μουσειακό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την ιστορία της ΑΒΕΑ και τη συμβολή της στην ανάπτυξη των Χανίων, έτσι ώστε η νέα ξενοδοχειακή μονάδα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ιστορία της πόλης, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους απόκτησης της γης, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 45 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Alpha Bank.

Συμφωνία με MGallery

Η επιλογή του MGallery Collection δεν ήταν τυχαία: Το συγκεκριμένο brand της Accor βασίζεται στην ανάδειξη της ιδιαίτερης προσωπικότητας και ιστορίας κάθε ξενοδοχείου, στοιχείο που, σύμφωνα με τον όμιλο Περογιάννη, ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα του ιστορικού ακινήτου.

«Υπάρχει μια μεγάλη τάση προς τα ξενοδοχεία που έχουν τη δική τους ταυτότητα και ιστορία. Κάθε ξενοδοχείο του MGallery διηγείται τη δική του ιστορία και αισθανθήκαμε ότι το συγκεκριμένο brand ταίριαζε απόλυτα σε εμάς».

Η νέα μονάδα θα ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο της Accor, η οποία ενισχύει γενικότερα τα τελευταία χρόνια την παρουσία του MGallery στην ελληνική αγορά, ξεκινώντας από τη «ναυαρχίδα» του Athens Capital MGallery στο Σύνταγμα σε συνεργασία με τον όμιλο Λασκαρίδη και τις σουίτες της οδού Ζαλοκώστα, αλλά και την παρουσία με υφιστάμενα και νέα ξενοδοχεία σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς όπως ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης, η Ρόδος, η Σάμος, το Πόρτο Χέλι κ.ο.κ.. Σημειωτέον ότι ο γαλλικός όμιλος της Αccor έχει ισχυρό, διεθνές αποτύπωμα στον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως σε περισσότερες από 110 χώρες με 5.700 ξενοδoχεία και resorts.

Στα Χανιά, πέρα από τις υποδομές φιλοξενίας, το νέο ξενοδοχείο θα διαθέτει και μεγάλους συνεδριακούς χώρους, ενισχύοντας τις δυνατότητες της πόλης να προσελκύσει και συνεδριακό τουρισμό, όπως επισημαίνει ο κ. Περογιάννης.

Για τον όμιλο Περογιάννη, η νέα ανάπτυξη αποτελεί σημαντική επέκταση της παρουσίας του στον τομέα της φιλοξενίας. Η οικογένεια δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο από το 1976, έχοντας στην ιδιοκτησία της το Samaria Hotel, δυναμικότητας 84 δωματίων, ενώ διατηρεί και επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης, ως δικαιοδόχος της αλυσίδας Γρηγόρης στα Χανιά.