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Πέντε νέα ξενοδοχεία έως το 2030, με το χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα να πλησιάζει τα 4.000 δωμάτια, και επέκταση σε Ιταλία και Ισπανία σχεδιάζει η Ella Resorts, δρομολογώντας επενδύσεις συνολικού ύψους 680 εκατ. ευρώ για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Αποτελώντας τον επενδυτικό βραχίονα της επενδυτικής HIG Capital για την ανάπτυξη και λειτουργία πολυτελών παραθαλάσσιων resorts στη Μεσόγειο, το επενδυτικό σχέδιο εφεξής περιλαμβάνει κεφάλαια ύψους περίπου 430 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων resorts και την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων έως το 2030, καθώς και επιπλέον 250 εκατ. ευρώ που προορίζονται για εξαγορές στην Ιταλία και την Ισπανία. Πρόκειται για το επόμενο βήμα ενός ξενοδοχειακού ομίλου που ιδρύθηκε το 2021, έχοντας διαθέσει ήδη περί τα 300 εκατ. ευρώ για εξαγορές κι επιπλέον 150 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση των τεσσάρων resorts που λειτουργούν σήμερα.

Τώρα από το 2027 ξεκινά ένας νέος κύκλος με τη λειτουργία των μονάδων υπό ανακαίνιση με πρώτο το Ella Elyra στην Κέρκυρα, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται νέες μονάδες στη Ζάκυνθο, την Κω και την Αθήνα. Παράλληλα, ο όμιλος αναζητά ήδη τις πρώτες του εξαγορές εκτός ελληνικών συνόρων, με επίκεντρο δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς.

Όπως ανέφεραν ο διευθύνων σύμβουλος της Ella Resorts, κ. Κώστας Σιδέρης, και ο επικεφαλής Εμπορικής Λειτουργίας κ. Πάνος Αλμυράντης, ο στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού ξενοδοχειακού σχήματος στη Μεσόγειο, που θα συνδυάζει την ιδιοκτησία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση μονάδων υψηλών προδιαγραφών.

«Έχουμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο, με δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα ενός ξενοδοχείου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σιδέρης, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη του ομίλου στηρίζεται τόσο σε νέες εξαγορές όσο και στην εκτεταμένη αναβάθμιση των ακινήτων που αποκτά.

Τα νέα ανοίγματα από το 2027 έως το 2030

Η αρχή του νέου κύκλου θα γίνει τον Μάιο του 2027 με το Ella Elyra στην Κέρκυρα, μια μονάδα 171 δωματίων που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης.

Το 2028 προγραμματίζεται η λειτουργία του Ella Veneta, επίσης στην Κέρκυρα, στο ακίνητο του πρώην Capo di Corfu. Πρόκειται για ξενοδοχειακό συγκρότημα 630 δωματίων, με την αναβάθμιση και την ανάπτυξή του να υλοποιούνται σε δύο φάσεις.

Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η Κως, όπου ο όμιλος διαθέτει το συγκρότημα των πρώην ξενοδοχείων Κυπριώτη. Από τις πέντε μονάδες του συγκροτήματος, προτεραιότητα αποτελεί η ανακαίνιση μίας, η οποία σχεδιάζεται να επαναλειτουργήσει το 2029 ως Ella Kos, με 709 δωμάτια. Για τα υπόλοιπα τέσσερα ξενοδοχεία, συνολικής δυναμικότητας 812 δωματίων, εξετάζονται εναλλακτικές επιλογές αξιοποίησης, μεταξύ των οποίων η συνέχιση της μίσθωσης ή ακόμη και η πώλησή τους.

Στις νεότερες προσθήκες περιλαμβάνεται και η Ζάκυνθος, όπου η Ella έχει προχωρήσει στην υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή του Βασιλικού. Πρόκειται για το πρώην Zante Imperial, το οποίο αποτελείται από τρία ξενοδοχεία, με συνολική δυναμικότητα περίπου 470 δωματίων.

Σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη, η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2027, ώστε να ξεκινήσουν αμέσως μετά οι εργασίες αναβάθμισης. Το συγκρότημα σχεδιάζεται να ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου ως Ella Zante.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η επένδυση στην Αθήνα, την οποία η διοίκηση χαρακτηρίζει ορόσημο για την ανάπτυξη του ομίλου. Το σχεδιαζόμενο Ella Athens, δυναμικότητας 328 δωματίων, βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδοτικής και κατασκευαστικής ωρίμανσης με ορίζοντα λειτουργίας το 2029. Όπως ανέφερε ο κ. Σιδέρης, έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες για τις στατικές ενισχύσεις, ενώ η περιβαλλοντική αδειοδότηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαβούλευσης. «Είμαστε σε καλή συνεργασία με το δήμο, θέλουμε να κάνουμε κάτι που πραγματικά θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία».

Συνολικά, το ελληνικό χαρτοφυλάκιο της Ella περιλαμβάνει σήμερα εννέα ξενοδοχειακές μονάδες σε έξι προορισμούς, εκ των οποίων τέσσερις βρίσκονται σε λειτουργία και πέντε σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης ή ολοκλήρωσης συμφωνιών. Με την υλοποίηση του σχεδιασμού, η δυναμικότητα αναμένεται να προσεγγίσει τα 4.000 δωμάτια έως το τέλος της δεκαετίας.

Εξαγορές 250 εκατ. ευρώ σε Ιταλία και Ισπανία

Πέρα από την Ελλάδα, η Ella Resorts προετοιμάζει την είσοδό της σε νέες ευρωπαϊκές αγορές, έχοντας διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ για εξαγορές ξενοδοχειακών ακινήτων στην Ιταλία και την Ισπανία.

«Είμαστε ήδη σε ενεργή αναζήτηση για το επόμενο στάδιο εξαγορών», ανέφερε ο κ. Σιδέρης, διευκρινίζοντας ότι οι δύο χώρες αποτελούν άμεσες προτεραιότητες για τη διεθνή επέκταση.

Στην Ιταλία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη Σαρδηνία, ενώ στην Ισπανία εξετάζονται ευκαιρίες στη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα. Πρόκειται για καθιερωμένους μεσογειακούς προορισμούς που ανταποκρίνονται στα επενδυτικά κριτήρια της Ella, με έμφαση σε μεγάλης κλίμακας παραθαλάσσια ακίνητα, κοντά σε διεθνή αεροδρόμια και με δυνατότητες αναβάθμισης.

«Θεωρούμε ότι το πρώτο μας βήμα σε αυτές τις αγορές θα πρέπει να γίνει με αντίστοιχο τρόπο όπως και στην Ελλάδα», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

Στο επενδυτικό ραντάρ βρίσκονται επίσης η Πορτογαλία και η Γαλλία, ως πιθανές αγορές μελλοντικής επέκτασης.

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος προβλέπει παρουσία σε τουλάχιστον τρεις χώρες, με 12 ξενοδοχεία και περίπου 5.000 δωμάτια έως το 2030, ενώ ο ευρύτερος σχεδιασμός θέτει ως ορίζοντα την ανάπτυξη σε τέσσερις χώρες και δέκα προορισμούς.

Για την ελληνική αγορά, η αναζήτηση πρόσθετων εξαγορών συνεχίζεται, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση, να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια νέα συμφωνία σε αντίστοιχα προχωρημένο στάδιο. Η Κρήτη εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους προορισμούς ενδιαφέροντος.

Τα οικονομικά μεγέθη

Η ανάπτυξη του ομίλου βασίζεται σε ένα μοντέλο παραθαλάσσιων resorts υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, στην τοπική ταυτότητα κάθε προορισμού και στη διαφοροποίηση του ξενοδοχειακού προϊόντος. Σύμφωνα με τον κ. Αλμυράντη, βασική επιδίωξη είναι τα ξενοδοχεία να διαθέτουν τη δική τους παραλία και να ενσωματώνουν χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία λειτουργούν. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τόσο οικογενειακά resorts όσο και μονάδες αποκλειστικά για ενήλικες, από 16 ετών και άνω, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα κριτήρια βιωσιμότητας και ESG.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο όμιλος αναμένει να ολοκληρώσει το 2026 με κύκλο εργασιών της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ, έχοντας καταγράψει αύξηση εσόδων περίπου 40% σε σύγκριση με το 2025, παρά το γεγονός ότι η διαθέσιμη δυναμικότητα δωματίων παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα.

Για το 2027 ο πήχης τοποθετείται στα 105 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενη αύξηση 33%, ενώ η διοίκηση θέτει ως στόχο και την περαιτέρω ενίσχυση της μέσης ημερήσιας τιμής δωματίου (ADR), με ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 12%.

Χαρακτηριστική της ανάπτυξης είναι και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Από τα 14 άτομα που στελέχωναν τα κεντρικά γραφεία το 2022, ο αριθμός έχει πλέον αυξηθεί σε 80, ενώ κατά τη διάρκεια του 2026 ο όμιλος απασχόλησε περισσότερους από 1.500 εργαζομένους στα ξενοδοχεία του σε Ρόδο, Κέρκυρα και Κρήτη.

Οι προκρατήσεις για το 2027

Παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, η διοίκηση εμφανίζεται πιο επιφυλακτική όσον αφορά την εξέλιξη της ζήτησης για την επόμενη τουριστική περίοδο.

Όπως ανέφερε ο κ. Αλμυράντης, η πορεία των προκρατήσεων για το 2027 δεν κινείται προς το παρόν στα αναμενόμενα επίπεδα, παρουσιάζοντας υποχώρηση της τάξεως του 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο. Σημειωτέον ότι οι μέχρι στιγμής κρατήσεις αντιστοιχούν περίπου στο 15% του συνολικού προσδοκώμενου τζίρου της επόμενης χρονιάς. Η συγκράτηση είναι εντονότερη στην κατηγορία των οικογενειακών διακοπών, καθώς το αυξημένο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων επιβαρύνει σημαντικά τον συνολικό προϋπολογισμό ενός οικογενειακού ταξιδιού. Αντίθετα, οι κρατήσεις για ξενοδοχεία ενηλίκων εμφανίζονται περισσότερο ανθεκτικές.

Η εικόνα αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συγκέντρωση κρατήσεων κοντά στις ημερομηνίες αναχώρησης, στοιχείο που απαιτεί προσεκτική εμπορική διαχείριση. Σύμφωνα με τον κ. Αλμυράντη, η στρατηγική δεν θα πρέπει να βασιστεί σε βεβιασμένες προσφορές και μειώσεις τιμών, αλλά στην αξιολόγηση της πορείας της ζήτησης και στη δυνατότητα ενίσχυσης των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.