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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 τα επίσημα εγκαίνια του Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, στην Ακτή Μουτσοπούλου 68, στην καρδιά της Μαρίνας Ζέας. Το νέο ξενοδοχείο αποτελεί επένδυση της DKG Development και λειτουργεί υπό το brand Wyndham Residences της Wyndham Hotels & Resorts, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους franchise ξενοδοχείων στον κόσμο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος EMEA της Wyndham Hotels & Resorts Δημήτρης Μανίκης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DKG Development Κωνσταντίνος Πετρίδης, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου και πλήθος επαγγελματιών του τουρισμού. Ακολούθησαν cocktail reception και ξενάγηση των προσκεκλημένων στους χώρους του ξενοδοχείου.

Το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas διαθέτει 72 πλήρως εξοπλισμένα residences, από 23 έως 88 τ.μ., τα περισσότερα με μπαλκόνι και θέα στη Μαρίνα και τον Σαρωνικό. Η πρόσοψη, με τους χαρακτηριστικούς κυματιστούς εξώστες, υπογράφεται από τον αρχιτέκτονα Jean-Pierre Heim. Το ξενοδοχείο προσφέρει εστιατόριο και bar, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και αίθουσα συσκέψεων, απευθυνόμενο τόσο σε ταξιδιώτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες.

Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DKG Development, δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για την DKG Development και για τον Πειραιά. Το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas είναι η απόδειξη ότι ο Πειραιάς μπορεί και πρέπει να διαθέτει ποιοτικό, διεθνώς αναγνωρισμένο ξενοδοχειακό προϊόν, αντάξιο της θέσης του ως το μεγαλύτερο εμπορικό, κρουαζιέρας και επιβατικό λιμάνι της χώρας. Πιστεύουμε βαθιά στη δυναμική αυτής της πόλης και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτήν με έργα που αναβαθμίζουν τον αστικό ιστό και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ευχαριστούμε θερμά τη Wyndham για την εμπιστοσύνη της, τον Δήμο Πειραιά για τη διαρκή στήριξη, καθώς και όλους τους συνεργάτες, μηχανικούς και εργαζόμενους που έκαναν αυτό το έργο πραγματικότητα. Είναι μόνο η αρχή.»

Ο Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος EMEA της Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε:

«Ο Πειραιάς έχει μια ξεχωριστή θέση, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα πύλη προς την Αθήνα και προορισμό από μόνος του, γεγονός που τον καθιστά μια ενδιαφέρουσα αγορά για ένα concept όπως το Wyndham Residences. Οι branded residences προσφέρουν στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να συνδυάσουν ένα ξεχωριστό ακίνητο με τα πρότυπα, το δίκτυο διανομής και την παγκόσμια εμβέλεια ενός διεθνούς brand φιλοξενίας. Αυτό το άνοιγμα αντανακλά την προσέγγισή μας για την ανάπτυξη στην Ελλάδα: να συνδυάζουμε το σωστό brand και το σωστό επιχειρηματικό μοντέλο με τη σωστή τοποθεσία. Συγχαίρουμε την DKG Development για τα εγκαίνια και ανυπομονούμε να δούμε το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas να ενισχύει την παρουσία μας στην ελληνική αγορά.»

Ο Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά, δήλωσε:

«Ο Πειραιάς αλλάζει, και επενδύσεις όπως το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas αποδεικνύουν ότι η πόλη μας γίνεται ελκυστικός προορισμός όχι μόνο για διέλευση αλλά και για διαμονή. Η άφιξη ενός διεθνούς brand στη Μαρίνα Ζέας ενισχύει την τουριστική ταυτότητα του Πειραιά, στηρίζει την τοπική οικονομία και αναδεικνύει μια από τις πιο όμορφες γειτονιές μας. Συγχαίρω την DKG Development για την πρωτοβουλία της και για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον Πειραιά.»