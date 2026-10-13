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Με υψηλές πληρότητες, κρατήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σχεδόν το σύνολο των διαμερισμάτων του να έχει ήδη πωληθεί σε επενδυτές, πραγματοποιήθηκαν χθες τα επίσημα εγκαίνια του Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, της νέας ανάπτυξης εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά. Πρόκειται για επένδυση άνω των 25 εκατ. ευρώ της DKG Development, με επικεφαλής τον κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, η οποία φέρει την υπογραφή του διεθνούς ξενοδοχειακού ομίλου Wyndham Hotels & Resorts.

Η ανάπτυξη, με 72 εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, προέκυψε σε συνέχεια της συνένωσης δύο ημιτελών οκταώροφων κτιρίων που αγοράστηκαν την περίοδο του κορωνοϊού από την εταιρεία. To έργο ξεκίνησε να λειτουργεί μέσα στο καλοκαίρι και ήδη, σχεδόν, όλες οι οριζόντιες ιδιοκτησίες πλην του τελευταίου διαμερίσματος στον όγδοο όροφο και κάποιων εμπορικών χώρων στο ισόγειο έχουν πουληθεί ως επενδυτικό προϊόν για την εξασφάλιση ετήσιων αποδόσεων με αγοραστές μεγαλοστελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες κ.ο.κ..

Η ανάπτυξη βρίσκεται σε προνομιακή θέση στη Μαρίνα Ζέας και από τα 72 διαμερίσματα, τα 28 διαθέτουν θέα στη θάλασσα και τη μαρίνα. Οι επισκέπτες βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών, εστιατόρια και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, ο κοντινός σταθμός του μετρό (Δημοτικό Θέατρο) προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ το κέντρο της πρωτεύουσας απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το κατάλυμα.

Σχεδιασμένο τόσο για σύντομες όσο και για μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές, το project αντανακλά, σύμφωνα με τους επιτελείς του, την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς των «branded residences»- των επώνυμων κατοικιών – ενός μοντέλου που συνδυάζει την άνεση της κατοικίας με τα πρότυπα εξυπηρέτησης ενός διεθνούς ξενοδοχειακού brand. Σημειωτέον ότι αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται επαφές με ναυτιλιακές εταιρείες και αθλητικους συλλόγους προκειμένου να υπάρξουν πιο κεντρικές συμφωνίες για τη φιλοξενία στελεχών, εργαζομένων, αθλητών κ.ο.κ..

Οι επιλογές διαμονής περιλαμβάνουν δωμάτια, σουίτες και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με κουζινάκι και χώρους καθιστικού, καλύπτοντας τις ανάγκες ταξιδιωτών που αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία. Στις premium επιλογές περιλαμβάνεται σουίτα με θέα στη θάλασσα, ιδιωτική πισίνα, βεράντα και πανοραμική θέα στη Μαρίνα Ζέας και το Αιγαίο.

Οι επισκέπτες έχουν επίσης στη διάθεσή τους μια σειρά παροχών προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ταξιδιωτικές ανάγκες, όπως γυμναστήριο, αίθουσα συναντήσεων, καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς, υπηρεσίες ευεξίας και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση επισκεπτών.

Το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, έχει σχεδιαστεί από τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Jean-Pierre Heim, σε συνεργασία με το Bletsas Architectural Studio.

Στη ραγδαία εξελισσόμενη περιοχή της Μαρίνας Ζέας, το έργο «αντανακλά τη δυναμική που αποκτά ο Πειραιάς, τόσο ως προορισμός φιλοξενίας, όσο και ως lifestyle προορισμός στην ευρύτερη Αθηναϊκή Ριβιέρα», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Επισημαίνεται εδώ ότι σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς, το λιμάνι του Πειραιά υποδέχεται περισσότερους από 20 εκατ. επιβάτες ετησίως. Καθώς η επιβατική κίνηση συνεχίζει να αυξάνεται, ενισχύεται και η ζήτηση στην πόλη για υψηλής ποιότητας καταλύματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες πριν ή μετά την παραμονή τους στα νησιά.

Το έργο εντάσσεται επίσης στην ευρύτερη μη αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της Wyndham Hotels & Resorts και της DKG Development για την ανάπτυξη 12 ξενοδοχείων στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Wyndham στην ελληνική αγορά και την επέκτασή της τόσο σε καθιερωμένους, όσο και σε αναδυόμενους προορισμούς.

Το άνοιγμα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η ζήτηση για branded residences στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Αθήνα και ευρύτερα στην Αττική, με την DKG Development να έχει αναπτύξει σειρά έργων στο συγκεκριμένο κομμάτι σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 5 ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές branded residences στην Ευρώπη, προσελκύοντας αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνή ξενοδοχειακά brands και επενδυτές.

Για τη Wyndham, το νέο κατάλυμα ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα την αυξανόμενη δυναμική του Πειραιά τόσο ως πύλης προς τα ελληνικά νησιά όσο και ως ανερχόμενου προορισμού με αυτόνομη τουριστική ταυτότητα. Από την πλευρά της και συμπεριλαμβανομένων των branded residences, η Wyndham Hotels & Resorts διαθέτει σήμερα 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, εκ των οποίων 6 βρίσκονται στην Αττική.

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