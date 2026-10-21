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Μια σημαντική στιγμή στη διεθνή πορεία της σηματοδοτεί για την Ella Resorts η κατάκτηση 12 βραβείων στα World Luxury Hotel Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Ο διεθνής θεσμός, που αναγνωρίζει την αριστεία στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας, επιβράβευσε και τα τέσσερα resorts της συλλογής σε Ρόδο, Κρήτη και Κέρκυρα, ενώ η βραδιά επιφύλασσε μία ακόμη ξεχωριστή διάκριση για τον CEO της Ella Resorts, Κωστή Σιδέρη.

Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν το διαρκώς εξελισσόμενο όραμα της Ella Resorts για τη σύγχρονη ελληνική φιλοξενία, όπου η υψηλή αισθητική, η δημιουργική γαστρονομία, οι βιωματικές εμπειρίες και η αυθεντική σύνδεση με κάθε προορισμό συνθέτουν μια νέα προσέγγιση της πολυτέλειας.

Τέσσερις προορισμοί, δώδεκα διακρίσεις

Οι φετινές διακρίσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από την παραθαλάσσια πολυτελή φιλοξενία και τις εμπειρίες για οικογένειες και ενήλικες έως την ευεξία και τη συνολική εμπειρία διαμονής, αναδεικνύοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε resort της συλλογής.

Ella Helea | Ρόδος

Το οικογενειακό resort της Ella Resorts στη Ρόδο απέσπασε τέσσερις διακρίσεις, ως αναγνώριση της σύγχρονης προσέγγισής του στην οικογενειακή φιλοξενία, της προνομιακής παραθαλάσσιας τοποθεσίας του και της υψηλού επιπέδου εμπειρίας διαμονής που προσφέρει:

Luxury Beachfront Resort – Europe

Luxury Family Beach Resort – Southern Europe

Luxury Family Resort – Greece

Luxury Resort – Greece

Ella Rocrita | Κρήτη

Το Ella Rocrita στην Κρήτη απέσπασε τρία βραβεία, σημειώνοντας μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για ένα από τα νεότερα resorts της συλλογής:

Luxury All-Inclusive Resort – Southern Europe

Luxury New Resort – Southern Europe

Luxury Family Beach Resort – Greece

Ella Elissa | Ρόδος

Το adults-only Ella Elissa στη Ρόδο διακρίθηκε για τη μοναδική ταυτότητα φιλοξενίας του, τις σύγχρονες εμπειρίες διαμονής και την ιδιαίτερη έμφαση στην ευεξία:

Luxury Adults Only Resort – Southern Europe

Luxury All-Inclusive Resort – Greece

Luxury Wellness Resort – Greece

Ella Alkyna | Κέρκυρα

Με φόντο το ξεχωριστό φυσικό τοπίο του Ιονίου, το Ella Alkyna απέσπασε δύο διακρίσεις, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως προορισμού φιλοξενίας για ενήλικες, με έμφαση στην ευεξία:

Luxury Adults Only Resort – Europe

Luxury Spa Resort – Southern Europe

Συνολικά, τα τέσσερα resorts της Ella Resorts απέσπασαν 12 βραβεία, ενώ η ξεχωριστή βράβευση του CEO του ομίλου, Κωστή Σιδέρη, με τον τίτλο CEO of the Year ανέβασε τον συνολικό αριθμό των διακρίσεων της Ella Resorts στα φετινά World Luxury Hotel Awards σε 13.

Ξεχωριστή διεθνής αναγνώριση για την ηγεσία της Ella Resorts

Πέρα από τις διακρίσεις των resorts, η βραδιά σηματοδότησε μία ακόμη σημαντική επιτυχία, με την απονομή του βραβείου CEO of the Year στον Κωστή Σιδέρη, CEO της Ella Resorts, ως αναγνώριση της ηγεσίας, του στρατηγικού του οράματος και της συμβολής του στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Με αφορμή τις διακρίσεις, ο Κωστής Σιδέρης δήλωσε:

«Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν μια ουσιαστική αναγνώριση του κοινού μας οράματος και, πάνω απ’ όλα, των ανθρώπων που το κάνουν πραγματικότητα καθημερινά. Στην Ella Resorts, φιλοδοξία μας ήταν πάντοτε να δημιουργούμε εμπειρίες φιλοξενίας με ξεχωριστή ταυτότητα, προσωπικό χαρακτήρα και αυθεντική σύνδεση με την Ελλάδα. Η διεθνής αναγνώριση και των τεσσάρων resorts μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αντανακλά την αφοσίωση των ομάδων μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή εξέλιξη της εμπειρίας Ella Resorts, χτίζοντας πάνω σε αυτή τη σημαντική επιτυχία».

Στην τελετή απονομής συμμετείχε επίσης ο Πάνος Αλμυράντης, Chief Operations & Commercial Officer της Ella Resorts και Πρόεδρος της European Hotel Managers Association (EHMA), ο οποίος πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία της διοργάνωσης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Πάνος Αλμυράντης αναφέρθηκε στη σημαντική εξέλιξη της πολυτελούς φιλοξενίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, επισημαίνοντας τη μετάβαση από την υλική πολυτέλεια στην αυθεντικότητα, την εξατομίκευση, τη βιωσιμότητα, την ευεξία και τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά την τεχνολογική πρόοδο και την αυξανόμενη επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης, ο άνθρωπος εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της αυθεντικής φιλοξενίας, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες μέσα από την προσωπική φροντίδα, την αφοσίωση και το γνήσιο ενδιαφέρον.

Μια ξεχωριστή προσέγγιση στη σύγχρονη ελληνική πολυτελή φιλοξενία

Με μια αναπτυσσόμενη συλλογή resorts σε μερικούς από τους πιο γοητευτικούς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, η Ella Resorts συνεχίζει να διαμορφώνει μια φιλοσοφία φιλοξενίας που υπερβαίνει τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί πολυτέλειας.

Με έμπνευση από την ταυτότητα κάθε τόπου, η συλλογή συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική, τη δημιουργική γαστρονομία, την ευεξία και τις ουσιαστικές εμπειρίες φιλοξενίας, επιτρέποντας σε κάθε resort να εκφράζει τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα.

Οι διακρίσεις στα World Luxury Hotel Awards 2026 αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό σταθμό σε αυτή την πορεία, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη μοναδικότητα κάθε resort, αλλά και το κοινό όραμα, το πάθος και την τεχνογνωσία των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από το όνομα Ella Resorts.